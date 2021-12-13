День 1: Добро пожаловать в Архангельск!

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска). Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем её во всем разнообразии. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

День 2: Северодвинск, остров Ягры, «Охота за северным сиянием»

Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску. Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации. Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны. Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане». Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где её строят, какие звуки слышат подводники. Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок. Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.

Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов). В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, тёплые пледы для комфортной «Охоты за северным сиянием», а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город. Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.

День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова

Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

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