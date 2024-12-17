Лебединое озеро – экскурсии в Астрахани

Найдено 4 экскурсии в категории «Лебединое озеро» в Астрахани, цены от 4990 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Астрахань в событиях и лицах
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань в событиях и лицах: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Астрахани на индивидуальной экскурсии. Вас ждут Триумфальная арка, Лебединое озеро и другие знаковые места города
Начало: У Триумфальной арки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4990 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
Пешая
44 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани, исследуя ее кремль, исторические здания и живописные набережные
14 фев в 13:30
15 фев в 10:00
6900 за всё до 5 чел.
Астрахань сквозь века
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 400 за всё до 2 чел.
Пешком по Астрахани
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Malyutina
    17 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Не смотря на непогоду, было очень интересно. Мы влюбились в Астрахань, через глаза нашего экскурсовода
  • Ф
    Фëдор
    6 ноября 2024
    Астрахань сквозь века
    Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.
  • О
    Оксана
    2 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Огромное спасибо за экскурсию по Астрахани!!! Детям (школьникам и студенту) очень понравилось! Гид Надежда все им рассказала, показала, всем рекомендую!!! 🌷🔥
  • И
    Ирина
    21 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением кремля
    Очень интересно и познавательно провели время. Не скучно и динамично. Рекомендую👌
  • Т
    Тимур
    24 сентября 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Мы с женой провели 2 часа с потрясающим экскурсовод Ольгой. Нам детально раскрыли историю Астрахани и мы поняли, что нужно
    читать дальше

    было идти на эту экскурсию в первый же день. Город раскрылся и не хотелось уезжать. Благодаря Ольге интерес к городу стал ещё выше, обязательно приедем ещё разраз!

  • П
    Полина
    4 августа 2024
    Астрахань сквозь века
    Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Астрахань в событиях и лицах
    Большое спасибо Ярославе, за оперативный отклик и быструю организацию экскурсии! А так же Надежде за прекрасный рассказ о городе и его истории! Было очень приятно и познавательно!
  • Р
    Руфина
    7 ноября 2023
    Пешком по Астрахани
    Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Лебединое озеро»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Пречистенская колокольня
  8. Пыточная башня
  9. Триумфальная арка
  10. Морской сад
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в феврале 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Лебединое озеро" можно забронировать 4 экскурсии от 4990 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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