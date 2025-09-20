Е Екатерина Замечательная экскурсия. Легкая подача информации, но при этом содержательно.

Перед экскурсией, Наталья, в сжатой форме, поделилась всеми нужными "паролями и явками")- где поесть, что попробовать, куда сходить. После, прислала информацию по теоретической части, можно перечитать. Это очень удобно. Спасибо. Рекомендую.

Татьяна Наталья провела очень познавательную и интересную экскурсию. Многие исторические факты я впервые узнала во время экскурсии. Тема историческая, но преподнесена так интересно и увлекательно, что слушаешь, как роман о былых временах. Наталья очень профессиональный гид и очень обаятельная девушка, с чувством юмора и огромным багажом знаний. Благодарю за погружение в историю Астрахани!

А Антон Наталья очень интересно рассказывала, информацию преподнесла с визуализацией. Интересная история Астрахани, много гуляли по городу, заходили в интересные дворик, рассказывала о архитектуре и людях.

Ж Жанна Экскурсию рекомендую. Наталья всё понятно и структурировано рассказывала. Было понятно и взрослым, и детям. После Кремля отправились в персидское подворье - очень необычно и интересно. Наталья организовала прекрасное чаепитие.

А Алена Экскурсия по Астрахани прошла замечательно! Наталья невероятно вежлива и общительна, показала множество интересных мест. Мы обошли весь Кремль и окрестности, узнали о его истории и особенностях, архитектуре, известных людях. Также Наталья порекомендовала проверенные и вкусные рестораны и места Астрахани, которые стоит посетить отдельно, что стало отличным бонусом к поездке. Очень довольны, рекомендую!

Т Татьяна Очень интересная и познавательная экскурсия. Наталья великолепно рассказывает, столько нового я узнала, всем рекомендую посетить. Я благодарна Наталье за эмоции и знания, которыми она поделилась!!!

Алеся Выражаем благодарность за отличную экскурсию. Знает много интересных фактов,грамотно рассказывает и сопровождает наглядными примерами. Много интересного узнали. Ещё раз огромное спасибо!!! Наталья отличный гид! Рекомендуем!!!

Хочу поблагодарить Наталью за экскурсию по Кремлю с его удивительными башнями, соборами,петровским садом и экспозициями! Мы неспешно разбирались во всех переплетениях Шелкового Пути,смаковали ароматы специй и благовоний, переносились во времена смутного времени, бунтов и восстаний. После кремля буквально переместились во времени и оказались в Персидском Подворье на чаепитии в арт пространстве. Там то и началось волшебство- нетканный- но ковер! Не карта - но указание! Не кот- но бегемот! Очень понравилась атмосфера в Подворье, приятные кураторы, интересная выставка. Приятно попили чай на веранде. На веранде замечательные арки. У меня получились там самые классные фото.

Н Наталия

Плюсы: посетили закрытый двор.

Минусы: - экскурсовод пришла поздоровались, не представилась и начала отрывками (не единым рассказом) говорить (без микрофона) соответственно слышно не очень. Единой структуры рассказа нет.

-Водила по Кремлю то в одну точку то в другую, а не по порядку.

- когда шли по городу она шла впереди, и либо не говорила ничего либо говорила только рядом идущему человеку наша группа (11 человек).

- никак не пыталась заинтересовать детей. После дети сказали было- скучно. 17 августа были на экскурсии по Кремлю и городу Астрахань, экскурсовод Баранова Наталья.Плюсы: посетили закрытый двор.Минусы: - экскурсовод пришла поздоровались, не представилась и начала отрывками (не единым рассказом) говорить (без Наталья Ответ организатора:



- ваша группа опоздала на экскурсию на полчаса, что неизбежно повлияло на скорость подачи информации;

- дети явились на экскурсию на самокатах, что совсем не сочеталось с целью экскурсии, демонстрируя, что они изначально были в ней не сильно заинтересованы:)

С уважением, гид Щебланова:)

Злата



Еще до приезда получили полезную информацию о ресторанах, кафе, барах, блюдах и напитках местных, музеях, интересных местах. Сходили в картинную галерею рекомендованную Натальей - восторг испытали! Коллекция интересная! Такие имена и работы, вау!



Сюрприз прохода к Персидскому подворью впечатлил! Информация подавалась с иллюстрациями и возможностью ощутить дух прошлого прям буквально) больше не скажу, чтобы не раскрывать секретик)



Все мои просьбы по месту начала и завершения экскурсии Наталья учла и выполнила, максимально комфортно было сотрудничать.



Вся компания благодарна и довольна!

Наталья, еще раз благодарим! Благодарны Наталье за радушное знакомство с Астраханью!Еще до приезда получили полезную информацию о ресторанах, кафе, барах, блюдах и напитках местных, музеях, интересных местах. Сходили в картинную галерею рекомендованную Натальей -

Е Елена Прочитав отзывы заказали данную экскурсию, но остались разочарованы. Экскурсия фактически не структурирована, очень скудный рассказ, гид вручила нам билеты в пороховой погреб и без комментариев отправила смотреть самостоятельно. Может быть в этом виновата жара, но у нас сложилось впечатление, что гиду самому не интересно. 

Наталья Ответ организатора: Елена, Благодарю Вас за обратную связь и отзыв, мне очень жаль что у Вас сложилось такое впечатление и что я не была услышана. Поход ваш в пороховой склад был комплиментом от меня (и весь поход занял не более 10 минут), и как я вам и обьясняла я не являюсь гидом Кремля, мне не разрешено проводить экскурсии на территории музейного комплекса Кремля, видимо действительно виновата жара:):):)

Т Татьяна Спасибо за экскурсию. Все понравилось. Отдельное спасибо за список полезных мест, где можно вкусно поесть и много чего интересного посмотреть!

Елена Нам не зашло, не зацепило. И Наталья старалась, и мы благодарны, что получилось сдвинуть время экскурсии (форс-мажор в дороге, за это + звезда). Но по дороге Наталья остановила другого экскурсовода, тот 2 предложения сказал по теме, и этого хватило, чтоб заслушаться.

Л Лилия Очень рекомендуем Наталью!!!! После нашего знакомства с ней, ещё больше полюбили Астрахань!!! С Большой Благодарностью, Наталье!