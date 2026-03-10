1 день

Экскурсия в Аланское городище, лик Христа

Нитка маршрута:. Минеральные Воды - Аланское городище, лик Христа Софийские водопады озера реки Малая Дукка канатная дорога Архыз, Турье озеро Софийские озера, озеро Айматлы-Джагалы кёль рафтинг по реке Большой Зеленчук, смотровая площадка Карча-Тебе - г. Минеральные Воды.

11:30-12:00 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).

По пути экскурсия в Аланское городище и Лик Христа. Отдых на Кавказе это не только высокие горы, бурные реки и синее море, но и древние исторические святыни, чудом сохранившиеся до наших дней. К последним относится Аланское городище, расположенное в 25 км от селения Архыз. Лик Христа, глядящий со скалы на Северный Нижне-Архызский храм, немало удивит любителей иконописи, ведь это самая высоко находящаяся икона, а также наиболее древний архетип Иисуса в России. Аланское городище храмовый комплекс, включающий в себя религиозные, жилые и хозяйственные постройки народа, давно ушедшего в века, а также уникальный астрономический круг. Ходят легенды, что из центра этих солнечных часов пробивается недюжинная энергия и тот, кто сможет управлять мощными потоками, обретет огромную силу. Но не обязательно повелевать потусторонними субстанциями в окрестностях храма имеется Святой источник, из вод которого можно почерпнуть толику бодрости и здоровья. Продолжительность экскурсии: 2 часа.

После посещения городища в первый день тура переезд в поселок Архыз и поселение в гостинице.

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