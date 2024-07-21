Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Пройти по снежной сказке безопасным маршрутом и послушать, как молчат горы
Начало: В посёлке Романтик
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Архызу: храмы, горы и горнолыжный курорт
Посетите древние храмы, насладитесь видами Кавказа с перевала Гум-Баши, узнайте тайны лика Христа и погрузитесь в атмосферу горнолыжного курорта Архыз
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: В будни c 7:00
17 мар в 09:00
18 мар в 09:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
Завтра в 09:00
21 мар в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июля 2024На Дуккинские озёра из городов КМВНачну с того, что заказав экскурсию, я тольком не прочитала о ней. Мне захотелось чего то не банального. А почитать
- ТТатьяна7 октября 2023На Дуккинские озёра из городов КМВОгромное спасибо Марку за поездку в Архыз 04.10.2023. Просто замечательный гид! Очень умный и интересный. Отдельно хочу отметить безопасный стиль
- ААртем30 августа 2023На Дуккинские озёра из городов КМВМаршрут очень живописный и крутой. Всем, кто хочет взять эту экскурсию рассчитывайте свои силы на поход в 4,5км в гору
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Необычные»
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