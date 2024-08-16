Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область

Путешествие в долину лотосов
Астрахань — город причудливый! Здесь Волга впадает в Каспийское море.

То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город — все смешалось, все необычно.

Вы посетите
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самые удивительные уголки Астраханской области и ее столицы: Астраханский кремль — музей под открытым небом, городок-декорацию Сарай Бату, дельту Волги с цветущими лотосами. А еще Вы познакомитесь со степной Калмыкией и отведаете местные лакомства.

Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Путешествие в долину лотосов. Тур в Астраханскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузов

11:30-12:00 Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале.

Расчетный час — 14:00.

12:00-13:00 Сбор группы, обед в кафе города.

13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00 Отправление на бахчу, где растут самые сочные и спелые астраханские арбузы.

Сладкая ягода арбуз не зря считается одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые.

Как выращивают эту удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается одним из лучших, расскажет наше вкусное арбузное путешествие.

17:00-18:30 Прибытие на бахчу. Экскурсия. Дегустация астраханских арбузов прямо на бахче.

18:30 Отправление в Астрахань.

19:00 Прибытие в отель, свободное время.

Обзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузовОбзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузовОбзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузовОбзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузов
2 день

Тайны буддизма. Столица Калмыкии Элиста

06:30 Ранний завтрак в отеле.

07:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Калмыкию.

Сегодня нас ждет неповторимая Элиста — степная Жемчужина, столица Калмыкии. Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили.

Калмыкия – край бесконечных, как океан, степных просторов. Элиста — столица этой удивительной республики.

Жизнь стольного града пропитана сказаниями, легендами и древними обрядами. Так, например, гостей многоликого города приглашают пройти через Алтын Босх — Золотые ворота. Калмыки верят, что такой обряд очищает душу и мысли.

А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии, в его очертаниях можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.

12:00-13:00 Прибытие в Элисту.

Мемориал жертвам политических репрессий “Исход и возвращение” работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного.

Ступа просветления — традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:00-17:00 Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии со статуей Будды высотой 9 м.

Музей истории буддизма.

Музей Уникальная Калмыкия или Музей кочевых народов.

Пешеходная экскурсия по центру города — Золотые ворота, осмотр скульптурных композиция, созданных на международном бьеннале скульпторов Великий шелковый путь и Человек и природа глазами Востока.

17:00 Свободное время для покупки сувениров.

17:30 Сбор группы и выезд в Астрахань.

22:30 Прибытие в Астрахань, трансфер в отель.

Внимание! В этот день вас ждут длительные переезды на автобусе (4-5 часов).

Тайны буддизма. Столица Калмыкии ЭлистаТайны буддизма. Столица Калмыкии ЭлистаТайны буддизма. Столица Калмыкии ЭлистаТайны буддизма. Столица Калмыкии Элиста
3 день

Городок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой Орды

Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.

Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай Бату — средневековую столицу Золотой Орды.

В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области). Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.

Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.

11:00 Прибытие в село Селитренное.

11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай Бату — города-реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина “Орда”.

Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.

13:00-14:00 Обед.

14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).

16:00 Сбор группы, отправление.

18:00 Прибытие.

Городок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой ОрдыГородок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой ОрдыГородок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой ОрдыГородок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой Орды
4 день

Экскурсия на осетровую ферму

Завтрак в отеле.

09:45 Сбор группы и отправление на экскурсию на осетровую ферму.

По пути туда вам расскажут об истории рыболовства в Астрахани.

11:00 Прибытие на осетровую ферму.

11:00-12:00 Экскурсия по осетровой ферме Астраханская фишка. Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.

На территории фермы находится 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера.

На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых. Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.

12:00-13:00 Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).

13:00-15:00 Свободное время на территории фермы.

Есть оборудованная площадка для купания.

На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов) — осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра без посредников и торговой наценки, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.

Любители рыбалки обязательно должны взять с собой удочки и испытать свои силы в рыбной ловле на живописном берегу реки Кизань.

