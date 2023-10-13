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Авторский тур
6 дней
Рыболовный тур в Астрахань
Начало: Астрахань
«Насладитесь рыбалкой на Волге в Астраханской области»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММеркурьева13 октября 2023Принимающая сторона просто молодцы!!!
- ООльга3 октября 2023Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.
- ГГалина25 сентября 2023Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии
Хотите поехать половить рыбу в Астрахани 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024