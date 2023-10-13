Найдено 4 тура в категории « Рыбалка » в Астрахани, цены от 40 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 6 дней 3 отзыва Рыболовный тур в Астрахань Начало: Астрахань «Насладитесь рыбалкой на Волге в Астраханской области» от 40 900 ₽ за человека Все туры Астрахани Последние отзывы на туры М Меркурьева Рыболовный тур в Астрахань Принимающая сторона просто молодцы!!!

О Ольга Рыболовный тур в Астрахань Была в туре "Роскошь Нижней Волги и жемчужина Калмыкии" в августе 2023 года. Большое спасибо организаторам тура за интересную программу и хорошую организацию. Особенно понравилась поездка в Элисту и на лотосовые поля.

Г Галина Рыболовный тур в Астрахань Организация тура на высоком уровне, гиды высочайшего класса, водители профессионалы, транспорт в хорошем состоянии

Хотите поехать половить рыбу в Астрахани 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024