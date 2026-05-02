Пешеходная экскурсия по Астрахани отражает необычность нашего города, знакомит с его историей и культурным наследием. Прогуливаясь по уникальным, удивительным местам, вы и не заметите, как влюбитесь в Астрахань.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с Кремлём, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом, ведь здесь что ни дом, сквер или памятник, то история, окутанная пеленой тайн и загадок. Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдётесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц. Завершится прогулка в Астраханском кремле. Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль. Построен был в 1580-1620 гг. В 1947 году Астраханский кремль был внесён в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства. С1980-го года является памятником федерального значения. Важная информация:
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или онлайн;
- В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду;
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральные улицы города
- Белый город
- Площадь Ленина
- Лебединое озеро
- Триумфальная арка
- Аллея славы героев земли Астраханской
- Памятник императору Петру I
- Петровская набережная с видом на Волгу
- Старинные дома
- Астраханский кремль
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа) или
- Онлайн
- В летнее время обязательно берите с собой головной убор и питьевую воду
- Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия. Большое спасибо Елене. Посетили Кремль и Белый город. Очень понравилось. По совету Елены потом сходили самостоятельно на экскурсию в краеведческий музей. Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
н
Доброго времени суток! Экскурсия отличная! гид Светлана умница и красавица! провела нас по городу как старая добрая знакомая, показала и рассказала. Был замечательный вечер и ощущение чио просто гуляли по городу в хорошей компании! Благодарим за хорошее настроение, позитив и новые впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Здравствуйте! Все прекрасно. Инна провела экскурсию профессионально. Но это понятно, если человек владеет информацией и любит по мастерски преподносить, рассказ будет интересным. Огромное спасибо. Желаю удачи, творческих успехов и крепкого здоровья! Анатолий Дисикинов.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия «Пешком по Астрахани» гид Инна. Были с детьми-подростками. С Инной очень понравилось, рекомендую всем, с удовольствием поеду с ней еще по другим маршрутам. Очень приятная, деликатная, на все дополнительные вопросы с удовольствием давала ответы.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия «Пешком по Астрахани» гид Инна. Были с детьми-подростками. С Инной очень понравилось, рекомендую всем, с удовольствием поеду с ней еще по другим маршрутам. Очень приятная, деликатная, на все дополнительные вопросы с удовольствием давала ответы.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Астрахани
Похожие экскурсии на «Пешком по Астрахани»
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Астрахань: прогулка по исторической части города и Кремлю
Астрахань, которой нет. Совершим путешествие в прошлое
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7043 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чисто Астрахань
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
13 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Астрахани на автомобиле
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Кремля
15 авг в 09:00
21 авг в 11:00
от 10 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Астрахани с любовью: от кремля до базара
Индивидуальная экскурсия по Астрахани раскроет тайны города на пересечении культур. Погрузитесь в историю, посетите кремль и современные арт-пространства
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
от 3500 ₽ за всё до 5 чел.
8800 ₽ за экскурсию