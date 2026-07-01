Вас ждет знакомство с городом, островами Соломбала и Мосеев, музеем деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», музеем Архангельского водорослевого комбината. Вы побываете в Северодвинске, посетите интерактивную программу «Музейная субмарина», Северный морской музей, музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова и прогуляетесь по пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского.
Программа тура по дням
Знакомство с Архангельском. Музей «Малые Корелы»
В 09:40–09:50 встречаемся в холлах гостиниц «Двина» и «Пур-Наволок Отель» под табличкой «Архангельск: здесь начинается Арктика».
В 10:00 отправляемся на обзорную автобусную экскурсию «России первый порт». Узнаем, что город Архангельск, которому в 2026 году исполнится 442 года, был основан вокруг Михайло-Архангельского монастыря по приказу царя Ивана IV Грозного, познакомимся с основными достопримечательностями первого морского порта России.
Начнем знакомство на мысе Пур-Наволок, где был основан город, полюбуемся величественной башней и мощными стенами Гостиных Дворов – старейшим зданием города, прогуляемся по широкой набережной Северной Двины до памятника Петру I Великому, а чуть позже на площади Мира узнаем военную историю Архангельска и почему тюлень был увековечен в памятнике.
Посмотрев всё интересное в центре города, отправимся на остров Соломбала, по дороге узнаем, чем знаменит на всю Россию этот остров и какие необычные названия носили раньше улицы Соломбалы.
Проехав немного по острову, держим путь на другой остров Мосеев, чтобы посетить судоверфь «Поморский коч», где в наши дни силами арктической школы традиционного деревянного судостроения возрождается строительство поморского коча — промыслового судна. Собственными глазами увидим, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи!
Вернемся в центр города, чтобы в уютном ресторане попробовать современный поморский обед.
После обеда отправляемся на экскурсию в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором размещена уникальная коллекция — 120 памятников деревянного зодчества Архангельской области (целые деревни из церквей, часовен, мельниц, домов-пароходов и амбарных улиц).
По дороге в музей экскурсовод расскажет о традиционных промыслах и ремеслах поморов, как устроена северная деревня, что выращивают северяне на грядках и кто такой Сеня Малина.
Экскурсовод в русском северном костюме уже ждет нас у ворот музея, чтобы рассказать и показать нам шедевры деревянного зодчества, собранные из разных районов нашей необъятной области. Уникальная коллекция музея насчитывает более 100 памятников деревянного зодчества. Здесь можно увидеть целые деревни из церквей, часовен, мельниц, домов-пароходов и амбарных улиц.
Экскурсия пройдет по одному сектору музея – Каргопольско-Онежскому, потом будет свободное время для фото, прогулки по другим секторам музея и приобретения сувениров.
На обратном пути посетим музей Архангельского водорослевого комбината, где представлены экспонаты, отражающие историю предприятия с момента его основания в 1918 году до наших дней. Здесь можно увидеть редкие фотоматериалы, документы, орудия добычи и другие артефакты АВК, а также водоросли и разнообразную продукцию.
После экскурсии продегустируем продукцию комбината и посетим фирменный магазин.
К 19:00 (зимой) / 18:00 (летом) вернемся в город Архангельск.
Заселяемся в выбранные отели.
Выбираем ресторан на ужин самостоятельно.
Рекомендуемые рестораны в центре Архангельска:
- «Почтовая контора» (Набережная Северной Двины, 78).
- Клуб-ресторан на воде «Паратовъ» (Набережная Северной Двины, причал № 109, д. 80 А).
- «Анров» (Набережная Северной Двины, 71).
- «Поморский» (ул. Поморская, 5, вход с Троицкого проспекта).
- Ресторан северной кухни Roomi (Новгородский пр-т, 109).
- Ресторан-пивоварня «Кабинет BrauMeister» (ул. Воскресенская, 17).
