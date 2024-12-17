2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4990₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
14 фев в 13:30
15 фев в 10:00
6900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 400₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMalyutina17 декабря 2024Не смотря на непогоду, было очень интересно. Мы влюбились в Астрахань, через глаза нашего экскурсовода
- ФФëдор6 ноября 2024Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.
- ООксана2 ноября 2024Огромное спасибо за экскурсию по Астрахани!!! Детям (школьникам и студенту) очень понравилось! Гид Надежда все им рассказала, показала, всем рекомендую!!! 🌷🔥
- ИИрина21 октября 2024Очень интересно и познавательно провели время. Не скучно и динамично. Рекомендую👌
- ТТимур24 сентября 2024Мы с женой провели 2 часа с потрясающим экскурсовод Ольгой. Нам детально раскрыли историю Астрахани и мы поняли, что нужно
- ППолина4 августа 2024Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!
- ММария21 мая 2024Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
- РРуфина7 ноября 2023Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
- ЕЕлена15 сентября 2023Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
- ННаталья7 сентября 2023Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Лебединое озеро»
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