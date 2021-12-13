Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)

Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле

Индивидуально
Северное сияние — одно из самых захватывающих явлений на Земле.

Увидеть его собственными глазами мечтают многие.

А самые пытливые отправляются на «охоту» за ним на Север — в Архангельск.

Кому-то хочется просто посмотреть на удивительно красивое природное явление, кому-то сделать отличные фотографии.

И мы поможем Вам осуществить это желание.
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)

Что вы увидите 🤩

  • Достопримечательности г. Архангельска
  • Музей «Малые Корелы»
  • Достопримечательности г. Северодвинска
  • о. Ягры
  • Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1: Добро пожаловать в Архангельск!
Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска). Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем её во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
День 2: Северодвинск, остров Ягры, «Охота за северным сиянием»
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане». Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где её строят, какие звуки слышат подводники. Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок. Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.
Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов). В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, тёплые пледы для комфортной «Охоты за северным сиянием», а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город. Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.
День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова
Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение по программе тура представителем туроператора.
Что не входит
  • Проезд до г. Архангельска и обратно
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
  • Агентская комиссия для готовых групп – 20%.
Место начала и завершения?
ж/д вокзал или в аэропорту г. Архангельска
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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