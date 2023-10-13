Рыбалка в Астрахани

Найдено 4 тура в категории «Рыбалка» в Астрахани, цены от 40 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Рыболовный тур в Астрахань
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Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
«Насладитесь рыбалкой на Волге в Астраханской области»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Меркурьева
    13 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Принимающая сторона просто молодцы!!!
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
  • Г
    Галина
    25 сентября 2023
    Рыболовный тур в Астрахань
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
    Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянииОрганизация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
Хотите поехать половить рыбу в Астрахани 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам