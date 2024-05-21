3 день

Элиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. Курмангазы

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

07:00 Отправление на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.

Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.

Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.

Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение».

Особоевпечатление для гостей оставит посещение частного Музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.

Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.

21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.

В случае, если группа не набирается, будет замена экскурсии в Элисту на экскурсию в Центр казахской культуры им. Курмангазы:

Завтрак в гостинице.

9:00Отправлениев Центр казахской культуры.

Дорога до центра им. Курмангазы Сагырбаева занимает 1-1,5 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

В программе экскурсии предусмотрено посещение мавзолея, уникального религиозного памятника казахского народа в с. Алтынжар. Именно здесь Вы узнаете о жизни великого поэта-песенника и мыслителя своего времени Курмангазы Сагырбаева.

Следующим объектом экскурсии является центр казахской культуры, где Вы сможете погрузиться в атмосферу и культуру древнего степного народа, познать его историю, философию, творчество, принять участие в обрядах и попробовать национальную кухню.

Вы так же посетите настоящую юрту, где Вас ждет незабываемый национальный обед с музыкально-этнографической программой.

Все желающие смогут сделать памятные фотографии в национальном костюме (за доп. плату).

15:00-16:00 Прибытие в Астрахань.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.