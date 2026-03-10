Описание тура
Данный тур создан для любителей побольше походить по горам, поэтому здесь нет прогулок на лошадях, канатки, рафтинга. Здесь много треккинга)). Архыз находка для тех, кто хочет перезагрузки, эмоций, проверить себя и самое главное получить удовольствие от отпуска! Всего 7 дней, а впечатлений хватит на год вперёд!
Программа тура по дням
Сбор группы г. Минеральные Воды
11:30-12:00 (московское время) сбор группы г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
После сбора группы, едем в поселок Архыз, а по пути посетим термальные источники. Кавказские минеральные воды известны далеко за пределами нашей страны! Поэтому путешествие по Кавказу мы и начнём с горячих термальных бассейнов, которыми богат этот край. Многие специально едут за термальными ваннами, чтобы привести в норму суставы и кожу, сердечно-сосудистую и нервную систему, решить проблемы с пищеварением и дыханием. Ну а мы расслабимся в горячей воде и будем предвкушать неделю невероятных впечатлений!
После горячих ванн переезд в поселок Архыз, поселение в уютной гостинице и обзорная прогулка по посёлку.
Активная часть: 3 км пешком.
Треккинг к озёрам Орлёнок
Наш первый треккинг в рамках тура в Архыз озёра балки Орлёнок. Путь пройдёт по дремучему лесу, затем перейдём шумные воды реки София, отдохнём под пенными струями водопада. После чего выйдем на альпийские луга, полюбуемся невероятной панорамой хребта Абишира-Ахуба, узнаем, как переводится название горы Кара-Джаш и что находится за этой вершиной и одноимённым перевалом.
Летом наш путь украшают поляны флоксов и лилий, девясилов и незабудок, а осенью крокусы и потрясающая игра красок осеннего леса! Часто можно встретить стада альпийских бурёнок и яков. Именно такие пейзажи и привлекают нас с вами, городских жителей))).
Не успела пройти первая волна восхищения, как перед нами в окружении сосен и гранитных россыпей открывается первое озеро! Озеро небольшое, округлое,с чистейшей водой. А какое в нём отражение той самой таинственной вершины Кара-Джаш! Здесь мы сделаем привал и фотосессию.
Пройдя немного вперёд, посетим ещё одно озеро. Пейзаж вокруг него совершенно иной! Уже нет сосен и цветов, но есть возможность подняться чуть выше озера и сделать эффектные снимки под другим углом.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг к Семицветному озеру
На склонах хребта Аркасара в верховьях реки Большая Дукка расположилось таинственное Семицветное озеро. Если попасть к озеру в солнечную погоду, то турист будет поражен игрой красок цвет озера изменяется от светло-голубого до тёмно-фиолетового. А если погода пасмурная, то впечатлений будет не меньше: прозрачная гладь воды изменяется от салатового до тёмно-изумрудного! Бывали у нас случаи, когда белые и оранжево-красные оттенки украшали водную поверхность. У каждого туриста будет своё восприятие и свой ракурс обзора. Поэтому снимки у всех получатся совершенно непохожие!
Если посетить озеро в июне мы ещё сможем увидеть бело-голубые льдины на водной глади, которые крайне фотогеничны! В июле нас поразят альпийские луга и небольшие снежники на склонах Аркасарского хребта. Август время наиболее полноводного озера!
Сентябрь витаминный месяц, столько черники вы не видели нигде, а цвет воды в озере необычайно насыщенных оттенков!
Микс красных, оранжевых, жёлтых, зелёных красок вместе с первым снегом на вершинах окружающих гор, отражающихся в озере, поражает туриста в октябре.
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 1920-2450 м, продолжительность 7-8 часов.
Малые Дуккинские озёра
Сегодня наш Уазик проделает часть вчерашнего пути, но привезёт нас к началу тропы к совершенно другим, сказочным Дуккинским озёрам. И не просто мы употребили термин сказочные нас ждут три озера Руслан, Людмила и Сказка Кавказа. Хотя в интернете встречаются и другие названия: Рыбка, Аркасарское, но это не меняет той красоты, которая нас сегодня ждёт!
Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой!
Пройдя примерно половину пути, на подъём мы увидим первое озеро вода в нём холодная, прозрачная, вкусная! Здесь мы сделаем привал, чтобы набраться сил перед подъёмом.
Преодолев 20 минутный подъём нам захочется просто сесть на любой камень и молча любоваться: впереди каменный цирк, внутри которого лежит тёмно-синяя драгоценность второе Дуккинское озеро. Любуемся, но рассиживаться не будем, ведь нас ждёт сказка Сказка Кавказа!
