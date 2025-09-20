Мои заказы

По Астрахани с любовью: от кремля до базара

Индивидуальная экскурсия по Астрахани раскроет тайны города на пересечении культур. Погрузитесь в историю, посетите кремль и современные арт-пространства
Астрахань - город с богатой историей и культурным наследием. Экскурсия включает посещение Астраханского кремля, где стены помнят Пугачёвское восстание. Вы узнаете о строительстве кремля и его башен, а также о
Волжском торговом пути. Посетите Успенский собор с уникальной резьбой и самым высоким иконостасом в России.

Узнайте, почему астраханский рыбий клей был так востребован и как местные мастера делают изделия из рыбьей кожи. В завершение - чаепитие в современном арт-пространстве

4.8
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Астраханского кремля
  • 🗺 Карты Шёлкового пути
  • 🎨 Современные арт-пространства
  • 🕌 Успенский собор
  • 🛍 Истории о базарах и торговых подворьях
По Астрахани с любовью: от кремля до базара© Наталья
По Астрахани с любовью: от кремля до базара© Наталья
По Астрахани с любовью: от кремля до базара© Наталья

Что можно увидеть

  • Астраханский кремль
  • Успенский собор
  • Персидское Подворье

Описание экскурсии

  • Астраханский кремль, стены которого помнят Пугачёвское восстание и мятеж 1705 года
  • Истории о строительстве кремля и его башен, включая необычный материал, из которого они возведены
  • Успенский собор с уникальной резьбой и самым высоким иконостасом в России
  • Карты Волжского торгового пути и северного ответвления Великого Шёлкового пути
  • Истории о базарах, торговых подворьях и рынках Астрахани — и о том, как они влияли на развитие города
  • Дух торговых подворий в современных арт-пространствах

Я расскажу:

  • Почему все рынки города называют базарами и что на них продавали
  • Сколько национальностей живёт в Астрахани и как устроена её мультикультурная жизнь
  • Почему астраханский рыбий клей был так востребован, чем он отличался от вязиги
  • Кто и как делает в Астрахани изделия из рыбьей кожи

Мы обсудим пересечение близких для меня городов и культур — Дубая и Астрахани. И я угощу вас специями из моего арабского сундучка.

Организационные детали

  • В Персидском подворье мы можем заглянуть в независимое арт-пространство «Подворье» и устроить чаепитие (от 300 до 500 ₽ на группу до 4 человек) — уточните это в переписке
  • Место встречи согласуем исходя из ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 2382 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани. Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает
живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам. Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах. Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Татьяна)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Татьяна)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Алеся)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Злата)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Дарья)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Татьяна)По Астрахани с любовью: от кремля до базара (Татьяна)
Е
Екатерина
20 сен 2025
Замечательная экскурсия. Легкая подача информации, но при этом содержательно.
Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.
Татьяна
Татьяна
16 сен 2025
Наталья провела очень познавательную и интересную экскурсию. Многие исторические факты я впервые узнала во время экскурсии. Тема историческая, но преподнесена так интересно и увлекательно, что слушаешь, как роман о былых временах. Наталья очень профессиональный гид и очень обаятельная девушка, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Благодарю за погружение в историю Астрахани!
А
Антон
10 сен 2025
Наталья очень интересно рассказывала, информацию преподнесла с визуализацией. Интересная история Астрахани, много гуляли по городу, заходили в интересные дворик, рассказывала о архитектуре и людях.
Ж
Жанна
7 сен 2025
Экскурсию рекомендую. Наталья всё понятно и структурировано рассказывала. Было понятно и взрослым, и детям. После Кремля отправились в персидское подворье - очень необычно и интересно. Наталья организовала прекрасное чаепитие.
А
Алена
7 сен 2025
Экскурсия по Астрахани прошла замечательно! Наталья невероятно вежлива и общительна, показала множество интересных мест. Мы обошли весь Кремль и окрестности, узнали о его истории и особенностях, архитектуре, известных людях. Также Наталья порекомендовала проверенные и вкусные рестораны и места Астрахани, которые стоит посетить отдельно, что стало отличным бонусом к поездке. Очень довольны, рекомендую!
Т
Татьяна
7 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Наталья великолепно рассказывает, столько нового я узнала, всем рекомендую посетить. Я благодарна Наталье за эмоции и знания, которыми она поделилась!!!
Очень интересная и познавательная экскурсия. Наталья великолепно рассказывает, столько нового я узнала, всем рекомендую посетить. Я благодарна Наталье за эмоции и знания, которыми она поделилась!!!
Алеся
Алеся
3 сен 2025
Выражаем благодарность за отличную экскурсию. Знает много интересных фактов,грамотно рассказывает и сопровождает наглядными примерами. Много интересного узнали. Ещё раз огромное спасибо!!! Наталья отличный гид! Рекомендуем!!!
Выражаем благодарность за отличную экскурсию. Знает много интересных фактов,грамотно рассказывает и сопровождает наглядными примерами. Много интересного узнали. Ещё раз огромное спасибо!!! Наталья отличный гид! Рекомендуем!!!
Ю
Юлия
30 авг 2025
Хочу поблагодарить Наталью за экскурсию по Кремлю с его удивительными башнями, соборами,петровским садом и экспозициями! Мы неспешно разбирались во всех переплетениях Шелкового Пути,смаковали ароматы специй и благовоний, переносились во времена
смутного времени, бунтов и восстаний. После кремля буквально переместились во времени и оказались в Персидском Подворье на чаепитии в арт пространстве. Там то и началось волшебство- нетканный- но ковер! Не карта - но указание! Не кот- но бегемот! Очень понравилась атмосфера в Подворье, приятные кураторы, интересная выставка. Приятно попили чай на веранде. На веранде замечательные арки. У меня получились там самые классные фото.

