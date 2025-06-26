С Соня Конная прогулка к слиянию рек Архыз и Псыш от Софийской поляны Чудесная прогулка на послушных конях. Кони выглядят здорово и ухоженно. Виды потрясающие, но хотелось бы, чтобы гид рассказывал какую-то информацию о местности по пути. В целом, все супер. Спасибо

А Анастасия Эко-тропами Теберды. Конный тур Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией! Спасибо им большое!

Ю Юлия Эко-тропами Теберды. Конный тур Спасибо менеджерам "Большой страны", что помогли с выбором такого замечательного тура! Все было на высоте!!!