Астраханские истории

Отправиться в Астрахань можно в любое время года! Город Астрахань многие называют музеем под открытым небом: старинные улочки, купеческие особняки – все это создает неповторимую атмосферу.

В этом туре Вы услышите
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интересные и увлекательные истории о степи, калмыцком народе, буддизме и великом культурном наследии города Астрахань.

Не дадут заскучать музыкально-этнографические программы, вкусная местная еда, национальные костюмы, стрельба из лука и мастер-класс по созданию оберега.

5
3 отзыва
Астраханские истории
Астраханские истории
Астраханские истории
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу Астрахани

Прибытие в Астрахань. Групповой трансфер в отель.

13:00 Комплексный обед в кафе города.

После обеда экскурсионная программа начинается в старейшем из региональных музеев России.

В экспозициях Краеведческого музея отражена история, природа, культура и самобытность Астраханского края. Астрахань издавна славится своими рыбными ресурсами, о разнообразии которых рассказывает выставочный зал «Рыбы каспийского бассейна».

Кроме того, Вы сможете посетить самую уникальную и таинственную экспозицию музея — «Золото сарматов», в коллекции которой представлены артефакты, аналогов которым нет ни в одном каталоге мира.

Программа пребывания продолжается с обзорной экскурсии по городу Астрахани.

Экскурсионная прогулка включает посещение самых живописных мест города Астрахани: Центральной набережной реки Волга, а также главных улиц города, на которых расположены старинные купеческие особняки, большинство из которых прекрасно сохранились до наших дней.

Кроме того, в рамках обзорной экскурсии у Вас будет возможность окунуться в историю древнего многонационального торгового города, посетив иранское и армянское подворье.

Жемчужиной данной экскурсии, безусловно, является посещение Астраханского кремля, одного из 12 сохранившихся кремлей России.

18:00-18:30 Окончание экскурсионной программы.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

После заселения у Вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, либо за доп. плату совершить водную прогулку:

  • по Волге на трамвайчике (поездка займет чуть больше часа, стоимость от 650 руб. /чел.);
  • по городским каналам на тримаране (водная экскурсия длится 1 час, стоимость от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи).
Обзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу АстраханиОбзорная экскурсия по городу Астрахани
2 день

Астрахань музейная и мастер-классы

Завтрак в гостинице.

10:00 Начинается тематическая экскурсионная программа по городу Астрахани — «Астрахань музейная».

Город Астрахань многие называют музеем под открытым небом: старинные улочки, купеческие особняки — все это создает неповторимую атмосферу. Однако подлинная история хранится в настоящих музеях, с наиболее выдающимися из которых Вы и познакомитесь в этот день.

Первым объектом посещения станет Астраханская государственная картинная галерея, где собрана одна из значимых в России коллекций предметов изобразительного искусства: живопись, графика, фарфор, декоративно-прикладное искусство, скульптура.

Особой гордостью является собранная в галерее коллекция русского авангарда, которая не оставит равнодушными, как экспертов, так и любителей изобразительного искусства.

Далее познакомиться с бытом и укладом жизни обычной купеческой семьи XIX века Вы сможете в доме-музее купца Тетюшинова, который располагается в деревянном тереме, дошедшем до наших дней в практически первозданном виде.

Помимо ярких впечатлений и теплых воспоминаний, Вы сможете увезти с собой соломенную игрушку — оберег, сделанную своими руками на мастер-классе.

В программе предусмотрен рыбный обед в ресторане города с мастер-классом по приготовлению рыбного деликатеса.

16:00 Приглашаем гостей посетить «жемчужину» Астраханской области — Астраханский Государственный театр Оперы и Балета.

В рамках экскурсии Вы познакомитесь с историей грандиозного строительства и архитектурными особенностями нового театра, увидим облик старого деревянного театра сада Аркадия, настоящего шедевра деревянного зодчества, прочувствуем историю музыкального искусства, побываем в торжественных зрительных залах, а также увидим специально организованные выставки и фотозоны.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время.

Астрахань музейная и мастер-классыАстрахань музейная и мастер-классыАстрахань музейная и мастер-классыАстрахань музейная и мастер-классы
3 день

Элиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. Курмангазы

06:30-07:00 Ранний завтрак в гостинице.

