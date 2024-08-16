1 день

Обзорная экскурсия по Астрахани, поездка на бахчу, дегустация астраханских арбузов

11:30-12:00 Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале.

Расчетный час — 14:00.

12:00-13:00 Сбор группы, обед в кафе города.

13:00-16:00 Обзорная экскурсия по Астрахани.

Вас ждут красивые центральные улицы города и прогулка по Белому городу — это старейший район русской Астрахани с кремлем, который без преувеличения можно назвать музеем под открытым небом.

Вы прогуляетесь по Площади Ленина, увидите Лебединое озеро, триумфальную арку и аллею славы героев земли Астраханской, полюбуетесь величественным памятником императору Петру I, пройдетесь по Петровской набережной с видом на Волгу и увидите старинные дома на одной из старейших Астраханских улиц.

Завершится прогулка в Астраханском кремле.

Главное украшение города и неизменный объект посещения туристов — уникальный архитектурный ансамбль, памятник военно-инженерного искусства второй половины XVI века — Астраханский кремль.

В 1947 году Астраханский кремль был внесен в список архитектурных и исторических памятников республиканского значения и поставлен под охрану государства.

Также мы обязательно заедем на Астраханский рыбный рынок, очень колоритное место, где можно приобрести рыбку на любой вкус и просто ощутить атмосферу этого портового города, где веками шумели восточные базары, а купечество было одним из главных слоев населения.

16:00 Отправление на бахчу, где растут самые сочные и спелые астраханские арбузы.

Сладкая ягода арбуз не зря считается одним из главных символов Астрахани. Ведь именно в нашем крае арбузы самые-самые.

Как выращивают эту удивительную ягоду, как она появилась в наших краях, почему именно астраханский арбуз по праву считается одним из лучших, расскажет наше вкусное арбузное путешествие.

17:00-18:30 Прибытие на бахчу. Экскурсия. Дегустация астраханских арбузов прямо на бахче.

18:30 Отправление в Астрахань.

19:00 Прибытие в отель, свободное время.