Необычные экскурсии по Архызу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Архызе, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
На снегоступах - к пику Смирнова
Пешая
На снегоступах
4 часа
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Пройти по снежной сказке безопасным маршрутом и послушать, как молчат горы
Начало: В посёлке Романтик
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная поездка в Архыз из Кисловодска
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу: храмы, горы и горнолыжный курорт
Посетите древние храмы, насладитесь видами Кавказа с перевала Гум-Баши, узнайте тайны лика Христа и погрузитесь в атмосферу горнолыжного курорта Архыз
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
Завтра в 09:00
21 мар в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    На Дуккинские озёра из городов КМВ
    Начну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать
    читать дальше

    стоило. Сначала 4 часа на машине, потом 2 пешком по горным тропам, в основном вверх. Я ругала себя за опрометчивый поступок, задыхаясь и матерясь. Народу по тропе идет много и вверх и вниз. Подготовленные и не очень и, видя трекинговые палки и трекинговые ботинки, я им завидовала. 😁 Дойдя до первого озера, мы сразу рванули ко второму и этот отрезок пути стал еще более впечатляющим, потому что пробирались мы уже по огромным камням, спускаясь и с опаской переставляя ноги. Прошел дождь и все было мокрым. Вообщем, вы представили себе путь? Потрачено 3000 ккал и 15000 шагов. Но….. Барабанная дробь,. Такой красоты я наверное еще не видела. Озера, расположенные в колыбели гор, с необыкновенно бирюзовой при свете солнца водой, прозрачные, как глаза ребенка. Всюду заросли родендронов, рядом бурлит горная река с чистейшей водой, которую можно пить. А воздух!!! Наш проводник Тамерлан вел нас бодро и весело, нацепив на рюкзак колонку, мы останавливались на маленький пикник и дорога назад была упоительной по позитиву и легкости спуска. Так, что, думайте, решайте, собираясь в такой иаршрут. Что у вас в приоритете. И, если решитесь, не забудете. Трекинг палки и обувь!!! А так же запас бодрости, сил и настроения! Минус только моей неподготовленности

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    На Дуккинские озёра из городов КМВ
    Огромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
    читать дальше

    вождения. Не была в Архызе 30 лет. Остались самые замечательные воспоминания! Поездка на Дуккинские озера - просто замечательный отдых! Рекомендую! Много где была в горах и на Кавказе! Но эта поездка - нечто невероятное. Очень заботливое отношение со стороны гида и теплые приятные воспоминания. Обязательно обращусь к Вам ещё.

  • А
    Артем
    30 августа 2023
    На Дуккинские озёра из городов КМВ
    Маршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
    читать дальше

    в одну сторону. Этот подъем стоит потраченных сил) Отдельное спасибо гиду Марку за интереснейший рассказ на всем пути следования до Архыза и за отзывчивость на просьбы остановиться в каких нибудь красочных местах)

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На снегоступах - к пику Смирнова
  2. Индивидуальная поездка в Архыз из Кисловодска
  3. Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр
Сколько стоит экскурсия по Архызу в марте 2025
Сейчас в Архызе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 36 500.
Забронируйте экскурсию в Архызе на 2025 год по теме «Необычные», цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май