Охота за северным сиянием в Архангельске

Северное сияние - одно из самых таинственных явлений природы

5
3 отзыва
Северное сияние — одно из самых таинственных явлений природы.

Сегодня это удивительное по своей красоте явление уже хорошо изучено, но разве это что-то меняет в его волшебстве? И взрослые, и дети мечтают увидеть своими глазами, увидеть и запечатлеть его.

Мы приглашаем вас на увлекательную охоту за Северным сиянием в Архангельск, на арктическое побережье. Уникальные пейзажи Русского Севера, застывшее Белое море и заснеженная тайга.

Вы окунетесь в атмосферу суровой и безумно красивой природы, получите возможность увидеть северное сияние, приобретете впечатления и эмоции, которые останутся навсегда в памяти!
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Охота за северным сиянием в Архангельске
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
«Малые Корелы»
«Малые Корелы»
Посетим уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом
Северное сияние
Северное сияние
Восхитимся самым таинственным и прекрасным природным явлением
Северодвинск
Северодвинск
Побываем в городе на берегу Белого моря, где сможем узнать об атомных подводных лодках
Музей Арктики
Музей Арктики
Погрузимся в атмосферу Крайнего Севера при помощи впечатляющих видеоинсталляций

Описание

Тур проводится для групп от двух человек. Для одного туриста возможно проведение программы с перерасчетом стоимости.

Программа тура по дням

1 день
Архангельск, «Малые Корелы», охота за северным сиянием

Прибытие в Архангельск.

Трансфер в отель (за доп.плату).

Самостоятельное заселение.

Встреча с гидом в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны.

Родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушным.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Традиционный северный обед в кафе.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках» – весь мир поморского зодчества собран здесь.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

После 20:00 экскурсия «Охота за северным сиянием».

Вечером после ужина по погоде выезжаем на автомашине с гидом в поисках мест для наблюдения за северным сиянием.

Продолжительность до 6 часов.

Архангельск, «Малые Корелы», охота за северным сияниемАрхангельск, «Малые Корелы», охота за северным сияниемАрхангельск, «Малые Корелы», охота за северным сияниемАрхангельск, «Малые Корелы», охота за северным сиянием
2 день
Северодвинск, берег Белого моря

Завтрак в отеле.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в северодвинском краеведческом музее, где сами смогут «собрать атомную подводную лодку» во время интерактивной программы «Музейная субмарина».

Выезд на берег Белого моря, остров Ягры.

«Остров розовый в море Белом» называли англичане остров Ягры из-за его красоты.

Здесь, близ стен Николо-Карельского монастыря в XVI веке начинались торговые и деловые отношения Русского государства с Англией и другими странами Европы.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаном морском берегу и черный гранитный камень морякам подводной лодки «Курск» никого не оставят равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

Традиционный северный обед в кафе.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Резервный день на экскурсию «Охота за северным сиянием».

Северодвинск, берег Белого моряСеверодвинск, берег Белого моряСеверодвинск, берег Белого моряСеверодвинск, берег Белого моря
3 день
Музей художественного освоения Арктики, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.

Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видеоинсталляций.

Свободное время.

Обед, ужин самостоятельно.

Трансфер в аэропорт /на ж/д вокзал (за доп.плату).

Музей художественного освоения Арктики, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.

 Гостиница «Столица Поморья» 3*      Стандарт          27 900
Гостиница «Пур-Наволок отель» 4*  Стандарт        29 900
 Дети до 14 лет на доп.месте            25 900

Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске. 

Стоимость дополнительной ночи, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-местном номере
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
  • 1 поездка «Охота за северным сиянием»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Гарантируете ли вы, что мы увидим северное сияние?

Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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