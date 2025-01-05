Экскурсии к Триумфальной арке в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Триумфальная арка» в Астрахани, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до рыбного рынка
Погрузитесь в историю Астрахани, посетив её знаменитые места и архитектурные шедевры на комфортабельном транспорте
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6500 за всё до 5 чел.
Астрахань сквозь века
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 11 400 за всё до 2 чел.
Пешком по Астрахани
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
    Замечательная, познавательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Елене, очень интересные места показала нам, глубокое знание города! Несмотря на холодную погоду больше 3х часов экскурсии пролетели очень быстро. Елена огромная, Вам благодарность!
  • Ф
    Фëдор
    6 ноября 2024
    Астрахань сквозь века
    Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.
  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
    Вчера у нас была экскурсия по Астрахани. Гид, Елена очень интересно рассказала о городе и его достопримечательностях. Мы прошли по улицам города. Насладились великолепием старинной Астрахани. Посетили Кремль. Прогулялись по набережной. Экскурсия была просто Замечательной. Большое спасибо за знакомство с Астраханью нашему гиду Елене.
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
    Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно
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    составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная, не скучная подача материала. Экскурсовод заводила нас во дворы,в дома,обращала внимание на такие интересные детали,на которые мы сами ни за что бы не обратили внимание. Идеальная экскурсия (именно с этим гидом) для первого знакомства с Астраханью,советую всем!

  • П
    Полина
    4 августа 2024
    Астрахань сквозь века
    Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!
  • Н
    Науменкова
    6 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов
    Если одним словом - ВОСТОРГ!!! Экскурсию нам провела Елена - профессионал своего дела! Мы берем экскурсии в каждом городе, в
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    который приезжаем и могу сказать, что мы давно не получали такого удовольствия. Елена рассказала буквально о каждом здании! Три часа пролетели незаметно. Мы посетили центр, Кремль, церкви, монастыри, увидели необычные памятники. А еще мы переместились из 21 века в конец 18. Не верите? Сходите на экскурсию с Еленой и поверите))

  • Р
    Руфина
    7 ноября 2023
    Пешком по Астрахани
    Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
  • Н
    Наталья
    7 сентября 2023
    Пешком по Астрахани
    Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    30 мая 2023
    Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов
    Было очень интересно, многое удалось узнать, спасибо огромное, приятно удивлен качеству экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Триумфальная арка»

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  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Кремль
  4. Набережная
  5. Успенский Собор
  6. Никольская улица
  7. Триумфальная арка
  8. Пречистенская колокольня
  9. Пыточная башня
  10. Морской сад
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в феврале 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Триумфальная арка" можно забронировать 4 экскурсии от 6500 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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