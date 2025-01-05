С Светлана Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля Замечательная, познавательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Елене, очень интересные места показала нам, глубокое знание города! Несмотря на холодную погоду больше 3х часов экскурсии пролетели очень быстро. Елена огромная, Вам благодарность!

Ф Фëдор Астрахань сквозь века Елена очень увлечённый человек, который знает и любит ❤💛💙 свой город Астрахань! За три часа мы получили массу информации о домах и людях. Экскурсия очень понравилась. Хотим теперь приехать в Астрахань летом.

М Марина Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля Вчера у нас была экскурсия по Астрахани. Гид, Елена очень интересно рассказала о городе и его достопримечательностях. Мы прошли по улицам города. Насладились великолепием старинной Астрахани. Посетили Кремль. Прогулялись по набережной. Экскурсия была просто Замечательной. Большое спасибо за знакомство с Астраханью нашему гиду Елене.

Т Татьяна Обзорная экскурсия по Астрахани с посещением Кремля читать дальше составленный маршрут,позволивший посмотреть максимум интересного в центре города, очень яркая,интересная, не скучная подача материала. Экскурсовод заводила нас во дворы,в дома,обращала внимание на такие интересные детали,на которые мы сами ни за что бы не обратили внимание. Идеальная экскурсия (именно с этим гидом) для первого знакомства с Астраханью,советую всем! Ходили на экскурсию по Астрахани с гидом Галиной Викторовной. Шикарная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно,нам очень повезло с экскурсоводом. Грамотно

П Полина Астрахань сквозь века Шикарный гид! Великолепная экскурсия! Очень информативно! Все спокойно, по доброму! Мы в восторге!

Н Науменкова Обзорная экскурсия по Астрахани на транспорте туристов читать дальше который приезжаем и могу сказать, что мы давно не получали такого удовольствия. Елена рассказала буквально о каждом здании! Три часа пролетели незаметно. Мы посетили центр, Кремль, церкви, монастыри, увидели необычные памятники. А еще мы переместились из 21 века в конец 18. Не верите? Сходите на экскурсию с Еленой и поверите)) Если одним словом - ВОСТОРГ!!! Экскурсию нам провела Елена - профессионал своего дела! Мы берем экскурсии в каждом городе, в

Р Руфина Пешком по Астрахани Елена пошла навстречу нашим пожеланиям, скорректировала маршрут, подробно отвечала на вопросы, советовала по городским локациям: что ещё посмотреть, где вкусно поесть, прогуляться. Экскурсией довольны, рекомендуем

Е Елена Пешком по Астрахани Замечательный гид Наталья, открыла для нас Астрахань с неожиданной стороны, провела тайными дворами и рассказала удивительные истории о жителях города. Получили много положительных эмоций от общения, захотелось подробнее изучить историю города и Кремля. Спасибо большое.

Н Наталья Пешком по Астрахани Эускцрсия понравилась. Посмотрели все основные достопримечательности: Кремль, набередную, белый город, татаркий город, театп Оперы и балета. Экскурсовод Елена хопошо влвдеет своим ремеслом. Спасибо.