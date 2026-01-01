Треккинг-тур в Архыз с комфортом: прогулки в горах налегке с проживанием в гостевом доме
Подняться к Софийским водопадам и озеру Любви, покорить перевал Ангелочек и побывать выше облаков
Начало: Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
78 700 ₽ за человека
Архыз Про. Треккинг по горным озёрам
Этот тур создан для любителей походов по горам, поэтому здесь нет прогулок на лошадях, канатной дороги и рафтинга
23 авг в 10:00
26 июл в 10:00
от 69 800 ₽ за человека
Треккинг в Архызе: комфорт-тур с гостиницей
Архыз - это край голубых озёр и снежных вершин
25 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 69 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Архызе на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026