Н
Наталия
27 авг 2025
17 августа были на экскурсии по Кремлю и городу Астрахань, экскурсовод Баранова Наталья.
Плюсы: посетили закрытый двор.
Минусы: - экскурсовод пришла поздоровались, не представилась и начала отрывками (не единым рассказом) говорить (без
микрофона) соответственно слышно не очень. Единой структуры рассказа нет.
-Водила по Кремлю то в одну точку то в другую, а не по порядку.
- когда шли по городу она шла впереди, и либо не говорила ничего либо говорила только рядом идущему человеку наша группа (11 человек).
- никак не пыталась заинтересовать детей. После дети сказали было- скучно.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, но позвольте прокомментировать ряд моментов:

- ваша группа опоздала на
экскурсию на полчаса, что неизбежно повлияло на скорость подачи информации;
- дети явились на экскурсию на самокатах, что совсем не сочеталось с целью экскурсии, демонстрируя, что они изначально были в ней не сильно заинтересованы:)
-
С уважением, гид Щебланова:)

Злата
Злата
27 авг 2025
Благодарны Наталье за радушное знакомство с Астраханью!

Еще до приезда получили полезную информацию о ресторанах, кафе, барах, блюдах и напитках местных, музеях, интересных местах. Сходили в картинную галерею рекомендованную Натальей -
восторг испытали! Коллекция интересная! Такие имена и работы, вау!

Сюрприз прохода к Персидскому подворью впечатлил! Информация подавалась с иллюстрациями и возможностью ощутить дух прошлого прям буквально) больше не скажу, чтобы не раскрывать секретик)

Все мои просьбы по месту начала и завершения экскурсии Наталья учла и выполнила, максимально комфортно было сотрудничать.

Вся компания благодарна и довольна!
Наталья, еще раз благодарим!

Благодарны Наталье за радушное знакомство с Астраханью!
Е
Елена
22 авг 2025
Прочитав отзывы заказали данную экскурсию, но остались разочарованы. Экскурсия фактически не структурирована, очень скудный рассказ, гид вручила нам билеты в пороховой погреб и без комментариев отправила смотреть самостоятельно. Может быть в этом виновата жара, но у нас сложилось впечатление, что гиду самому не интересно.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елена, Благодарю Вас за обратную связь и отзыв, мне очень жаль что у Вас сложилось такое впечатление и что я
не была услышана. Поход ваш в пороховой склад был комплиментом от меня (и весь поход занялне более 10 минут), и как я вам и обьясняла я не являюсь гидом Кремля, мне не разрешено проводить экскурсии на территории музейного комплекса Кремля, видимо действительно виновата жара:):):)

Т
Татьяна
21 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Все понравилось. Отдельное спасибо за список полезных мест, где можно вкусно поесть и много чего интересного посмотреть!
Елена
Елена
20 авг 2025
Нам не зашло, не зацепило. И Наталья старалась, и мы благодарны, что получилось сдвинуть время экскурсии (форс-мажор в дороге, за это + звезда). Но по дороге Наталья остановила другого экскурсовода, тот 2 предложения сказал по теме, и этого хватило, чтоб заслушаться.
Л
Лилия
19 авг 2025
Очень рекомендуем Наталью!!!! После нашего знакомства с ней, ещё больше полюбили Астрахань!!! С Большой Благодарностью, Наталье!
В
Вера
16 авг 2025
Спасибо Наталье за интересную и неспешную экскурсию! Прогулялись по Кремлю, узнали много интересного!