Северодвинск. Северный морской музей
После завтрака «шведский стол» в отеле отправляемся на экскурсию в город у Белого моря — Северодвинск (45 км) — центр российского атомного судостроения.
Сначала познакомимся с относительно молодым городом — мощью северных рубежей России, узнаем интересные факты о его строительстве и развитии. А дальше нас ждёт самое интересное в городском краеведческом музее — интерактивная программа «Музейная субмарина» с 8-метровым экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки».
Главный экспонат показа — конструктор в виде атомной подводной лодки.
Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки. Мы в деталях поймем, как происходит ее погружение под воду, запустим баллистическую ракету, а также испытаем на себе работу акустика.
После интерактивной программы в музее переедем на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха. В летнее время в жаркую погоду здесь даже можно искупаться. «
Остров Розовый в море Белом» — так называл команда Ченслера остров Ягры в дни его открытия. Вековые сосны на песчаных дюнах и черный гранитный камень в память о моряках подводной лодки «Курск» никого не оставляют равнодушным.
Около 14:30 вернемся в город Архангельск, где на набережной Северной Двины в клубе-ресторане на воде «Паратовъ» нас ждет обед.
Прогуляемся немного по набережной, в хорошую погоду можно полежать на лежаках или покачаться на качелях на Красной пристани, а в 15:30 встречаемся в Северном морском музее, где узнаем об истории русского мореплавания в Арктике и полярных экспедициях, которые снаряжались в Архангельске.
Отдельные витрины посвящены знаменитым кораблям и их творцам. Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны. Но какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков – от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов, модели судов, поступивших в Северное морское пароходство в 1970-80-е гг.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
В летний период рекомендуем двухчасовую прогулку (экскурсию) на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» по реке Северная Двина (построен в 1911 г., включен в Книгу рекордов России) за дополнительную плату.
Речные прогулки проводятся по расписанию, в основном по субботам и воскресеньям. Прогулку необходимо бронировать заранее.
Экскурсия в музее художественного освоения Арктики. Прогулка по пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского. Завершение программы
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля, освобождение номеров.
К 10:30 нас ждут на экскурсию в музее художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Александр Борисов — живописец с мировым именем, ученик И. Шишкина и А. Куинджи, он был первым, кто писал арктические пейзажи с натуры. Художник построил мастерскую на Новой Земле и работал в сложнейших условиях Арктики — на леденящем ветру под его кистью рождались картины «Страны вечного холода и мрака».
Архангельский музей располагает уникальной коллекцией произведений художника: здесь хранятся почти все работы, с которыми А. А. Борисов в начале XX века с триумфом проехал по городам Европы и Америки.
После музея прогуляемся по пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского — своеобразному музею под открытым небом, где экспонаты — деревянные дома и уличная скульптура. Идея была собрать в одном месте все типы домов, встречавшихся в застройке начала ХХ века, и создать из них улицу, которая напоминала бы о деревянном Архангельске. Идею воплотили в жизнь, и теперь это самая любимая улица как у гостей, так и самих горожан. Фонари, скамейки и деревянные заборы создают ощущение уюта небольшого городка.
Скульптуры на Чумбаровке невелики по размеру и тоже привлекают внимание: невысокий старик приветливо протягивает для рукопожатия руку — памятник художнику и сказочнику Степану Писахову, другой, в распахнутом тулупе верхом на огромной рыбе, — герой его сказок Сеня Малина. Женщина — «берегиня домашнего очага» — сидит за прялкой, поморские кочи на постаменте памятника Борису Шергину.
Заканчиваем нашу экскурсионную программу обедом в кафе здесь же, на уже полюбившейся Чумбаровке.
Обед с 13:00/13:30. После обеда завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Архангельске. Возможен выбор тарифа без проживания.
Стоимость на 1 человека:
- Гостиница «Двина»:
- номер стандарт (двухместный номер с двухспальной кроватью) – 30 500 руб., доплата за 1-местное размещение – 4 500 руб.
