Охота за северным сиянием (три дня/две ночи)

Погрузитесь в атмосферу Севера: индивидуальный тур из Архангельска
Завораживающее полярное сияние — то, ради чего многие едут на север.

Предлагаем вам отправиться на охоту за этим необыкновенным природным явлением по окрестностям Архангельска! Кроме того, вы познакомитесь с нашим прекрасным краем и побываете в музеях с тематическими экспозициями.
5
8 отзывов
Охота за северным сиянием (три дня/две ночи)
Охота за северным сиянием (три дня/две ночи)
Охота за северным сиянием (три дня/две ночи)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

День 1: Добро пожаловать в Архангельск! Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска; в Гостиных дворах, где сможете представить, как три века назад здесь шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота — и многом другом. Два часа экскурсии и множество новых впечатлений! Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км. от Архангельска). Вы познакомитесь с неповторимой и разнообразной природой Севера. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. День 2: Северодвинск, остров Ягры, «Охота за северным сиянием» Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также вас ждёт переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной. Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов). В наш сервис входит:
Обязательное сопровождение туристов.
Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.
Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.
• Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:
  • Вы можете предложить гиду внести изменения в программу, так как экскурсия индивидуальная (только для вас и вашей компании).
  • Гид тоже может внести изменения в программу, если какие-то объекты будут закрыты.
  • Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По договорённости.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Гостиница «Артелеком*» в стандартных номерах35 750 ₽
Гостиница «Двина 4*» в стандартных номерах36 500 ₽
Гостиница «Столица Поморья» в стандартных номерах37 000 ₽
Гостиница «Roomi Hotel» в стандартных номерах42 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности Архангельска
  • Музей «Малые Корелы»
  • Достопримечательности Северодвинска
  • Остров Ягры
  • Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова
Что включено
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
  • Проезд до города Архангельска и обратно
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
  • Агентская комиссия для готовых групп - 20%
Место начала и завершения?
В центре города г. Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Гид может внести изменения в программу, если какие-то объекты будут закрыты
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу - 14:00, выезда - до 12:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
3 янв 2023
К
14 янв 2022
"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ!
И водитель молодец, возил аккуратно.
Программа тоже понравилась! Было интересно и весело!
В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо!
Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий.
Спасибо!"
А
5 янв 2022
"Виктория, здравствуйте!
Мы уже все вернулись в Москву.
Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском.
Нам всё Очень понравилось!
Дети накатались с ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"
Е
12 дек 2021
"Доброго вечера! Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за чудесное приключение!
Красивейшие места, профессиональный водитель Роман! А девочки экскурсоводы Ольга и Зоя необычайные знатоки своего дела.
Такое путешествие, украшенное людскими звёздами, просто влюбило мою душу в ваш северный край!"
А
16 ноя 2021
На ноябрьские праздники мы решили посмотреть Северное сияние в Архангельске. По погодным условиям оно не состоялось, но мы не пожалели ни на минуту, что приехали посмотреть этот край. Турцентром Виктории
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Булатовой, нам была организована поездка в Северодвинск и о. Ягры. Нам достался замечательный экскурсовод Алексей. Поток информации интересной и замечательной был неиссякаем. Выражаем также слова благодарности сотруднице турцентра Дарье, которая все нам четко организовала и заботилась о нас как "мать родная". Спасибо!!!

В
15 мар 2021
"Спасибо за чудесное путешествие! Я влюбилась в Белое море.
Принимающая сторона - настоящие профессионалы, радеющие за развитие региона и повышение туристической привлекательности. Было очень увлекательно узнать столько нового (и немного забытого
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старого). Особенное спасибо: менеджеру Юлии, которая сопровождала меня и помогала, и, гиду в Северном Морском Музее, не запомнила его имени. Все гиды и водители, а также сопровождающие старались сделать отдых максимально комфортным.
Спасибо им большое.
Теперь я лучше понимаю Русский Север и постараюсь продвигать это направление нашим туристам. Здесь есть что увидеть и чем восхититься!"

Е
10 фев 2021
"Успешная охота состоялась в ночь с 6 на 7 февраля и по прогнозу было достаточно облачно, но нам очень повезло, что все таки облака разошлись.
Цитирую нашего фотографа, который проводил съемку
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и верно подобрал время для выезда: «Днём никакого прилёта солнечного ветра не было. Было в 19 часов, но небо было затянуто. Ветром облачность стало разгонять после полуночи, и с 1 ночи до 2 часов мы наблюдали сияние, фазу со сполохами, переливами! Потом поехали домой-было затишье, а с 4 часов пошло ещё более сильное сияние, чем мы видели, но все уже спали»
Вот такой вот один из типичных сценариев, как всё проходит.
Явление поистине непредсказуемое, но мы стараемся собрать все факторы по крупицам и понять когда/куда надо ехать, чтобы увидеть Северное сияние."

С
5 янв 2021
"От имени нашей маленькой группы хотим поблагодарить Анжелику и Антона. Очень неравнодушные сотрудники помогли нам организовать 2 индивидуальных экскурсии, когда другое агентство даже не сделало никаких предложений в течение 3-х
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недель… я честно говоря даже и не рассчитывала, что можно обратиться в воскресенье(!) и получить экскурсии уже во вторник-среду.

И отдельное спасибо за экскурсию на остров Андрианов с Сергеем и Татьяной Афанасьевной!

Большое спасибо!"

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