15:00 Отправление в Астрахань.

16:00 Прибытие в Астрахань, свободное время.

Экскурсия на осетровую фермуЭкскурсия на осетровую фермуЭкскурсия на осетровую фермуЭкскурсия на осетровую фермуЭкскурсия на осетровую ферму
5 день

Каспийская роза. Цветущие лотосовые поля

Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию в дельту Волги на цветущие лотосовые поля.

Сегодня нас ждет удивительная экскурсия.

С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в Астрахани. Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.

Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на бударках или моторных лодках поедем на поля цветущего лотоса.

Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, полотенце, средство от/для загара.

11:00 Прибытие на базу отдыха, инструктаж, рассадка по лодкам, отправление на экскурсию в дельту Волги.

Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы. Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.

Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотой цветущего лотоса.

13:00-14:00 Возвращение на базу.

Обед в ресторане базы отдыха (комплекс).

14:00-17.00 Отдых на базе, можно позагорать, искупаться в бассейне, половить рыбу (предоставление снастей за доп. плату).

17:00 Отправление в Астрахань.

19:00 Трансфер в отель. Свободное время.

Каспийская роза. Цветущие лотосовые поляКаспийская роза. Цветущие лотосовые поляКаспийская роза. Цветущие лотосовые поляКаспийская роза. Цветущие лотосовые поля
6 день

Свободный день или экскурсия в Центр казахской культуры за доп. плату

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров (вещи помещаются в автобус или остаются в камере хранения в отеле).

Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт для уезжающих.

Возможны дополнительные экскурсии за доп. плату:

9:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева.

В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры казахского народа.

Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына.

10:30 Прибытие в село Алтынжар.

10:30-11:00 Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева. Мавзолей был возведен через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы.

11:00-12:00 Встреча гостей по традициям двух народов, посещение музея великого акына. Музей Курмангазы представляет собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара.

12:00-13:00 Интерактивная постановка “Один день из жизни юрты” — музыкально-этнографическая программа.

13:00-14:00 Обед из национальных казахских блюд (манты, кайнары, баурсаки, чай).

14:00-14:30 Свободное время, фотосессия в национальных казахских костюмах.

14:30 Отправление в Астрахань.

16:00 Прибытие в Астрахань (для туристов, улетающих вечерним рейсом, трансфер в аэропорт).

16:30-17:30 Посещение астраханского рыбного рынка (по желанию туристов), трансфер к отелю, на ж/д вокзал или в аэропорт.

Стоимость дополнительной экскурсии в Центр казахской культуры на 1 человека при группе не менее 15 человек — 3900 рублей.

Свободный день или экскурсия в Центр казахской культуры за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местное1-местное
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)36 50043 400
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)42 80049 700
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)48 40060 900

Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:

ГостиницаДоп. сутки, 2-местное размещениеДоп. сутки, 1-местное размещениеДоплата за раннее заселение при 2-местном размещенииДоплата за раннее заселение при 1-местном размещении
«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)137527507501375
«Космос» 4* (завтрак шведский стол)2625400013152000
«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)3750652018753125

Ранее заселение в отели после 7:00.

Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях по системе шведский стол.

Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.

Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00

Варианты проживания

«Волга-Волга» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.

Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.

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«Космос» 4

3 ночи

Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.

«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4«Космос» 4

«Азимут» 3

3 ночи

Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.

Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.

Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (5 ночей)
  • Питание по программе: завтраки в 2-6 дни и обеды в 1-5 дни
  • Трансферы из аэропорта и с ж/д вокзала
  • Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительная экскурсия в 6-й день с обедом и трансфером на ж/д вокзал и в аэропорт: Центр казахской культуры - 3900 ру. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Астрахань
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.

Как осуществляются трансферы?

Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.

Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.

В завершающий день тура трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал предоставляется только в случае покупки доп. экскурсии в Центр казахской культуры.

За 2 суток до начала тура мы высылаем туристам памятку. Там есть вся информация по встрече, номер телефона, по которому можно задать все вопросы.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Астрахани

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные туры

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