Индивидуальная
до 10 чел.
Джиппинг к Белому водопаду Архыза
Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки
Начало: У Конного двора на Софийской поляне
Завтра в 10:00
8 июл в 10:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Нижне-Архызское городище
Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России
11 июл в 09:00
12 июл в 09:00
36 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На снегоступах - к пику Смирнова
Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы
Начало: В посёлке Романтик
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
9000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Нескучные экскурсии»
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