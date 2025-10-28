Мои заказы

Трансфер в Архызе

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Архызе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Белый водопад в зимней сказке! Трансфер из Архыза туда и обратно
На машине
Джиппинг
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Белый водопад в зимней сказке! Трансфер из Архыза туда и обратно
Живописный путь на джипе и самостоятельное прохождение лёгкой тропы
«Трансфер из вашего отеля к началу маршрута и обратно — на внедорожнике УАЗ (на дорогу в одну сторону уходит час)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из Архыза в горнолыжный комплекс «Романтик»
Джиппинг
На машине
30 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида-сопровождающего»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
2000 ₽ за человека
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.

