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Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все