07:00 Отправление на экскурсию в столицу буддизма в России — аутентичную Элисту, столицу Республики Калмыкия.

Дорога до Элисты занимает 3-4 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

Удивительное начнется уже в дороге: бескрайние степные просторы, по которым пролегал Великий Шелковый путь и ходили караваны кочевников, умиротворяют и помогают настроиться на созидательный лад, так свойственный буддизму.

Именно такой настрой позволит в полной мере насладиться объектами обзорной экскурсии по городу: самым большим в Европе буддийским храмом «Золотая Обитель Будды Шакьямуни», пагодой «Семь дней», фонтаном «Дракон и мальчик», парком «Дружба», а также пройти сквозь «Алтын Босх» — Золотые Ворота, по поверью очищающие душу и помыслы.

Также по программе предусмотрен осмотр памятника «Исход и Возвращение».

Особоевпечатление для гостей оставит посещение частного Музея кочевых народов, расположенного на территории Шахматного городка, где можно более подробно узнать о традициях народов Калмыкии, сфотографироваться в национальном костюме и пострелять из лука.

Перед отправлением в обратную дорогу предусмотрено посещение местных магазинчиков, где можно приобрести продукты в дорогу, а также памятные сувениры.

Во время экскурсионного обслуживания предусмотрен национальный обед в кафе города Элиста.

21:00-22:00 Прибытие в Астрахань.

В случае, если группа не набирается, будет замена экскурсии в Элисту на экскурсию в Центр казахской культуры им. Курмангазы:

Завтрак в гостинице.

9:00Отправлениев Центр казахской культуры.

Дорога до центра им. Курмангазы Сагырбаева занимает 1-1,5 часа, однако благодаря интересной путевой информации от гида время летит незаметно.

В программе экскурсии предусмотрено посещение мавзолея, уникального религиозного памятника казахского народа в с. Алтынжар. Именно здесь Вы узнаете о жизни великого поэта-песенника и мыслителя своего времени Курмангазы Сагырбаева.

Следующим объектом экскурсии является центр казахской культуры, где Вы сможете погрузиться в атмосферу и культуру древнего степного народа, познать его историю, философию, творчество, принять участие в обрядах и попробовать национальную кухню.

Вы так же посетите настоящую юрту, где Вас ждет незабываемый национальный обед с музыкально-этнографической программой.

Все желающие смогут сделать памятные фотографии в национальном костюме (за доп. плату).

15:00-16:00 Прибытие в Астрахань.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Элиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. КурмангазыЭлиста - степная жемчужина / Посещение Центра казахской культуры им. Курмангазы
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

До 12:00 Освобождение номеров.

12:00 Групповой трансфер на ж/д вокзал, аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)236002615023600
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)269003120025800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)277003260026600
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)291503670027300
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)3540047150

Стоимость дополнительных суток, руб:

Гостиница2-местное1-местноеДоп. место
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)120019001200
«Янтарь» 3* (завтрак континентальный)210032501800
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)230036002000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)270047002200
«Виктория Палас» 4* (завтрак шведский стол)43507500

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

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«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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«Виктория Палас» 4

3 ночи

Этот отель с бесплатным Wi-Fi, крытым бассейном и номерами с мини-баром находится в 10 минутах ходьбы от Астраханского кремля и в 300 метрах от берега реки Волги.

Все номера отеля «Виктория Палас» оформлены в элегантном стиле. На полу постелено ковровое покрытие. Ванные комнаты укомплектованы халатами и тапочками.

В ресторане «Европейский» подают блюда европейской и русской кухни. Также при отеле работает летнее кафе на открытом воздухе. В 4 барах, включая пиано-бар и бар «Аква» у бассейна, гостям предложат коктейли и напитки.

На территории отеля «Виктория Палас» обустроены сауна, массажный кабинет и плавательный бассейн с водопадом.

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«Янтарь» 3

3 ночи

Гостиница «Янтарь» открыла свои двери в солнечной Астрахани, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Для отдыха предлагаются комфортабельные категории различные по ценовой политике. Каждый номер оформлен в приятной цветовой гамме и гармоничном дизайне, укомплектован удобной кроватью и другой мебелью, техникой и собственной ванной комнатой.

