То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город — все смешалось, все необычно.
Вы посетите
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузов
11:30-12:00 Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале.
Расчетный час — 14:00.
12:00-13:00 Сбор группы, обед в кафе города.
13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.
Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.
Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.
Завершится прогулка в Астраханском кремле.
Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.
В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.
Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.
16:00 Отправление на бахчу, где растут самые сочные и спелые астраханские арбузы.
Сладкая ягода арбуз не зря считается одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые.
Как выращивают эту удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается одним из лучших, расскажет наше вкусное арбузное путешествие.
17:00-18:30 Прибытие на бахчу. Экскурсия. Дегустация астраханских арбузов прямо на бахче.
18:30 Отправление в Астрахань.
19:00 Прибытие в отель, свободное время.
Тайны буддизма. Столица Калмыкии Элиста
06:30 Ранний завтрак в отеле.
07:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Калмыкию.
Сегодня нас ждет неповторимая Элиста — степная Жемчужина, столица Калмыкии. Здесь смешались культуры, религии, архитектурные стили.
Калмыкия – край бесконечных, как океан, степных просторов. Элиста — столица этой удивительной республики.
Жизнь стольного града пропитана сказаниями, легендами и древними обрядами. Так, например, гостей многоликого города приглашают пройти через Алтын Босх — Золотые ворота. Калмыки верят, что такой обряд очищает душу и мысли.
А еще в Элисте находится самый большой буддийский храм Калмыкии, в его очертаниях можно безошибочно определить влияние тибетской архитектуры.
12:00-13:00 Прибытие в Элисту.
Мемориал жертвам политических репрессий “Исход и возвращение” работы лауреата Нобелевской премии Эрнста Неизвестного.
Ступа просветления — традиционное место паломничества буддистов всего мира, место силы и вдохновения, место исполнения желаний.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:00-17:00 Посещение нового Центрального Буддийского хурула Калмыкии со статуей Будды высотой 9 м.
Музей истории буддизма.
Музей Уникальная Калмыкия или Музей кочевых народов.
Пешеходная экскурсия по центру города — Золотые ворота, осмотр скульптурных композиция, созданных на международном бьеннале скульпторов Великий шелковый путь и Человек и природа глазами Востока.
17:00 Свободное время для покупки сувениров.
17:30 Сбор группы и выезд в Астрахань.
22:30 Прибытие в Астрахань, трансфер в отель.
Внимание! В этот день вас ждут длительные переезды на автобусе (4-5 часов).
Городок-декорация Сарай Бату - столицы Золотой Орды
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом, отправление группы в село Селитренное.
Сегодня мы совершим удивительное путешествие в Сарай Бату — средневековую столицу Золотой Орды.
В 140 км выше Астрахани раскинулось в степи село Селитренное (Харабалинский район Астраханской области). Глядя на широкую пустынную степь, окружающую село, невозможно поверить, что здесь когда-то находилась одна из столиц мира, один из крупнейших центров цивилизации.
Но, тем не менее, именно здесь, на возвышенностях и буграх современного села, и осела когда-то та самая Золотая Орда. Отсюда совершались набеги и походы завоевателей, и здесь покоятся руины огромного золотоордынского города Сарай-Бату, получившие название Селитренного городища.
11:00 Прибытие в село Селитренное.
11:00-13:00 Осмотр места раскопок, увлекательная экскурсия по декорациям Сарай Бату — города-реконструкции Золотой Орды, который был построен в 2010 году в Харабалинском районе Астраханской области для фильма Андрея Прошкина “Орда”.
Когда попадаешь в столицу Золотой Орды Сарай Бату, город поражает максимальной исторической достоверностью, которую помогли воссоздать археологи благодаря своей длительной и кропотливой работе.
13:00-14:00 Обед.
14:00-16:00 Свободное время, можно прогуляться по берегу Ахтубы, покататься на верблюдах, посетить ставку хана, площадку песчаных фигур, камеру пыток или пострелять из лука (за доп. плату).
16:00 Сбор группы, отправление.
18:00 Прибытие.
Экскурсия на осетровую ферму
Завтрак в отеле.
09:45 Сбор группы и отправление на экскурсию на осетровую ферму.
По пути туда вам расскажут об истории рыболовства в Астрахани.
