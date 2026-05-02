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А Алексей Отличная экскурсия. Большое спасибо Елене. Посетили Кремль и Белый город. Очень понравилось. По совету Елены потом сходили самостоятельно на экскурсию в краеведческий музей. Очень рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

н наталья Доброго времени суток! Экскурсия отличная! гид Светлана умница и красавица! провела нас по городу как старая добрая знакомая, показала и рассказала. Был замечательный вечер и ощущение чио просто гуляли по городу в хорошей компании! Благодарим за хорошее настроение, позитив и новые впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анатолий Здравствуйте! Все прекрасно. Инна провела экскурсию профессионально. Но это понятно, если человек владеет информацией и любит по мастерски преподносить, рассказ будет интересным. Огромное спасибо. Желаю удачи, творческих успехов и крепкого здоровья! Анатолий Дисикинов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсия «Пешком по Астрахани» гид Инна. Были с детьми-подростками. С Инной очень понравилось, рекомендую всем, с удовольствием поеду с ней еще по другим маршрутам. Очень приятная, деликатная, на все дополнительные вопросы с удовольствием давала ответы. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет