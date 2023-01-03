Завораживающее полярное сияние — то, ради чего многие едут на север.
Предлагаем вам отправиться на охоту за этим необыкновенным природным явлением по окрестностям Архангельска! Кроме того, вы познакомитесь с нашим прекрасным краем и побываете в музеях с тематическими экспозициями.
Предлагаем вам отправиться на охоту за этим необыкновенным природным явлением по окрестностям Архангельска! Кроме того, вы познакомитесь с нашим прекрасным краем и побываете в музеях с тематическими экспозициями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
День 1: Добро пожаловать в Архангельск! Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска; в Гостиных дворах, где сможете представить, как три века назад здесь шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота — и многом другом. Два часа экскурсии и множество новых впечатлений! Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км. от Архангельска). Вы познакомитесь с неповторимой и разнообразной природой Севера. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. День 2: Северодвинск, остров Ягры, «Охота за северным сиянием» Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также вас ждёт переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной. Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов). В наш сервис входит:
Обязательное сопровождение туристов.
Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.
Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.
• Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:
- Вы можете предложить гиду внести изменения в программу, так как экскурсия индивидуальная (только для вас и вашей компании).
- Гид тоже может внести изменения в программу, если какие-то объекты будут закрыты.
- Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу — 14:00, выезда — до 12:00.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По договорённости.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница «Артелеком*» в стандартных номерах
|35 750 ₽
|Гостиница «Двина 4*» в стандартных номерах
|36 500 ₽
|Гостиница «Столица Поморья» в стандартных номерах
|37 000 ₽
|Гостиница «Roomi Hotel» в стандартных номерах
|42 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Архангельска
- Музей «Малые Корелы»
- Достопримечательности Северодвинска
- Остров Ягры
- Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова
Что включено
- Питание (2 завтрака, 2 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит в цену
- Проезд до города Архангельска и обратно
- Услуги с указанием «за доп. плату»
- Агентская комиссия для готовых групп - 20%
Место начала и завершения?
В центре города г. Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Гид может внести изменения в программу, если какие-то объекты будут закрыты
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Напоминаем, что стандартное время заселения в гостиницу - 14:00, выезда - до 12:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
3 янв 2023
К
Константин
14 янв 2022
"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ!
И водитель молодец, возил аккуратно.
Программа тоже понравилась! Было интересно и весело!
В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо!
Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий.
Спасибо!"
И водитель молодец, возил аккуратно.
Программа тоже понравилась! Было интересно и весело!
В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо!
Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий.
Спасибо!"
А
Алена
5 янв 2022
"Виктория, здравствуйте!
Мы уже все вернулись в Москву.
Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском.
Нам всё Очень понравилось!
Дети накатались с ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"
Мы уже все вернулись в Москву.
Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском.
Нам всё Очень понравилось!
Дети накатались с ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"
Е
Елена
12 дек 2021
"Доброго вечера! Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за чудесное приключение!
Красивейшие места, профессиональный водитель Роман! А девочки экскурсоводы Ольга и Зоя необычайные знатоки своего дела.
Такое путешествие, украшенное людскими звёздами, просто влюбило мою душу в ваш северный край!"
Красивейшие места, профессиональный водитель Роман! А девочки экскурсоводы Ольга и Зоя необычайные знатоки своего дела.
Такое путешествие, украшенное людскими звёздами, просто влюбило мою душу в ваш северный край!"
А
Анна
16 ноя 2021
На ноябрьские праздники мы решили посмотреть Северное сияние в Архангельске. По погодным условиям оно не состоялось, но мы не пожалели ни на минуту, что приехали посмотреть этот край. Турцентром Виктории
В
Виктория
15 мар 2021
"Спасибо за чудесное путешествие! Я влюбилась в Белое море.
Принимающая сторона - настоящие профессионалы, радеющие за развитие региона и повышение туристической привлекательности. Было очень увлекательно узнать столько нового (и немного забытого
Принимающая сторона - настоящие профессионалы, радеющие за развитие региона и повышение туристической привлекательности. Было очень увлекательно узнать столько нового (и немного забытого
Е
Екатерина
10 фев 2021
"Успешная охота состоялась в ночь с 6 на 7 февраля и по прогнозу было достаточно облачно, но нам очень повезло, что все таки облака разошлись.
Цитирую нашего фотографа, который проводил съемку
Цитирую нашего фотографа, который проводил съемку
С
Светлана
5 янв 2021
"От имени нашей маленькой группы хотим поблагодарить Анжелику и Антона. Очень неравнодушные сотрудники помогли нам организовать 2 индивидуальных экскурсии, когда другое агентство даже не сделало никаких предложений в течение 3-х
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