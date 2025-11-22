Мини-группа
«Жемчужина Кавказа»: вечерний релакс в термах
Закат, горы и горячие источники - из Архыза
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00, 10:00 и 14:00
22 ноя в 07:00
23 ноя в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка к водопаду Тамара в Архызе
Для тех, кто ищет красоту без сложных маршрутов
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На рассвете из Архыза - в Кисловодск: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на рассвете из Архыза в Кисловодск. Впечатляющие виды, исторические места и уникальные природные объекты ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:30
22 ноя в 05:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
