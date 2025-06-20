Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Архызе, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия по Архызу с посещением древних храмов Погрузитесь в атмосферу Архыза: живописные виды, древние храмы и загадочные артефакты ждут вас на этом уникальном маршруте Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках «Ключевые точки маршрута: Шоанинский храм X века — один из древнейших христианских храмов на Северном Кавказе, возвышающийся на скалистом утёсе» Расписание: По договоренности 25 000 ₽ за экскурсию 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам возможность увидеть древние аланские храмы, мистический лик Христа и насладиться горнолыжным курортом Начало: Ваше место жительства в Ессентуках «Шоанинский храм Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Косты Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана» Расписание: Ежедневно в 7:00 18 900 ₽ за экскурсию На машине 4.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия на Нижне-Архызское городище Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России «Южный Зеленчукский храм — один из самых древних действующих православных храмов России» 36 500 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Архыза

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Святые места»

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