Астрахань - город с богатой историей и культурным наследием. Экскурсия включает посещение Астраханского кремля, где стены помнят Пугачёвское восстание. Вы узнаете о строительстве кремля и его башен, а также о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Астраханского кремля
- 🗺 Карты Шёлкового пути
- 🎨 Современные арт-пространства
- 🕌 Успенский собор
- 🛍 Истории о базарах и торговых подворьях
Что можно увидеть
- Астраханский кремль
- Успенский собор
- Персидское Подворье
Описание экскурсии
- Астраханский кремль, стены которого помнят Пугачёвское восстание и мятеж 1705 года
- Истории о строительстве кремля и его башен, включая необычный материал, из которого они возведены
- Успенский собор с уникальной резьбой и самым высоким иконостасом в России
- Карты Волжского торгового пути и северного ответвления Великого Шёлкового пути
- Истории о базарах, торговых подворьях и рынках Астрахани — и о том, как они влияли на развитие города
- Дух торговых подворий в современных арт-пространствах
Я расскажу:
- Почему все рынки города называют базарами и что на них продавали
- Сколько национальностей живёт в Астрахани и как устроена её мультикультурная жизнь
- Почему астраханский рыбий клей был так востребован, чем он отличался от вязиги
- Кто и как делает в Астрахани изделия из рыбьей кожи
Мы обсудим пересечение близких для меня городов и культур — Дубая и Астрахани. И я угощу вас специями из моего арабского сундучка.
Организационные детали
- В Персидском подворье мы можем заглянуть в независимое арт-пространство «Подворье» и устроить чаепитие (от 300 до 500 ₽ на группу до 4 человек) — уточните это в переписке
- Место встречи согласуем исходя из ваших пожеланий
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Астрахани
Провела экскурсии для 2382 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани. Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
20 сен 2025
Замечательная экскурсия. Легкая подача информации, но при этом содержательно.
Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.
Татьяна
16 сен 2025
Наталья провела очень познавательную и интересную экскурсию. Многие исторические факты я впервые узнала во время экскурсии. Тема историческая, но преподнесена так интересно и увлекательно, что слушаешь, как роман о былых временах. Наталья очень профессиональный гид и очень обаятельная девушка, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Благодарю за погружение в историю Астрахани!
А
Антон
10 сен 2025
Наталья очень интересно рассказывала, информацию преподнесла с визуализацией. Интересная история Астрахани, много гуляли по городу, заходили в интересные дворик, рассказывала о архитектуре и людях.
Ж
Жанна
7 сен 2025
Экскурсию рекомендую. Наталья всё понятно и структурировано рассказывала. Было понятно и взрослым, и детям. После Кремля отправились в персидское подворье - очень необычно и интересно. Наталья организовала прекрасное чаепитие.
А
Алена
7 сен 2025
Экскурсия по Астрахани прошла замечательно! Наталья невероятно вежлива и общительна, показала множество интересных мест. Мы обошли весь Кремль и окрестности, узнали о его истории и особенностях, архитектуре, известных людях. Также Наталья порекомендовала проверенные и вкусные рестораны и места Астрахани, которые стоит посетить отдельно, что стало отличным бонусом к поездке. Очень довольны, рекомендую!
Т
Татьяна
7 сен 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Наталья великолепно рассказывает, столько нового я узнала, всем рекомендую посетить. Я благодарна Наталье за эмоции и знания, которыми она поделилась!!!
Алеся
3 сен 2025
Выражаем благодарность за отличную экскурсию. Знает много интересных фактов,грамотно рассказывает и сопровождает наглядными примерами. Много интересного узнали. Ещё раз огромное спасибо!!! Наталья отличный гид! Рекомендуем!!!
Ю
Юлия
30 авг 2025
Хочу поблагодарить Наталью за экскурсию по Кремлю с его удивительными башнями, соборами,петровским садом и экспозициями! Мы неспешно разбирались во всех переплетениях Шелкового Пути,смаковали ароматы специй и благовоний, переносились во времена
Н
Наталия
27 авг 2025
17 августа были на экскурсии по Кремлю и городу Астрахань, экскурсовод Баранова Наталья.
Плюсы: посетили закрытый двор.
Минусы: - экскурсовод пришла поздоровались, не представилась и начала отрывками (не единым рассказом) говорить (без
Наталья
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, но позвольте прокомментировать ряд моментов:
- ваша группа опоздала на
Злата
27 авг 2025
Благодарны Наталье за радушное знакомство с Астраханью!
Еще до приезда получили полезную информацию о ресторанах, кафе, барах, блюдах и напитках местных, музеях, интересных местах. Сходили в картинную галерею рекомендованную Натальей -
Е
Елена
22 авг 2025
Прочитав отзывы заказали данную экскурсию, но остались разочарованы. Экскурсия фактически не структурирована, очень скудный рассказ, гид вручила нам билеты в пороховой погреб и без комментариев отправила смотреть самостоятельно. Может быть в этом виновата жара, но у нас сложилось впечатление, что гиду самому не интересно.
Наталья
Ответ организатора:
Елена, Благодарю Вас за обратную связь и отзыв, мне очень жаль что у Вас сложилось такое впечатление и что я
Т
Татьяна
21 авг 2025
Спасибо за экскурсию. Все понравилось. Отдельное спасибо за список полезных мест, где можно вкусно поесть и много чего интересного посмотреть!
Елена
20 авг 2025
Нам не зашло, не зацепило. И Наталья старалась, и мы благодарны, что получилось сдвинуть время экскурсии (форс-мажор в дороге, за это + звезда). Но по дороге Наталья остановила другого экскурсовода, тот 2 предложения сказал по теме, и этого хватило, чтоб заслушаться.
Л
Лилия
19 авг 2025
Очень рекомендуем Наталью!!!! После нашего знакомства с ней, ещё больше полюбили Астрахань!!! С Большой Благодарностью, Наталье!
В
Вера
16 авг 2025
Спасибо Наталье за интересную и неспешную экскурсию! Прогулялись по Кремлю, узнали много интересного!
