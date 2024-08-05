В разгар лета комфортный поезд доставит вас в магический край, где представится возможность искупаться в соленом озере Баскунчак, отведать плоды бахчевых
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
13:50 Отправление туристического поезда № 925/926 с Павелецкого вокзала г. Москвы.
Верхний Баскунчак
Разница во времени + 1 час.
Завтрак в поезде.
13:30 (02.08.2024) Прибытие туристического поезда на ст. Верхний Баскунчак.
12:49 (09.08.2024) Прибытие туристического поезда на ст. Верхний Баскунчак.
Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обед в столовой санатория-профилактория «Баскунчак».
Трансфер в Богдинско-Баскунчакский заповедник.
Посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника.
Прогулка по экологическому маршруту «Легенды святой горы». Вы услышите рассказ о горе Богдо, ее палеонтологической ценности, породах, из которых она сложена. Разнообразие причудливых форм в виде силуэтов мифических животных на скальных обрывах придают легендам о горе особый колорит. Еще одна местная достопримечательность — «Поющие скалы», при порывах ветра они издают звуки, напоминающие церковный орган.
Трансфер на озеро Баскунчак.
Экскурсия на озеро Баскунчак.
Баскунчак — уникальное творение природы, своеобразное углубление на вершине огромной соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубину земли и прикрытой толщей осадочных пород. Озеро Баскунчак является старейшим в России соляным промыслом.
После посещения купания в озере - чай с традиционными кайнарами (местная выпечка, напоминает беляши) на коврах.
Для купания на озере Баскунчак потребуется пересадка на дополнительный транспорт – внедорожники.
Трансфер в санаторий-профилакторий «Баскунчак», переодевание, ополаскивание от солёной воды.
Ужин в столовой санатория-профилактория «Баскунчак».
Трансфер на ж/д вокзал.
21:38 Отправление туристического поезда в г. Астрахань.
Астрахань
Разница во времени + 1 час.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение Астраханского Кремля.
Вы узнаете об истории зарождения Астрахани, прогуляетесь по Соборной площади и тенистым аллеям, увидите астраханский аналог Пизанской башни и посчитаете башни Кремля.
Трансфер на Астраханскую бахчу.
Посещение Астраханской бахчи.
Во время экскурсии Вас проведут по настоящей бахче, на которой выращивают арбузы и дыни, расскажут об особенностях астраханских арбузов, а также научат правильно выбирать арбуз. По окончании экскурсии Вас ждет дегустация арбузов нескольких видов – красный, розовый, лунный и несколько сортов дынь.
Трансфер на автобусе и далее на лодках на базу отдыха. Прибытие и инструктаж.
Обед в кафе на базе отдыха.
Отъезд на водную экскурсию.
Водная прогулка позволит насладиться великолепием уникальной дельты Волги (таких дельт всего 3 в мире!) и невероятным природным явлением – цветением лотосов. Вы станете свидетелями неповторимого по красоте зрелища – цветения «каспийской розы». Тонкий и нежный аромат реликтового цветка оставляет удивительные впечатления на всю жизнь. А на память можно увезти чудесные фотографии настоящего «моря» лотосов.
Внимание! Экскурсия на Лотосовые поля возможна только для граждан РФ! Во время экскурсии при себе необходимо иметь паспорт.
Трансфер на лодках до причала базы отдыха и далее на автобусный трансфер в Астрахань.
Ужин в кафе города.
Свободное время для прогулки по набережной.
Трансфер на ж/д вокзал.
Посадка в поезд с 23:00.
Возвращение в Москву
02:40 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Москва
07:00 Прибытие туристического поезда на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|СВ *под запрос
СВ *под запрос
Одноместное размещение
|Люкс *под запрос
Люкс *под запрос
Одноместное размещение
|Для взрослых
|64300
|94960
|155950
|114700
|197400
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|63800
|93960
|-
|114700
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|40100
|40100
|-
|40100*
|-
*стоимость на 1 ребенка до 9 лет при размещении с двумя взрослыми.
Выкуп дополнительного места в купе - 29 000 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ и купейные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Верхний Баскунчак - Астрахань - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе - 29 000 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Как организованы завтраки в поезде?
Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).