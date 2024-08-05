3 день

Астрахань

Разница во времени + 1 час.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение Астраханского Кремля.

Вы узнаете об истории зарождения Астрахани, прогуляетесь по Соборной площади и тенистым аллеям, увидите астраханский аналог Пизанской башни и посчитаете башни Кремля.

Трансфер на Астраханскую бахчу.

Посещение Астраханской бахчи.

Во время экскурсии Вас проведут по настоящей бахче, на которой выращивают арбузы и дыни, расскажут об особенностях астраханских арбузов, а также научат правильно выбирать арбуз. По окончании экскурсии Вас ждет дегустация арбузов нескольких видов – красный, розовый, лунный и несколько сортов дынь.

Трансфер на автобусе и далее на лодках на базу отдыха. Прибытие и инструктаж.

Обед в кафе на базе отдыха.

Отъезд на водную экскурсию.

Водная прогулка позволит насладиться великолепием уникальной дельты Волги (таких дельт всего 3 в мире!) и невероятным природным явлением – цветением лотосов. Вы станете свидетелями неповторимого по красоте зрелища – цветения «каспийской розы». Тонкий и нежный аромат реликтового цветка оставляет удивительные впечатления на всю жизнь. А на память можно увезти чудесные фотографии настоящего «моря» лотосов.

Внимание! Экскурсия на Лотосовые поля возможна только для граждан РФ! Во время экскурсии при себе необходимо иметь паспорт.

Трансфер на лодках до причала базы отдыха и далее на автобусный трансфер в Астрахань.

Ужин в кафе города.

Свободное время для прогулки по набережной.

Трансфер на ж/д вокзал.

Посадка в поезд с 23:00.