11:00 Прибытие на осетровую ферму.
11:00-12:00 Экскурсия по осетровой ферме Астраханская фишка. Данная осетровая ферма входит в четверку крупнейших предприятий по выращиванию осетровых рыб в Астраханской области.
На территории фермы находится 40 бассейнов для выращивания осетровых от икринки до малька и 180 садков для выращивания рыб в реке, а также собственное маточное стадо осетра, белуги, стерляди и бестера.
На осетровой ферме вы увидите весь процесс воспроизводства и выращивания осетра, стерляди, белуги и бестера, а также можете поучаствовать в процессе кормления осетровых. Вам расскажут о процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в бассейнах.
12:00-13:00 Вкусный рыбный обед в ресторане авторской кухни с блюдами из рыбы (уха из стерляди, стейк из осетра с картофелем, овощная нарезка, напиток).
13:00-15:00 Свободное время на территории фермы.
Есть оборудованная площадка для купания.
На территории фермы есть фирменный магазин, в котором можно приобрести продукцию фермы по ценам ниже рыночных (с полным пакетом документов) — осетрина горячего и холодного копчения, балыки и черная икра без посредников и торговой наценки, сом горячего и холодного копчения, вяленая вобла, лещ, щучья икра, различные рыбные консервы, пресервы, свежая рыба и другое; сувениры с символикой Астраханской области и осетровой фермы.
Любители рыбалки обязательно должны взять с собой удочки и испытать свои силы в рыбной ловле на живописном берегу реки Кизань.
15:00 Отправление в Астрахань.
16:00 Прибытие в Астрахань, свободное время.
Каспийская роза. Цветущие лотосовые поля
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию в дельту Волги на цветущие лотосовые поля.
Сегодня нас ждет удивительная экскурсия.
С июля по сентябрь наступает время цветения лотосов в Астрахани. Сейчас в дельте Волги самые большие лотосовые поля в мире.
Мы посетим одну из баз отдыха Астраханской области и на бударках или моторных лодках поедем на поля цветущего лотоса.
Возьмите с собой купальные принадлежности, головной убор, полотенце, средство от/для загара.
11:00 Прибытие на базу отдыха, инструктаж, рассадка по лодкам, отправление на экскурсию в дельту Волги.
Во время путешествия вы увидите пернатых обитателей дельты, полюбуетесь красотой астраханской природы. Но самым ярким впечатлением для вас станет вид роскошных лотосовых полей — великолепного зрелища.
Вас подвезут в самое живописное место, где вы сможете сфотографироваться, искупаться и вдоволь налюбоваться красотой цветущего лотоса.
13:00-14:00 Возвращение на базу.
Обед в ресторане базы отдыха (комплекс).
14:00-17.00 Отдых на базе, можно позагорать, искупаться в бассейне, половить рыбу (предоставление снастей за доп. плату).
17:00 Отправление в Астрахань.
19:00 Трансфер в отель. Свободное время.
Свободный день или экскурсия в Центр казахской культуры за доп. плату
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров (вещи помещаются в автобус или остаются в камере хранения в отеле).
Трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт для уезжающих.
Возможны дополнительные экскурсии за доп. плату:
9:00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию в Центр казахской культуры имени Курмангазы Сагырбаева.
В 70 километрах от Астрахани на территории села Алтынжар располагается мавзолей и музейный комплекс легендарного казахского поэта Курмангазы Сагырбаева. Это уникальный памятник культуры казахского народа.
Мы отправимся к месту захоронения поэта, в село Алтынжар, где посетим музейный комплекс Курмангазы, узнаем много интересного об истории и культуре казахского народа, полюбуемся красотами астраханский пустынь и побываем в мавзолее великого акына.
10:30 Прибытие в село Алтынжар.
10:30-11:00 Посещение мавзолея Курмангазы Сагырбаева. Мавзолей был возведен через 100 лет с момента смерти великого композитора на месте его могилы.
11:00-12:00 Встреча гостей по традициям двух народов, посещение музея великого акына. Музей Курмангазы представляет собой сочетание трех каменных зданий, стилизованных под большие белые юрты под синим небом Алтынжара.
