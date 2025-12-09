Трансфер из Архыза до астрофизической обсерватории РАН и обратно

В Архызе работает самая большая в России обсерватория для наблюдения за космосом. Она состоит из трёх частей и имеет два мощных телескопа. Сюда можно отправиться днём — на экскурсию по
Описание трансфер
Днём (диапазон начала экскурсии — с 9:00 до 15:00):
- Вы посетите саму обсерваторию. Она находится под куполом высотой в 53 метра и шириной в 44 метра.
- Сотрудники расскажут о звёздах и аппаратуре по наблюдению за ними.
Ночью (диапазон начала экскурсии — с 20:00 до 22:00):
- В хорошую погоду вы понаблюдаете за звёздами через телескоп.
- Услышите много интересных фактов о космосе.
- Рассмотрите один из самых больших оптических телескопов в мире. Диаметр его зеркала — 6 метров.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ.
- Экскурсию проведёт сотрудник обсерватории.
Дополнительно оплачиваются на выбор:
- Дневная экскурсия — 500 ₽ за взрослого, 250 ₽ за школьника.
- Ночная программа — 10 000 ₽ за группу до 10 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
Входит в следующие категории Архыза
Похожие экскурсии из Архыза
Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
В Архыз из Пятигорска: «Романтик», аланское городище, канатная дорога
Начало: Проспект Кирова, 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
13 дек в 06:30
20 дек в 06:30
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Архыз на квадроциклах: ферма альпак, Баритовая пещера и смотровая площадка
Начало: Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н,...
Расписание: Каждый день с 09:00 до 17:00
5500 ₽ за человека