2 день

Треккинг к озёрам Орлёнок

Наш первый треккинг в рамках тура в Архыз озёра балки Орлёнок. Путь пройдёт по дремучему лесу, затем перейдём шумные воды реки София, отдохнём под пенными струями водопада. После чего выйдем на альпийские луга, полюбуемся невероятной панорамой хребта Абишира-Ахуба, узнаем, как переводится название горы Кара-Джаш и что находится за этой вершиной и одноимённым перевалом.

Летом наш путь украшают поляны флоксов и лилий, девясилов и незабудок, а осенью крокусы и потрясающая игра красок осеннего леса! Часто можно встретить стада альпийских бурёнок и яков. Именно такие пейзажи и привлекают нас с вами, городских жителей))).

Не успела пройти первая волна восхищения, как перед нами в окружении сосен и гранитных россыпей открывается первое озеро! Озеро небольшое, округлое,с чистейшей водой. А какое в нём отражение той самой таинственной вершины Кара-Джаш! Здесь мы сделаем привал и фотосессию.

Пройдя немного вперёд, посетим ещё одно озеро. Пейзаж вокруг него совершенно иной! Уже нет сосен и цветов, но есть возможность подняться чуть выше озера и сделать эффектные снимки под другим углом.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086