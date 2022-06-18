Прибытие в Архангельск.

Трансфер в отель (за доп.плату).

Самостоятельное заселение.

Встреча с гидом в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место.

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны.

Родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, набережная Северной Двины, старинные дома и ледяные скульптуры не оставят никого равнодушным.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база снаряжения многих полярных экспедиций.

Традиционный северный обед в кафе.

Экскурсия в Музей деревянного зодчества «Малые Корелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных селах разных районов Архангельской области.

Рубленые избы, дома-шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках» – весь мир поморского зодчества собран здесь.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

После 20:00 экскурсия «Охота за северным сиянием».

Вечером после ужина по погоде выезжаем на автомашине с гидом в поисках мест для наблюдения за северным сиянием.

Продолжительность до 6 часов.