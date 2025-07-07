Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Архызе, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Джиппинг к Белому водопаду Архыза Драйвовое путешествие по горным дорогам и руслу реки Начало: У Конного двора на Софийской поляне 10 000 ₽ за всё до 10 чел. На машине 4.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия на Нижне-Архызское городище Индивидуальная поездка для любителей истории и астрономии. Посетите древние храмы и крупнейший астрономический центр России 36 500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая На снегоступах 4 часа Индивидуальная На снегоступах - к пику Смирнова Уникальная возможность пройти по заснеженному гребню и увидеть величественные горы София и Пшиш. Безопасный маршрут для настоящих ценителей природы Начало: В посёлке Романтик 9000 ₽ за человека Другие экскурсии Архыза

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе Джиппинг к Белому водопаду Архыза Экскурсия на Нижне-Архызское городище и в астрономический центр На снегоступах - к пику Смирнова В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Архызу в июле 2025 Сейчас в Архызе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 36 500.

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