Площадь Ленина – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Архангельске, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пешком по Архангельску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Затем вы выйдете на площадь Ленина, осмотрите обелиск Севера, установленный в честь основания Северного края, узнаете о создании региона и уникальной таежной природе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4750 ₽ за всё до 5 чел.
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
«площадь Ленина и мозаичное панно «Архангельск — первый морской порт России»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с городом в группе: Архангельск - Малые Корелы
На автобусе
8 часов
Групповая
Знакомство с городом в группе: Архангельск - Малые Корелы
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
«Далее нас ждет площадь Мира и площадь Ленина — места, где переплетаются история и современность»
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    3 марта 2025
    Архангельск - план В великой страны
    Все понравилось - рекомендую!
  • Л
    Людмила
    17 января 2025
    Архангельск - план В великой страны
    Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с
    читать дальше

    городом, провела интереснейшую экскурсию по Архангельску, мы окунулись в историю города, оценили его перспективы, короче-влюбились в Архангельск, благодаря Арине, кроме того, она заботливо опекала нас, ведь мы две пожилые женщины. Арина, ещё раз-СПАСИБО.

    Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод
  • Я
    Яна
    4 января 2025
    Пешком по Архангельску
    Отличная, познавательная экскурсия. Экскурсовод с богатыми знаниями и отличной коммуникацией. Спасибо.
  • А
    Алла
    20 ноября 2024
    Пешком по Архангельску
    Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
    Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Пешком по Архангельску
    Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Площадь Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком по Архангельску
  2. Архангельск - план В великой страны
  3. Знакомство с городом в группе: Архангельск - Малые Корелы
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Успенский Собор
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в марте 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 5000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год по теме «Площадь Ленина», 35 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май