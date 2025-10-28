Индивидуальная
до 6 чел.
Белый водопад в зимней сказке! Трансфер из Архыза туда и обратно
Живописный путь на джипе и самостоятельное прохождение лёгкой тропы
«Трансфер из вашего отеля к началу маршрута и обратно — на внедорожнике УАЗ (на дорогу в одну сторону уходит час)»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Трансфер из Архыза в «Романтик»
Отправляйтесь в посёлок «Романтик» из Архыза с комфортом. По пути гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В любом удобном для вас месте
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида-сопровождающего»
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно
Отправиться к звёздам, далёким планетам и неизведанным мирам
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Архызу в октябре 2025
Сейчас в Архызе в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 16 000.
Забронируйте экскурсию в Архызе на 2025 год по теме «Трансфер», цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь