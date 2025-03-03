Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Затем вы выйдете на площадь Ленина, осмотрите обелиск Севера, установленный в честь основания Северного края, узнаете о создании региона и уникальной таежной природе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4750 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Начало: На площади Ленина
«площадь Ленина и мозаичное панно «Архангельск — первый морской порт России»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Знакомство с городом в группе: Архангельск - Малые Корелы
Начало: Гостиница «Пур-Наволок», наб. Северной Двины 88
«Далее нас ждет площадь Мира и площадь Ленина — места, где переплетаются история и современность»
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина3 марта 2025Все понравилось - рекомендую!
- ЛЛюдмила17 января 2025Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с
- ЯЯна4 января 2025Отличная, познавательная экскурсия. Экскурсовод с богатыми знаниями и отличной коммуникацией. Спасибо.
- ААлла20 ноября 2024Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
- ИИгорь25 августа 2024Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Площадь Ленина»
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