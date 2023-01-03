День 1: Добро пожаловать в Архангельск! Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство. Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска; в Гостиных дворах, где сможете представить, как три века назад здесь шумела торговля. Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота — и многом другом. Два часа экскурсии и множество новых впечатлений! Музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км. от Архангельска). Вы познакомитесь с неповторимой и разнообразной природой Севера. Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет. День 2: Северодвинск, остров Ягры, «Охота за северным сиянием» Сегодня главная задача Северодвинска — строительство и ремонт подводных лодок. С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также вас ждёт переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной. Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов). В наш сервис входит:

Обязательное сопровождение туристов.

Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.

Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация:.

• Горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу. Не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении. Увидеть его во всей красе и сделать незабываемые фотографии мы сможем за городом, чтобы не было видно городского света. День 3: музей Арктики им. А. А. Борисова Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Приглашаем посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды. Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций. Важная информация: