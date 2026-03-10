Описание тура
Архыз это край голубых озер и снежных вершин! Это мечта фотографов и рай для туристов =)). Водопады высотой 70 метров, горные реки, альпийские луга, спелая черника Все это стоит увидеть!
Программа тура по дням
Экскурсия в Аланское городище, лик Христа
Нитка маршрута:. Минеральные Воды - Аланское городище, лик Христа Софийские водопады озера реки Малая Дукка канатная дорога Архыз, Турье озеро Софийские озера, озеро Айматлы-Джагалы кёль рафтинг по реке Большой Зеленчук, смотровая площадка Карча-Тебе - г. Минеральные Воды.
11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).
По пути экскурсия в Аланское городище и Лик Христа. Отдых на Кавказе это не только высокие горы, бурные реки и синее море, но и древние исторические святыни, чудом сохранившиеся до наших дней. К последним относится Аланское городище, расположенное в 25 км от селения Архыз. Лик Христа, глядящий со скалы на Северный Нижне-Архызский храм, немало удивит любителей иконописи, ведь это самая высоко находящаяся икона, а также наиболее древний архетип Иисуса в России. Аланское городище храмовый комплекс, включающий в себя религиозные, жилые и хозяйственные постройки народа, давно ушедшего в века, а также уникальный астрономический круг. Ходят легенды, что из центра этих солнечных часов пробивается недюжинная энергия и тот, кто сможет управлять мощными потоками, обретет огромную силу. Но не обязательно повелевать потусторонними субстанциями в окрестностях храма имеется Святой источник, из вод которого можно почерпнуть толику бодрости и здоровья. Продолжительность экскурсии: 2 часа.
После посещения городища в первый день тура переезд в поселок Архыз и поселение в гостинице.
Софийские водопады
Сегодня отправляемся на надежном горном транспорте к Софийским водопадам. Их истинную мощь можно осознать в теплое время года! Маршрут к Софийским водопадам стартует от Ледниковой фермы, куда бесстрашный Уазик с легкостью нас довезет по бездорожью путь продлится примерно час. Цель второго дня тура гора София и ледник, угнездившемуся на ней. Именно он летом и весной рождает потрясающие водопады. Указанная скала признанный символ этих мест. Ее высота 3 637 метров, а растопленные ласковыми лучами потоки ниспадают с высоты 70 метром. Издалека гора похожа
на умудренного сединами исполина, застывшего здесь с начала времен. Картина просто сногсшибательная! Ледниковая ферма стартовая точка пути. В сезон здесь работают кафе, небольшой сувенирный рынок, расположены палаточные городки. Маршрут к водопадам несложен: набор высоты постепенный, местность чудная: вокруг шумит хвойный бор, шепчет о чем-то своем легкомысленный березняк, обдают ароматом пихты. Ближе к водопадам пейзаж меняется на более каменистый летом попадаются даже остатки снежника. Обернитесь внизу, как на ладони видна Софийская долина!
Активная часть: 5,5 км, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность 5-6 часов.
Малые Дуккинские озера
На третий день нас ожидает треккинг на озера реки Малая Дукка.
Малая Дукка, будто тяготится каменными тисками и шумно бурлит в отвоеванной у природы теснине. Треккинг пролегает по альпийским лугам, летом расцветающим наивно-голубыми незабудками, нарядно-розовыми горцами, серебристо-лавандовыми колокольчиками и мохнатыми рододендронами. Минуя эту горную клумбу, мы приблизимся к первому озеру, прозрачная вода которого отливает насыщенным малахитом.
Треккинг в горах обязательно сопровождается приятным, оздоровительным бонусом на обед инструктор потчует туристов ароматным, горным чаем
Еще чуть выше и перед восхищенными взорами предстает второй водоем. Озеро находится в скальной чаше, на стенах которой никогда не тает снег, и отличается сапфирово-бирюзовым оттенком. Кажется, волшебник-великан, когда-то пролетая над этими горами, случайно уронил огромный, драгоценный камень.
Далее активный тур становится еще более захватывающим за перевалом с трогательным названием Ангелочек нас ожидает группа озер, каждое из которых ассоциируется с каким-либо живым существом: диковинная рыба, нефритовая ящерица, а со скалы за всем этим подсматривает олимпийский мишка!
Пешие прогулки в горы лучшее времяпровождение во время тура, но в случае с разноцветными озерами, главное, не забыть палки для треккинга, чтобы пройти маршрут с максимальным комфортом.
Активная часть: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
Канатная дорога Архыз, Турье озеро
Всесезонный курорт Романтик, построенный в 2013 году, - один из самых современных центров активного отдыха на Кавказе! Зимой здесь приятно покататься на лыжах. А летом подъемники поднимает туристов повыше к небесам, чтобы с высоты насладиться самыми красивыми видами курорта!
Сегодня в наших планах исследовать Южный склон и походить по хребту с потрясающим названием Абишира-Ахуба. Канатка поднимет нас повыше, затем пешком идем на перевал Федосеева и будем держать путь к Турьему озеру. Как и полагается, озеро красивое, изумрудное)). А вокруг его окружают эффектные скалы.
!! Турье озеро открывается ото льда в конце июня начале июля. До этого времени, или если по погодным условиям не работает канатная дорога Орбита, группа посещает треккинговые маршруты Пик Смирнова и Тропа романтиков, которые проходят на Южном и Северном склонах канатной дороги Романтик.
Активная часть (Турье озеро): 9,6 км, 3010-2750-3010 м (Турье озеро), продолжительность маршрута 7-8 часов.
Активная часть (пик Смирнова + тропа Романтиков): 16,5 км пешком, перепад высот 2350-2480-2350 м (пик Смирнова) и 2250-1650 м (тропа Романтиков), продолжительность треккинга 7-8 часов.
Софийские озера, озеро Айматлы-Джагалы кёль
Пятый день тура вновь предлагает захватывающий треккинг! Архыз останется далеко позади, поскольку цель поездки Софийские озера и Айматлы-Джагалы кёль. Путь к этим чудесам природы частично проделаем на внедорожнике, а оставшийся участок пройдем пешком. Именно поэтому необходимо позаботиться об экипировке обязательны надежные ботинки и палки для треккинга, чтобы комфортно передвигаться по местному рельефу. Нас ждет путешествие в сказочный край голубых озер, скрывающийся за грозной спиной перевала Иркиз. Но сначала надо добраться до Ледниковой фермы, расположившейся у подошвы Софийского хребта, а затем спуститься в долину небольшой речушки Ак-Айры, где горы покрыты струнами водопадов, а можжевельник и пихта источают головокружительные ароматы.
За перевалом Иркиз туристы, утомленные треккингом, буквально не успевают переводить дух, взирая на открывающиеся красоты. К Софийским озерам путники ходят с начала июля, ведь только к этому времени водоемы избавляются ото льда.
Треккинг летом бесспорно, потрясающ, но и осенью в этих местах не менее красиво: воздух густой и свежий, небо глубокое, а горы обрамлены оправой золотой листвы. После умопомрачительной троицы Софийских водоемов, пятый день тура подготовил еще один сюрприз поход к прекрасному Айматлы-Джагалы кёль. Это озеро с изрезанной береговой линией и никогда не тающей снежной коркой на склонах чаши. Ниже водоема летом зацветают альпийские луга, пестреющие курчавыми рододендронами, трогательными горцами, лимонными девясилами и сапфировыми незабудками. Активная часть тура: 13,2 км, перепад высот 2000-2880-1890 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
!!! Треккинг на Софийские озера проводится с 5-7 июля и до середины октября в связи с тем, что до начала июля озера еще находятся подо льдом, а в октябре уже могут быть под снегом. До 5 июля и с середины октября туристы в этот день посещают озеро Орленок, озеро Любви или Бездонное озеро.
Рафтинг по реке, смотровая Карча-Тебе
Рафтинг по реке Большой Зеленчук,, смотровая площадка Карча-Тебе.
Сегодня тур предполагает невероятно насыщенное времяпровождение рафтинг по горной реке Большой Зеленчук! Зеленчук - это основная водная артерия Архыза, его бурлящее сердце.
Опытный инструктор проведет инструктаж и выдаст для сплава гидрокостюм, каску и спасательный жилет.
Туристов ожидает бездна адреналина, искрящиеся на солнце брызги, невероятные виды и непередаваемое ощущение общности с командой. Вы поймете, что отдых у реки и сплав по ней это две большие разницы. Рафтинг приключение, которое вы не забудете никогда!
Продолжительность около 1,5 часа (инструктаж + сплав).
Смотровая площадка Карча-Тебе.
Также в этот день совершим прогулку по окрестностям поселка Архыз. Поднимемся на один из скальных выступов, чтобы увидеть руины древней Аланской башни. Считается, что в Xiii-Xiv вв. здесь была башня Карчи легендарного предка карачаевского народа. В наше время от башни осталась часть стен и фундамент.
После посещения башни, выйдем на отличную смотровую площадку: нам откроется с высоты поселок Архыз, горные хребты Чегет-Чат, Морх-Сырты и долина реки Большой Зеленчук.
После треккинга будет время для посещения сувенирного рынка и покупки подарков))
Активная часть: 6,5 км, перепад высот 1450-1660 м, продолжительность 3-4 часа.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Утром покидаем гостеприимный Архыз.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (Уазик)
- Стоимость тура 69 800 руб. Проживание в пос. Архыз в гостинице Незабудка. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Гостиница Незабудка построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка. Кухня, а также уютный холл это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок: . Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин
- Стоимость тура 73 400 руб: проживание в пос. Архыз: в гостинице Горная незабудка. Двух-, трехместные номера стандарт. Полотенца выдают, есть Wi-Fi. Гостиница начала работу в 2025 г
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Рафтинг
- Входные билеты в Аланское городище
- Билеты на канатную дорогу на курорте Романтик
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Питание: обед (день 1), ужины. Стоимость питания в кафе: от 500 руб. В гостинице Незабудка есть кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере
- Страховка (не обязательно)
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения:
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье
Носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
Треккинговые палки.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
Кружка, ложка, тарелка.
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров).
Подпопник
Сушилки для обуви
Солнцезащитный крем, фактор защиты Spf50 и выше. Гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Наличные деньги
Шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.