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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Астрахани
Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.
13:00 Комплексный обед в кафе города.
После обеда экскурсионная программа начинается в старейшем из региональных музеев России.
В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».
Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.
Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.
Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней.
Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.
Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.
18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо за доп. плату совершить водную прогулку:
- по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
- по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Астрахань музейная и мастер-классы
Завтрак в гостинице.
10:00 Начинается тематическая экскурсионная программа по городу Астрахани — «Астрахань музейная».
Город Астрахань многие называют музеем под открытым небом: старинные улочки, купеческие особняки — все это создает неповторимую атмосферу. Однако подлинная история хранится в настоящих музеях, с наиболее выдающимися из которых Вы и познакомитесь в этот день.
Первым объектом посещения станет Астраханская государственная картинная галерея, где собрана одна из значимых в России коллекций предметов изобразительного искусства: живопись, графика, фарфор, декоративно-прикладное искусство, скульптура.
Особой гордостью является собранная в галерее коллекция русского авангарда, которая не оставит равнодушными, как экспертов, так и любителей изобразительного искусства.
Далее познакомиться с бытом и укладом жизни обычной купеческой семьи XIX века Вы сможете в доме-музее купца Тетюшинова, который располагается в деревянном тереме, дошедшем до наших дней в практически первозданном виде.
Помимо ярких впечатлений и теплых воспоминаний, Вы сможете увезти с собой соломенную игрушку — оберег, сделанную своими руками на мастер-классе.
В программе предусмотрен рыбный обед в ресторане города с мастер-классом по приготовлению рыбного деликатеса.
16:00 Приглашаем гостей посетить «жемчужину» Астраханской области — Астраханский Государственный театр Оперы и Балета.
В рамках экскурсии Вы познакомитесь с историей грандиозного строительства и архитектурными особенностями нового театра, увидим облик старого деревянного театра сада Аркадия, настоящего шедевра деревянного зодчества, прочувствуем историю музыкального искусства, побываем в торжественных зрительных залах, а также увидим специально организованные выставки и фотозоны.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободное время.
Элиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. Курмангазы
06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.
07:00 Отправление на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.
Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.
Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.
Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение».
Особоевпечатление для гостей оставит посещение частного Музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.
Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.
Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.
21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.
В случае, если группа не набирается, будет замена экскурсии в Элисту на экскурсию в Центр казахской культуры им. Курмангазы:
Завтрак в гостинице.
9:00Отправлениев Центр казахской культуры.
Дорога до центра им. Курмангазы Сагырбаева занимает 1-1,5 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.
В программе экскурсии предусмотрено посещение мавзолея, уникального религиозного памятника казахского народа в с. Алтынжар. Именно здесь Вы узнаете о жизни великого поэта-песенника и мыслителя своего времени Курмангазы Сагырбаева.
Следующим объектом экскурсии является центр казахской культуры, где Вы сможете погрузиться в атмосферу и культуру древнего степного народа, познать его историю, философию, творчество, принять участие в обрядах и попробовать национальную кухню.
Вы так же посетите настоящую юрту, где Вас ждет незабываемый национальный обед с музыкально-этнографической программой.
Все желающие смогут сделать памятные фотографии в национальном костюме (за доп. плату).
15:00-16:00 Прибытие в Астрахань.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
До 12:00 Освобождение номеров.
12:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|23600
|26150
|23600
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|26900
|31200
|25800
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|27700
|32600
|26600
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|29150
|36700
|27300
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|35400
|47150
|–
Стоимость дополнительных суток, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|Доп. место
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1200
|1900
|1200
|«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)
|2100
|3250
|1800
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2300
|3600
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|2700
|4700
|2200
|«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)
|4350
|7500
|–
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
«Виктория Палас» 4
Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.
Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.
В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.
На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.
«Янтарь» 3
Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.
В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.
Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.
Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), картинная галерея им. Догадина, дом-музей купца Тетюшинова, Астраханский театр оперы и балета)
- Мастер-класс по изготовлению игрушки и мастер-класс по приготовлению рыбного блюда
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча накануне тура по запросу
- Раннее заселение в гостиницу
- Дополнительные услуги и развлечения
- Водная прогулка: по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
- По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
- По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Чек лист вещей для экскурсий:
|Обзорная экскурсия по городу
|Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода в Астрахани?
Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!
Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.
Какие особенности региона?
Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.
В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).
Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!
В отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.
Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.
Астраханские сувениры.
Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).
Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.
Главные достопримечательности и активности.
Астраханский кремль.
Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.
С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.
Театры.
В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.
Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.
Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.
С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.
Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.
Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.
Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.
Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.
Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.
Во сколько начинается тур и как происходит встреча?
Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто прибывает в день начала программы, а именно рейсами:
Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.
Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.
Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.
Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).
Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.
Встреча накануне по запросу (за доп. плату).
Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:
- 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
- 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
- 13:00 – от отеля Азимут.
Время указано ориентировочное, возможны корректировки.
Как происходит рассадка в автобус?
Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.
Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.
Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.
Есть ли скидка для детей?
Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.
Когда и сколько длится?
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