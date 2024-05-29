1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Астрахани: от кремля до купеческих особняков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, открывая ее исторические и культурные сокровища в комфортной поездке
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 12:00
24 июня в 09:00
8 970₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Астрахань: историческое путешествие и архитектурные сокровища
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Астрахани в захватывающей двухчасовой прогулке
Начало: У скульптуры Дамы с собачкой
11 июня в 07:00
12 июня в 07:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
Завтра в 18:00
10 июня в 10:00
6 300₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Погрузитесь в мир кинокомедии «Не может быть» Леонида Гайдая, исследуя знаменитые места съёмок в Астрахани. Разгадайте загадки и узнайте интересные факты
Начало: В районе Петровской набережной
23 июня в 13:00
24 июня в 09:00
2 888₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Астраханью пешком и на речном трамвайчике
Астрахань на 11 островах с более чем 50 мостами. Прогулка по Кремлю, набережным и речной трамвайчик. Узнайте город с разных сторон
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Уникальная экскурсия по Астрахани с поэтическими эпиграфами
Узнайте историю Астрахани через поэтические строки. Памятники, храмы, мечети и легенды города в одном туре. Подходит для всей семьи
Начало: На центральной набережной
13 июня в 13:00
15 июня в 14:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Время проведенное с Дарьей пролетело незаметно. Очень солнечный и лучезарный человек. Знает и любит свой город и край. Было все
- ААлександр27 мая 2024Ирина очень приятный, знающий гид. Видно, что человек знает и любит свой город. Экскурсия была насыщенной, познавательной и октрыла для нас Астрахань с неожиданной стороны.
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Выражаем благодарность экскурсоводу Дарье за прекрасную познавательную экскурсию по Астрахани! Спасибо большое! 👏
- ЯЯна22 мая 2024Огромная благодарность Ирине за интересную и не обычную экскурсию. Нам очень понравилось. К посещению рекомендую!
- ННадежда21 мая 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за её интересный маршрут и замечательную экскурсию
- ЕЕлена18 мая 2024На майские праздники решили поехать в Астрахань. Так как в Астрахани были впервые, то заказали обзорную экскурсию по городу с
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ДДмитрий7 мая 2024Гид Галина отлично провела экскурсию. Три часа пролетело незаметно и интересно.
- ННадежда4 мая 2024На экскурсии Галина показала нам Кремль, улицу Никольская, Подворье Армянское, Индийское, Иранское. Обстоятельно, интересно рассказала про центр города. Грамотная, эрудированная, приятная в общении. Рекомендуем.
- ННадежда28 февраля 2024Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Петровская набережная»
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