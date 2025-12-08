Вас ждёт комфортная поездка на внедорожнике через заповедный бор, короткий подъём по лесной тропе и встреча с мощным водопадом, названным в честь царицы Тамары. По пути — панорамные виды на горы, папоротниковые заросли и чистый воздух. У водопада можно отдохнуть, сделать фото и даже искупаться. Программа подходит для всех — маршрут лёгкий и не требует физической подготовки.

Описание экскурсии

Водопад Тамара в Карачаево-Черкесии — место достаточно отдалённое. Он находится в густом лесу, который тесно обступают горные вершины. Мы подъедем как можно ближе к нему на внедорожниках — и около 20 минут пройдём пешком.

На всём пути вас будут сопровождать заросли папоротника и шум реки. Но вскоре появится ещё один звук — это голос водопада Тамара. Несколько шагов — и за ближайшим поворотом вас встретит высокий стройный поток, срывающийся с высоты мраморно-серой скалы. Здесь у вас будет два часа свободного времени — чтобы побыть наедине с природой.

Организационные детали