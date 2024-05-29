Петровская набережная – экскурсии в Астрахани

Найдено 6 экскурсий в категории «Петровская набережная» в Астрахани, цены от 2 888 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Астрахани на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Астрахань за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
230 отзывов
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300 за всё до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888 за всё до 5 чел.
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200 за всё до 10 чел.
Поэтическая автопрогулка по Астрахани
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
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    построено с невероятной теплотой и индивидуальностью. Советую всем попасть именно к ней. Выбрали ее по отзывам на этом сайте. Хотите увидеть Астрахань? Посмотрите глазами Дарьи, она вам очень понравится!!!

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    По Астрахани на автомобиле
    Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Влюбиться в Астрахань за 2 часа
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
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    посещением кремля. Нашим экскурсоводом была Галина. Экскурсия нам очень понравилась. Галина прекрасный рассказчик, очень интересно было слушать ее на протяжении всего маршрута. Большое спасибо, Галина!

  • А
    Андрей
    13 мая 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
  • Н
    Надежда
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    28 февраля 2024
    Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
    Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятнаяИнтересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Петровская набережная»

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  1. По Астрахани на автомобиле
  2. Влюбиться в Астрахань за 2 часа
  3. Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
  4. Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
  5. Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Белый город
  4. Набережная
  5. Никольская улица
  6. Успенский Собор
  7. Пречистенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в июне 2024
Сейчас в Астрахани в категории "Петровская набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 888 до 8 970. Туристы уже оставили гидам 354 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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