- номер комфорт (двухместный номер с двухспальной кроватью) – 32 500 руб., доплата за 1-местное размещение – 5 000 руб.
- номер 2-комнатный стандарт – 36 500 руб., доплата за 1-местное размещение – 5 500 руб.
- номер 2-комнатный комфорт – 39 500 руб., доплата за 1-местное размещение – 7 500 руб.
- Отель «Столица Поморья»:
- стандартный номер – 28 000 руб., доплата за 1-местное размещение – 4 000 руб.
- Отель «Пур-Наволок»:
- стандартный номер – 30 000 руб., доплата за 1-местное размещение – 4 000 руб.
- «Новотель Архангельск»:
- стандартный номер – 32 500 руб., доплата за 1-местное размещение – 5 500 руб.
- номер комфорт – 35 000 руб. . доплата за 1-местное размещение – 6 500 руб.
Стоимость тура без проживания – 18 500 руб. /чел.
Скидка на ребенка (до 13 лет включительно) – 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Двина»
Отель «Двина» находится в центре Архангельска и предлагает всё необходимое для приятного отдыха.
В отеле есть библиотека, фитнес-центр, сауна, трансфер и экскурсии. На всей территории доступен высокоскоростной интернет. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка.
В отеле есть номера разных категорий и размеров. Каждый гость сможет выбрать подходящий вариант. Все номера оснащены удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть качественная сантехника.
В ресторане можно насладиться изысканными блюдами международной кухни, заказать напитки и лёгкие закуски.
Для деловых мероприятий отель предлагает просторный конференц-зал с необходимым оборудованием. Сотрудники помогут организовать мероприятие.
В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся краеведческий музей, гостиный двор и театр драмы имени Ломоносова. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет около четырёх километров, а до аэропорта — 14 километров.
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в городе Архангельск.
В отеле представлены разнообразные номера, которые оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. В каждом номере есть ванная комната со стандартным набором сантехники, полотенцами и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает ресторан, где подают блюда европейской кухни. В шаговой доступности находятся магазины и кафе, где можно не только вкусно поесть, но и приятно провести время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 километров.
Отель «Пур-Наволок»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Гостиница «Novotel»
«Novotel» — это стильный и современный отель, который расположился на берегу живописной Северной Двины в Архангельске.
Для выбора доступны номера разнообразных категорий, поэтому каждый гость сможет найти подходящий вариант. В каждом есть всё для комфортного отдыха, включая удобную кровать, плотные шторы для лучшего сна, сейф, различные сценарии освещения, индивидуальную ванную комнату с туалетно-косметическими принадлежностями и полотенцами.
Разнообразить досуг можно, посетив тренажёрный зал или спа с сауной. В шаговой доступности Архангельский театр кукол, Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова, музей «Арктическое посольство».
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в лучших отелях Архангельска в центре и на набережной реки Северная Двина (зависит от выбранной категории отелей)
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеле, при выборе тарифа с проживанием3 обеда в лучших ресторанах города
- Завтраки в отеле, при выборе тарифа с проживанием
- 3 обеда в лучших ресторанах города
- Трансферы на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение признанными в профессиональной среде экскурсоводами на протяжении всего тура
- Обзорная экскурсия по столице Севера - Архангельску с посещением судоверфи «Поморский коч»
- Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы», включая входные билеты
- Загородная экскурсия в город Северодвинск с прогулкой на побережье Белого моря на острове Ягры
- Интерактивная программа «Музейная субмарина» в городском краеведческом музее
- Входные билеты и экскурсия в Северный морской музей
- Входные билеты и экскурсия в музей художественного освоения Арктики ИМ.А.А. Борисова
- Пешеходная прогулка по проспекту Чумбарова-Лучинского
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - ж/д вокзал
- Доплата за одноместное размещение
- Ужины
- Экскурсии и посещение музеев, не включенных в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли в страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов без уменьшения общего объема и качества услуг.
