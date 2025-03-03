читать дальше городом, провела интереснейшую экскурсию по Архангельску, мы окунулись в историю города, оценили его перспективы, короче-влюбились в Архангельск, благодаря Арине, кроме того, она заботливо опекала нас, ведь мы две пожилые женщины. Арина, ещё раз-СПАСИБО.

Впервые в Архангельске. Очень рада, что обзорная экскурсия с Ариной удалась на отлично. Очень душевный экскурсовод Арина познакомила нас с