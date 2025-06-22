Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу с посещением древних храмов
Погрузитесь в атмосферу Архыза: живописные виды, древние храмы и загадочные артефакты ждут вас на этом уникальном маршруте
Начало: Ваш адрес в Железноводске или Ессентуках
Расписание: По договоренности
22 июн в 07:00
23 июн в 07:00
25 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в Архыз из Ессентуков
Путешествие в Архыз из Ессентуков подарит вам возможность увидеть древние аланские храмы, мистический лик Христа и насладиться горнолыжным курортом
Начало: Ваше место жительства в Ессентуках
Расписание: Ежедневно в 7:00
22 июн в 07:00
23 июн в 07:00
18 900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительное путешествие в Архыз: храмы и горнолыжный курорт
По пути к удивительным склонам Архыза проедем через перевал Гумбаши, увидим Эльбрус и Кавказский хребет, посетим Шоанинский храм и лик Христа
Начало: Ваше место проживания в Кисловодске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
22 июн в 07:00
17 000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Популярные места»
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