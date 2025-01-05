3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани: от кремля до рыбного рынка
Погрузитесь в историю Астрахани, посетив её знаменитые места и архитектурные шедевры на комфортабельном транспорте
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля
Погрузитесь в уникальную атмосферу Астрахани: от исторического Кремля до живописного Лебединого озера. Индивидуальный подход и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 6500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Астрахань сквозь века: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Прогулка по центральным улицам и Белому городу подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны старинных зданий и памятников
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 11 400₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, пройдитесь по историческим местам и почувствуйте дух времени в компании опытного гида
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 января 2025Замечательная, познавательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Елене, очень интересные места показала нам, глубокое знание города! Несмотря на холодную погоду больше 3х часов экскурсии пролетели очень быстро. Елена огромная, Вам благодарность!
- ФФëдор6 ноября 2024Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.
- ММарина4 ноября 2024Вчера у нас была экскурсия по Астрахани. Гид, Елена очень интересно рассказала о городе и его достопримечательностях. Мы прошли по улицам города. Насладились великолепием старинной Астрахани. Посетили Кремль. Прогулялись по набережной. Экскурсия была просто Замечательной. Большое спасибо за знакомство с Астраханью нашему гиду Елене.
- ТТатьяна1 ноября 2024Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно
- ППолина4 августа 2024Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!
- ННауменкова6 июля 2024Если одним словом - ВОСТОРГ!!! Экскурсию нам провела Елена - профессионал своего дела! Мы берем экскурсии в каждом городе, в
- РРуфина7 ноября 2023Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем
- ЕЕлена15 сентября 2023Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.
- ННаталья7 сентября 2023Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.
- ЮЮрий30 мая 2023Было очень интересно, многое удалось узнать, спасибо огромное, приятно удивлен качеству экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Триумфальная арка»
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