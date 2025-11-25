В рамках тура вы получите возможность насладиться красотой этого явления и сделать потрясающие фотографии.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска и трансфер в гостиницу (за доп. плату).
11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск». Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.
Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.
Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
13:00 Традиционный северный обед в кафе города.
14:00 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска). Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии.
Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.
После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.
Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно. Свободное время.
Северодвинск. Берег Белого моря. Наблюдение за северным сиянием
Завтрак в гостинице.
10:00 Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.
Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.
Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.
Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.
С историей подводного флота России вы познакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».
Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.
Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.
Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.
Поморский обед в кафе города.
Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).
Прогулка по набережной.
16:00 Возвращение в Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).
В наш сервис входит обязательное сопровождение, горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.
И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.
Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.
Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.
Музей художественного освоения Арктики. Завершение программы
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.
Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.
Окончание программы в 13:30.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп. плату).
Проживание
В туре можно выбрать тариф с проживанием и без проживания.
Стоимость тура на 1 человека без проживания — 30 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Стандартный двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Артелеком»
|35 750
|3 400
|«Двина» 4*
|36 500
|5 000
|«Столица Поморья»
|37 000
|5 500
|«Roomi Hotel» 4*
|42 000
|6 500
Стандартное время заселения в гостиницу – 14:00, выезда – до 12:00.
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Отель «Двина»
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».
Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.
Гостиница «Roomi Hotel» 4
Отель Roomi находится в центре Архангельска.
В отеле есть номера на одного и на двоих. В них есть всё необходимое: мебель, дополнительное место, если нужно. В ванной комнате есть всё для гигиены и полотенца. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
В отеле есть система нагрева воды, поэтому в номерах всегда будет горячая вода, даже если в городе отключат.
В отеле есть ресторан, где можно позавтракать, пообедать и поужинать.
В 200 метрах от отеля есть автобусная остановка и магазин. До железнодорожного вокзала — 2,7 км, до аэропорта — 13 км.
Столица Поморья
Отель «Столица Поморья» находится в Архангельске. К услугам: организация трансфера, доступ к беспроводной сети интернет, бесплатная общественная парковка.
Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей. В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни. В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время.
Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Артелеком»
Гостиница «Артелеком» расположена в центральной части Архангельска. В числе удобств высокоскоростной интернет, парковка для транспорта. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам стойки регистрации.
Для размещения доступны комфортабельные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется удобная мебель и современная техника.
В ближайших кафе и ресторанах гости могут отведать вкуснейшие блюда и напитки интернациональной кухни.
В пределах трех километров расположена набережная Северной Двины, Краеведческий музей, Гостиный двор, театр драмы имени Ломоносова, Петровский парк, Северный морской музей, торговые центры «Фудзи» и «Титан Арена». Расстояние до аэропорта составит около 13 километров, а до железнодорожного вокзала чуть более 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выбора тарифа с проживанием
- Питание (2 завтрака при выборе тарифа с проживанием, 2 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение по программе тура представителем
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Трансферы от/до ж/д вокзала или аэропорта
- Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. С собой необходима теплая одежда для длительного пребывания на свежем воздухе!
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий и посещения объектов.