1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Качи-Кальон и Бисерный храм: удивительная экскурсия в Бахчисарае
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
«Действующий монашеский скит Анастасии Узорешительницы с уникальным пещерным храмом украшенным вручную бисером, устройство как в афонских храмах с стасидиями»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пещерный монастырь Качи-Кальон: путешествие в сердце Бахчисарая
Погрузитесь в мир древних традиций и красоты природы Крыма, посетив Пещерный монастырь Качи-Кальон
Начало: Место проживания туристов
«Рассказывать как выглядит полностью отделанный бисером храм – неблагодарное дело»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия Легенды Храма Солнца в Бахчисарае
Погрузитесь в атмосферу мистики и природной красоты на индивидуальной экскурсии по Храму Солнца. Узнайте легенды и насладитесь фантастическими видами
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 августа 2019"Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
- ААфанасий19 августа 2019"Только здесь: 1. Невероятно увлекательное времяпровождение 2. Интереснейшие истории о посещаемых местах от лучшего проводника 3. Потрясающе красивые виды и незабываемые впечатления 4.
- ААлина29 июля 2019Один из самых интересных и прекрасных дней мы провели в Крыму! Прекрасный потому, что поход на гору Джимерджи нам организовала
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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