12:00-13:00 Интерактивная постановка “Один день из жизни юрты” — музыкально-этнографическая программа.
13:00-14:00 Обед из национальных казахских блюд (манты, кайнары, баурсаки, чай).
14:00-14:30 Свободное время, фотосессия в национальных казахских костюмах.
14:30 Отправление в Астрахань.
16:00 Прибытие в Астрахань (для туристов, улетающих вечерним рейсом, трансфер в аэропорт).
16:30-17:30 Посещение астраханского рыбного рынка (по желанию туристов), трансфер к отелю, на ж/д вокзал или в аэропорт.
Стоимость дополнительной экскурсии в Центр казахской культуры на 1 человека при группе не менее 15 человек — 3900 рублей.
Проживание
Тур предусматривает проживание в выбранной гостинице в г. Астрахани в двухместных номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местное
|1-местное
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|36 500
|43 400
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|42 800
|49 700
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|48 400
|60 900
Стоимость дополнительных суток и доплата за раннее заселение, руб:
|Гостиница
|Доп. сутки, 2-местное размещение
|Доп. сутки, 1-местное размещение
|Доплата за раннее заселение при 2-местном размещении
|Доплата за раннее заселение при 1-местном размещении
|«Волга-Волга» 3* (завтрак континентальный)
|1375
|2750
|750
|1375
|«Космос» 4* (завтрак шведский стол)
|2625
|4000
|1315
|2000
|«Азимут» 3* (завтрак шведский стол)
|3750
|6520
|1875
|3125
Ранее заселение в отели после 7:00.
Дополнительно в первый день тура можно заказать завтрак в отелях по системе шведский стол.
Для туристов, прибывающих в Астрахань раньше или отбывающих позже дат тура, предусмотрена услуга бронирования дополнительных суток проживания.
Расчетный час в отелях: заселение — после 14:00, освобождение номеров — до 12:00
Варианты проживания
«Волга-Волга» 3
Гостиничный комплекс "Волга-Волга" расположен в историческом городе Астрахани, в дельте Волги. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан.
Номера комплекса оформлены в изысканном стиле. В них в вашем распоряжении кондиционер, телевизор, телефон и холодильник. В собственных ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане комплекса "Волга-Волга" подают блюда европейской кухни.
«Космос» 4
Этот отель расположен в центре города Астрахани, рядом с главным железнодорожным вокзалом и автобусным вокзалом. Гостям предлагают современные номера с телевизорами с плоским экраном и звуконепроницаемыми окнами. Обустроена бесплатная парковка. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера отеля «Космос Астрахань» оформлены в светлых тонах. В распоряжении гостей кондиционер и рабочий стол. В каждом номере предоставляются туалетно-косметические принадлежности, фен и бесплатная бутылка минеральной воды.
«Азимут» 3
Отель Azimut Astrakhan расположен на берегу Волги. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением. Прогулка до исторического центра Астрахани занимает всего 5 минут.
Во всех номерах отеля Astrakhan Azimut установлен холодильник и обустроена собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на Волгу и Астраханский кремль.
Каждое утро в ресторане отеля Azimut сервируют завтрак «шведский стол» с блюдами местной и интернациональной кухни. В уютном лобби SMART Living подают кофе и чай. Вкусные закуски можно приобрести на стойке Grab&Go.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (5 ночей)
- Питание по программе: завтраки в 2-6 дни и обеды в 1-5 дни
- Трансферы из аэропорта и с ж/д вокзала
- Трансфер по городу и области на комфортабельном микроавтобусе/туристическом автобусе
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Астрахани и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительная экскурсия в 6-й день с обедом и трансфером на ж/д вокзал и в аэропорт: Центр казахской культуры - 3900 ру. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право на изменение программы тура, корректировку времени и места отправления, замену трансфера и изменение порядка посещения экскурсионных объектов.
Как осуществляются трансферы?
Встреча предусмотрена и в аэропорту, и на ж/д вокзале, если туристы прибывают в день начала тура.
Если туристы прибывают на поезде и проживают в отеле Космос, то встреча на ж/д не предусмотрена, поскольку отель находится прямо на территории ж/д вокзала.
В завершающий день тура трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал предоставляется только в случае покупки доп. экскурсии в Центр казахской культуры.