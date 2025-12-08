Вас ждёт комфортная поездка на внедорожнике через заповедный бор, короткий подъём по лесной тропе и встреча с мощным водопадом, названным в честь царицы Тамары. По пути — панорамные виды на горы, папоротниковые заросли и чистый воздух. У водопада можно отдохнуть, сделать фото и даже искупаться. Программа подходит для всех — маршрут лёгкий и не требует физической подготовки.
Описание экскурсии
Водопад Тамара в Карачаево-Черкесии — место достаточно отдалённое. Он находится в густом лесу, который тесно обступают горные вершины. Мы подъедем как можно ближе к нему на внедорожниках — и около 20 минут пройдём пешком.
На всём пути вас будут сопровождать заросли папоротника и шум реки. Но вскоре появится ещё один звук — это голос водопада Тамара. Несколько шагов — и за ближайшим поворотом вас встретит высокий стройный поток, срывающийся с высоты мраморно-серой скалы. Здесь у вас будет два часа свободного времени — чтобы побыть наедине с природой.
Организационные детали
- Заброска на маршрут — на машинах УАЗ. Дорога от вашего отеля и обратно занимает 1,5 часа в одну сторону
- Тропа комфортная и безопасная. Можно взять с собой детей с 7 лет
- С собой можете захватить перекус
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваша команда гидов в Архызе
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