Есть ли рекомендации по сувенирам и для самостоятельного посещения?
Рекомендуемые традиционные сувениры Архангельской области: щепная птица, каргопольская глиняная игрушка, посуда и кухонная утварь из дерева и бересты с традиционной северной росписью, изделия холмогорской резьбы по кости, украшения с архангельскими бриллиантами, косметические наборы из водорослей.
Рекомендуемые гастрономические сувениры Архангельской области: рыба (селедка, семга, треска), северные ягоды (клюква, морошка, брусника), оленина, мармелад на агар-агаре из водорослей и добавлением северных ягод, традиционный расписной пряник-козуля, традиционная выпечка Архангельского края: ватрушки, калитки, шаньги, кулебяки и рыбники, соки, настойки и бальзамы из северных ягод.
Музеи Архангельска для самостоятельного посещения:
- Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы» (наб. Северной Двины, 85/86) Режим работы: с 10:00 до 19:00 (кассы работают до 18:00), в летний период с 10.00 до 21.00 (кассы работают до 20:00), выходной день — понедельник. Архангельский областной краеведческий музей считает датой своего рождения 1837 г. Историческая экспозиция музея разместилась в самом старом здании Архангельска – Гостиных Дворах, памятнике архитектуры федерального значения. В отреставрированных палатах Русского Гостиного двора развернута постоянная экспозиция, посвященная основанию Архангельска и истории Поморья XVI-XVII вв. Экспозиция рассказывает об истории края, занятиях населения, защите Севера от захватчиков. Значительный раздел посвящен основанию и строительству Архангельска.
- Музей изобразительных искусств (площадь Ленина, 2) Режим работы: с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:00), выходной день — вторник. В музее представлены коллекции памятников древнерусского искусства ХIV—ХХ в. в: северорусские иконы XVI–XVIII вв. и драгоценные оклады, деревянная скульптура, церковные облачения и предметы церковной утвари, старопечатные и рукописные книги. В музее хранится лучшая в России коллекция современной холмогорской резьбы по кости. Коллекция предметов северного народного искусства включает народный костюм, вышивку и ткачество, резьбу и роспись по дереву.
- Усадебный дом Е. К. Плотниковой (ул. Поморская,1) Режим работы: с 10.00 до 17.00, (касса работает до 16.15), выходной день — вторник. В музее представлена русская живопись начала XVIII — начала XX века. Гордость экспозиции русского искусства — живописные произведения Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Фёдора Рокотова, Ивана Айвазовского, Алексея Венецианова, Карла Лемоха, Ивана Крамского, Михаила Нестерова, Валентина Серова и других.
- Музей С. Г. Писахова (ул. Поморская, 10) Режим работы: с 10.00 до 17.00, (касса работает до 16.15), выходной день — вторник. Северного художника и сказочника Степана Григорьевича Писахова (1879-1960) еще при жизни называли оберегателем Севера, достопримечательностью Архангельска. Талант Писахова как художника-пейзажиста раскрылся в изображении Севера, ему удалось создать образ природы архангельского края, его белых ночей. Писаховские сосны на берегу Белого моря стали такими же нарицательными как березки Левитана. Его сказки стали поэтической душой Севера. Писахов знал своеобразие северного говора и умел передать его в своих самобытных сказках.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на ребенка (до 13 лет включительно) – 500 руб.
Что ещё нужно знать?
Расстояние от отелей до места сбора на экскурсии:
Место посадки — гостиница «Двина» (пр. Троицкий, д. 52).
Место посадки – гостиница «Пур-Наволок Отель», «Столица Поморья» (Набережная Северной Двины, д. 88).
Гостиница «Новотель Архангельск» (Набережная Северной Двины, д. 55) Расстояние до места посадки, гостиница «Двина» - 750 м, 9 минут пешком или 3 минуты на такси.
Время проезда общественным транспортом указано без учета пробок в часы пик.