В кафе с одноименным названием посетители могут попробовать недорогие и сытные блюда как национальной, так и европейской кухни.

Комплекс предоставляет услуги по проведению деловых встреч, семинаров, а также любых торжеств.

Расстояние до аэропорта составляет - 9 км, а до железнодорожного вокзала - 1 км. В шаговой доступности есть памятники архитектуры и культурные центры.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории (номера с удобствами)
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание (Астраханский кремль, Краеведческий музей (2 экспозиции), картинная галерея им. Догадина, дом-музей купца Тетюшинова, Астраханский театр оперы и балета)
  • Мастер-класс по изготовлению игрушки и мастер-класс по приготовлению рыбного блюда
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахань и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча накануне тура по запросу
  • Раннее заселение в гостиницу
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Водная прогулка: по Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел. по городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
  • По Волге на трамвайчике - от 650 руб. /чел
  • По городским каналам на тримаране - от 500 руб. /чел., доступно по предварительной записи
Место начала и завершения?
Астрахань
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Чек лист вещей для экскурсий:

Обзорная экскурсия по городу
  1. Удобная обувь
  2. Головной убор
  3. Вода
Элиста
  1. В буддистском хуруле (храме) обязательно снимается обувь, поэтому если не комфортно возьмите с собой носки;
  2. Перекус и вода (выезд рано утром).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в Астрахани?

Климат резко континентальный с ярко выраженной сезонностью. Лето здесь наступает рано (уже в мае можно загорать и даже искупаться) и длится до конца сентября. Астрахань – один их самых солнечных регионов России, количество солнечных дней в году в среднем составляет более 200 дней!

Поэтому, планируя поездку в Астраханскую область, следует не забыть приобрести головные уборы и средства защиты от солнечных ожогов. Обращаем Ваше внимание, что в конце мая – середины июня в Астраханской области активируется мошка – это мелкие надоедливые мушки, доставляющие неудобство своей назойливостью и укусами. Однако не стоит категорично отказываться от отдыха в Астрахани в этот период, защититься от нее прекрасно помогают масло ванили, гвоздики и арабские масляные духи SOFT, которые продаются практические во всех аптеках и магазинах города.

Какие особенности региона?

Астраханская область расположена в уникальном уголке природы: месте, где Волга впадает в Каспийское море. Искупаться в море не получится, т. к. береговая линия на территории Астраханской области отсутствует, зато можно вдоволь наплаваться в теплых водах великой русской реки Волги. Кроме того, это край с богатой историей, пестрым мультинациональным колоритом и разнообразной гастрономией.

В кафе и ресторанах города можно насладиться блюдами местной кухни (обращаем внимание: распитие принесенных спиртных напитков во всех кафе и ресторанах категорически запрещается).

Время +1 МСК. В регионе отсутствует оператор мобильной связи TELE2!

В отелях можно воспользоваться услугой подключения к wifi бесплатно.

Городской общественный транспорт функционирует с 6.00 до 19.00-20.00 по местному времени. В остальное время можно воспользоваться услугами такси, в регионе работают сервисы Яндекс и Uber, средняя стоимость поездки по городу составляет 150-350 рублей.

Астраханские сувениры.

Самые распространенные сувениры из Астрахани – это, конечно же, рыбные деликатесы и икра. Приобрести рыбную продукцию на любой вкус и кошелек можно на рыбном рынке. Обращаем Ваше внимание, то для вывоза черной икры и ценных пород рыб (осетровые) необходимо иметь при себе чек, подтверждающий покупку (в случае отсутствия чека, продукцию имеют право конфисковать).

Там же продаются и привычные тематические магниты, тарелки и поделки на Астраханскую тематику. Рядом с рыбным рынком располагается гастроном Михайловский, где можно приобрести готовые блюда местной кухни. Также неподалеку располагается магазин «Аквариум», в котором можно купить рыбные снеки, консервы и другие гастрономические специалитеты региона.

Главные достопримечательности и активности.

Астраханский кремль.

Центральный вход в кремль располагается по адресу ул. В. Тредиаковского, 2/14. Вход в кремль свободный, время работы с 7.00 до 21.00.

С мая по сентябрь на территории кремля функционируют выставки.

Театры.

