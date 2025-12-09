Белый водопад в зимней сказке! Трансфер из Архыза туда и обратно

Это предложение — удобный способ побывать в одном из красивейших мест в окрестностях посёлка Архыз. Автомаршрут частично проходит по центру русла рек, где по берегам переливается на солнце снег. А тропа к водопаду — по пихтовой роще.
И вот перед вами застывший поток реки, огромные валуны, водно-ледяные каскады и сотни ракурсов для вау-фото!
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер из вашего отеля к началу маршрута и обратно — на внедорожнике УАЗ (на дорогу в одну сторону уходит час).
- Прохождение по обозначенной тропе — самостоятельное (до водопадов подниматься 15-20 мин). Тропа лёгкая и безопасная, можно с детьми от 7 лет.
- После спуска вы сможете поесть в местных кафе (хычины, шашлык и т. д.). Питание оплачивается отдельно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
Входит в следующие категории Архыза
