Откройте для себя красоту Архыза верхом! Прогулка длится около часа и проходит по живописным тропам: вдоль горных речек, через хвойные леса и луга с панорамными видами на Кавказские горы.
Карачаевские лошади спокойные и выносливые — программа подойдёт вам, даже если вы никогда не сидели в седле.
Описание экскурсии
Знакомство с лошадьми
На конюшне вам подберут спокойную приветливую лошадь карачаевской статной породы. Расскажут о правилах езды, проведут инструктаж. Животных можно угостить морковкой или яблоками.
Конная прогулка
Вы отправитесь верхом вдоль речек Архыза, проедете через хвойный лес и горные луга с панорамами Кавказских гор, сделаете остановки для фото. Инструктор будет с вами на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
- Программа 7+. Подходит участникам без опыта верховой езды. Дети могут сесть в седло только вместе с инструктором.
- Маршрут безопасный и лёгкий. Перед стартом проводится инструктаж
- На прогулке вас будет сопровождать хозяин конюшни — опытный инструктор
- За дополнительную плату организую трансфер из вашего отеля в Архызе (или другой локации) до конюшни и назад. Стоимость составит ~1000 ₽ за машину (максимум 4 чел.)
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У конюшни
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