В городе Астрахани функционируют 4 театра: драматический, кукольный, юного зрителя и оперы и балета. Билеты на постановки астраханских театров можно приобрести на сайте www.kassir.ru.

Безусловно жемчужиной театральной жизни города является Астраханский театр оперы и балета, который помимо ярких постановок поражает красотой и масштабами, уникальными интерьерами, выполненными по индивидуальным эскизам, и первым в Астрахани механизмом трансформации зрительного зала.

Прогулки по водным артериям Астрахани являются одним из самых востребованных развлечений гостей города.

С мая по сентябрь можно прокатиться по Волге вокруг о. Городской на речном трамвайчике.

Режим работы и актуальную стоимость билетов можно уточнить по тел. 8(8512)29-79-11.

Кроме того на Центральной Набережной всем желающим предлагаются прогулки на небольших тримаранах и катерах.

Период цветения лотосов ежегодно привлекает туристов в Астраханскую область.

Дельта реки Волги является единственным местом в мире, где располагаются гектары лотосовых полей.

Первые лотосы зацветают уже в середине июля, однако массовое цветение наблюдается в августе и начале сентября.

Во сколько начинается тур и как происходит встреча?

Трансфер входит в стоимость программы, для тех туристов, кто прибывает в день начала программы, а именно рейсами:

Встреча на ж/д вокзале возле памятника В. И. Ленину.

Прибытие поезда № 110 из Санкт-Петербурга 07:22 трансфер в гостиницу.

Встреча в аэропорту – на выходе из зала прилета возле сувенирного киоска.

Прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга до 12:00 (по местному времени).

Возможно, ранее заселение (до расчетного часа) за доп. плату.

Встреча накануне по запросу (за доп. плату).

Время сбора на обзорную экскурсию, для гостей, прибывающих накануне начала тура:

  • 12:20 – от отеля Космос, Виктория Палас;
  • 12:40 – от гостиницы Волга – Волга;
  • 13:00 – от отеля Азимут.

Время указано ориентировочное, возможны корректировки.

Как происходит рассадка в автобус?

Рассадка происходит с начала автобуса и далее, в зависимости от даты бронирования.

Менеджер перед посадкой автобус сообщает всем туристам их места, свободной рассадки нет.

Если туристы хотят пересесть, поменяться с другими туристами – это решается в автобусе.

Есть ли скидка для детей?

Скидка на детей рассчитывается по запросу, так как зависит от выбора гостиницы, размещения и возраста ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
21 мая 2024
Путешествовали по Астрахани в рамках тура "Астраханские истории" с 16 по 19 мая. Организация тура выше всех похвал, за что огромное спасибо местным сотрудникам агентства- Марии, водителю Артуру и всем
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гидам, кто поделился с нами своей любовью к Астрахани. Узнали и увидели много нового и полюбили этот город. Жили в отеле Космос, отличный отель, но немного далековато от исторического центра. Все дни тура были загружены полностью, еда отменная, как в отеле, так и устроенная организаторами тура. Съездили в Элисту, увидели великолепный буддийский храм, и побывали в интерактивном музее кочевых народов. Спасибо Вам большое!

Путешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура вышеПутешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура вышеПутешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура вышеПутешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура вышеПутешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура вышеПутешествовали по Астрахани в рамках тура &quot;Астраханские истории&quot; с 16 по 19 мая. Организация тура выше
М
13 окт 2023
Прекрасный гид и очень интересные экскурсии. Экскурсовод Эвелина - бывший сотрудник краеведческого музея, очень профессионально провела все экскурсии. спасибо ей огромное. Отель Волга-Волга, просто ужас. Рваные покрывала на кроватях, грязный
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стул, завтрак в кафе отвратительный. в последний день дали кусок сыра - обрезанную корку. Но хуже всего район, где находится гостиница. асфальта на тротуарах нет. заброшенный полуразрушенный дом напротив. в районе одни наркоманы и колдыри, а также стая бездомных псов, которые лают всю ночь под окном. Одним словом из гостиницы выйти страшно. Я выходила только к экскурсионному автобусу.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория Владимировна!

Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с
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организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для рассмотрения других вариантов размещения.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

А
7 авг 2024
Хорошая организация. Все быстро и оперативно.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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