1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску. Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска и трансфер в гостиницу (за доп. плату).

11:00 Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск». Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок — месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала — колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

13:00 Традиционный северный обед в кафе города.

14:00 Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска). Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии.

Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль. И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно. Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160