Сказка Кавказа похожа на гигантскую ящерицу, которая на мгновение замерла. Озеро расположено на высоте 2450 метров над уровнем моря. Как думаете, какая максимальная глубина этого озера? Точной цифры никто не знает, но туристы предполагают, что глубина Сказки Кавказа составляет 12-17 метров.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность 7-8 часов.
Софийские озёра, озеро Айматлы-Джагалыкёль
Озёра Аркасарского хребта мы увидели, теперь пора изучить озёра Софийского хребта. И начнём мы с изюминки Кавказа и Архыза Софийских озёр!
Путь к Софийским озёрам непростой, но это того стоит! Если Вас будут одолевать мысли: А справлюсь ли я?, Зачем я сюда иду?, Как же сложно!, Когда эта тропа закончится?, то знайте большая часть туристов думает также, но все подобные мысли сразу же исчезают, когда Вы делаете финальный шаг на перевал Иркиз, 2880 м! Кстати, перевал Иркиз наивысшая точка нашего 7-дневного треккинга в Архызе.
С перевала открывается один из самых крутых пейзажей России остроконечные пики вершин Кёль (3150 м) и Минги-Кёль-Баши (3243 м) и три совершенно разных по цвету озера: Большое Софийское озеро, Малое Софийское озеро и третье, которое не имеет названия))). Кстати, название Минги-Кёль-Баши переводится с тюркского как гора тысячи озёр.
На берегу Большого Софийского озера мы сделаем большой привал на обед. Желающие могут обойти часть озера, чтобы найти самый лучший ракурс, смелые искупаться, а любители ярких фото достать из рюкзаков фотореквизит и сделать великолепные снимки! Заметьте, с каждым днём у нас обеденный пейзаж всё круче!
Но на этом впечатления не заканчиваются! Мы начинаем спуск к нашему ретроавто и по пути сначала с высоты, а потом и с берега, полюбуемся озером с необычным для нас названием Айматлы-Джагалыкёль, что в переводе с тюркского означает озеро с изрезанными берегами. Кто название не запомнит, тот остаётся в Архызе:)))
Активная часть прохождения по маршруту: 13,2 км, перепад высот 2000-2880-1890 м, продолжительность 8-9 часов.
Озеро Нижняя Запятая
В Архызе мы посмотрели уже много озёр и, скорее всего, Вы уже задумались, почему вода в озёрах всегда разного цвета? На цвет воды влияет комплекс факторов минеральный состав, органические вещества, глубина, время года, время суток, освещение и др. Причем эти факторы могут изменяться даже в пределах одного водоёма!
Сегодня наш путь на Уазе лежит по уже знакомой нам долине реки София в направлении Ледниковой фермы. У слияния рек Гаммеш-Чат и София начинается наш путь вверх. Тропа идет сквозь лес, пробирается через поляны борщевика и чемерицы, проходит сквозь кусты рододендрона кавказского и сменяется альпийскими лугами, где запахи горных трав кружат голову.
Подъем займёт всего 2-3 часа и вот они, прохладные, чистые воды горного озера!
Над уютной долиной с озером Нижняя Запятая высится вершина Кчао (2871 м),гладкие скалы, называемые бараньи лбы и каскады водопада на реке Гаммеш-Чат. Отдохнув и перекусив на берегу озера, можно прогуляться к водопаду или подняться чуть выше, чтобы посмотреть на озеро с высоты, его необычную форму видно только издалека. И оно действительно напоминает запятую!
Активная часть прохождения по маршруту: 9,5 км, перепад высот 1770-2230, продолжительность 6-7 часов.
Отъезд из Архыза
Утром прощаемся с Архызом. Самые быстрые ещё успеют на сувенирный рынок Архыза за вареньем, мёдом, горным чаем и тёплыми варежками из натуральной овечьей шерсти!
Переезд в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (Уазик)
- Проживание в пос. Архыз в гостинице: двух-, трехместные номера. Удобства в номере
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август)
- Групповая аптечка
- Входные билеты на термальные источники. Услуги инструктора-проводника
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб
- При необходимости, оплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка (не обязательно)
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
Кепка / панамка
Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
Флиска
Футболка
Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
Ходовые брюки
Нижнее белье
Носки
Треккинговая обувь по щиколотку и выше
Шлепки (для ходьбы в гостинице)
Купальник
Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
Треккинговые палки.
Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер.
Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
Расческа
Солнцезащитные очки
Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
Кружка, ложка, тарелка.
Влажные салфетки
Нитка, иголка
Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
Подпопник
Сушилки для обуви
Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Наличные деньги
Шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.