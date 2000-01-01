Что вас ожидает:• Красивый однодневный маршрут;

Посещение источников с живой и мертвой водой;

Ожившие легенды;

Совершенно потрясающие виды.

Неподалеку от города Бахчисарай в Качинском каньоне у села Баштановка есть совершенно удивительные, овеянные легендами места. Это плато Пычки-Кая-Баш и Алимова Балка.

Фантастические виды и древняя история 📖, источники живой и мертвой воды, древний христианский храм, стоянка эпохи палеолита, разбойничья пещера и целый пещерный город 🏙️ Качи-Кальон — вот неполный список того, что мы увидим за один день своими глазами. Экскурсионная программа: 8:30 — Встреча группы на АС Западная

Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.

10:00 — Начало маршрута (мир Нави)

Начало экскурсии 🧭 у поворота на Скит Анастасии Узорешительницы. Мы начнем с посещения целебного источника, а потом — прогулка 👣 к пещерному городу Качи-Кальон, который никого не оставит равнодушным.

11:30 — Обед на смотровой площадке

Подъем на плато Пычки-Кая-Баш и обед с видом на долину. Именно тут можно сделать совершенно фантастические снимки для Instagram - словно в полете над пропастью.

12:00 — Алимова балка (мир Яви)

После обеда мы переходим ко второй части экскурсии — к Алимовой балке. Первое, что мы увидим, это камень с тамгами, или дорожный. Прикосновение к камню дарит крепкий брак и ладную семью. После камня мы пройдем к гроту, в котором жил разбойник Алим, он так и называется — Алимов навес, а оттуда уже к источнику с живой водой и трещине, в которой спрятался вход в пещеру Алима.

Разлом не простой, между останцем, отколовшемся от стены балки и стеной вы увидите натуральные распорки из острых камней. Смельчаки смогут пройти по трещине, это безопасно, но волнительно.

Чуть выше по течению находятся дольмены, или таврские ящики. Конечно, у них мы тоже задержимся, и напоследок поднимемся на смотровую площадку и познакомимся со стражем Алимовой балки

15:40 — Окончание маршрута

Обратно мы выходим той же дорогой, что и поднимались на смотровую и вернемся в Бахчисарай. Организационные детали:• Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а еще лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей;