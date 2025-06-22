Найдено 3 экскурсии в категории « Перевал Гум-Баши » в Архызе, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия по Архызу с посещением древних храмов Погрузитесь в атмосферу Архыза: живописные виды, древние храмы и загадочные артефакты ждут вас на этом уникальном маршруте Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках «С самого начала вас ждёт головокружительный серпантин перевала Гумбаши, откуда открываются панорамные виды на белоснежные вершины Эльбруса и величественный Кавказский хребет» Расписание: По договоренности 25 000 ₽ за экскурсию 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам возможность увидеть древние аланские храмы, мистический лик Христа и насладиться горнолыжным курортом Начало: Ваше место жительства в Ессентуках «В программе экскурсии Перевал Гум-Баши (Кум-Баши) Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач» Расписание: Ежедневно в 7:00 18 900 ₽ за экскурсию 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Удивительное путешествие в Архыз: храмы и горнолыжный курорт По пути к удивительным склонам Архыза проедем через перевал Гумбаши, увидим Эльбрус и Кавказский хребет, посетим Шоанинский храм и лик Христа Начало: Ваше место проживания в Кисловодске «Об экскурсии По пути к удивительным склонам Архыза мы проедем через перевал Гумбаши, где вы увидите Эльбрус и Кавказский хребет» Расписание: Ежедневно в 7:00 17 000 ₽ за экскурсию Другие экскурсии Архыза

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