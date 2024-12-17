M Malyutina Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля Не смотря на непогоду, было очень интересно. Мы влюбились в Астрахань, через глаза нашего экскурсовода

Ф Фëдор Астрахань сквозь века Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.

О Оксана Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля Огромное спасибо за экскурсию по Астрахани!!! Детям (школьникам и студенту) очень понравилось! Гид Надежда все им рассказала, показала, всем рекомендую!!! 🌷🔥

И Ирина Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля Очень интересно и познавательно провели время. Не скучно и динамично. Рекомендую👌

Т Тимур Астрахань в событиях и лицах читать дальше было идти на эту экскурсию в первый же день. Город раскрылся и не хотелось уезжать. Благодаря Ольге интерес к городу стал ещё выше, обязательно приедем ещё разраз! Мы с женой провели 2 часа с потрясающим экскурсовод Ольгой. Нам детально раскрыли историю Астрахани и мы поняли, что нужно

П Полина Астрахань сквозь века Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!

М Мария Астрахань в событиях и лицах Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!

Р Руфина Пешком по Астрахани Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем

Е Елена Пешком по Астрахани Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.