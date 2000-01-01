Что вас ожидает:• Красивый однодневный маршрут;
- Посещение источников с живой и мертвой водой;
- Ожившие легенды;
- Совершенно потрясающие виды.
- Неподалеку от города Бахчисарай в Качинском каньоне у села Баштановка есть совершенно удивительные, овеянные легендами места. Это плато Пычки-Кая-Баш и Алимова Балка.
Фантастические виды и древняя история 📖, источники живой и мертвой воды, древний христианский храм, стоянка эпохи палеолита, разбойничья пещера и целый пещерный город 🏙️ Качи-Кальон — вот неполный список того, что мы увидим за один день своими глазами. Экскурсионная программа: 8:30 — Встреча группы на АС Западная
Встречаемся на автостанции Западная. Дальше по желанию — заказываем машину или садимся в автобус на Синапное.
10:00 — Начало маршрута (мир Нави)
Начало экскурсии 🧭 у поворота на Скит Анастасии Узорешительницы. Мы начнем с посещения целебного источника, а потом — прогулка 👣 к пещерному городу Качи-Кальон, который никого не оставит равнодушным.
11:30 — Обед на смотровой площадке
Подъем на плато Пычки-Кая-Баш и обед с видом на долину. Именно тут можно сделать совершенно фантастические снимки для Instagram - словно в полете над пропастью.
12:00 — Алимова балка (мир Яви)
После обеда мы переходим ко второй части экскурсии — к Алимовой балке. Первое, что мы увидим, это камень с тамгами, или дорожный. Прикосновение к камню дарит крепкий брак и ладную семью. После камня мы пройдем к гроту, в котором жил разбойник Алим, он так и называется — Алимов навес, а оттуда уже к источнику с живой водой и трещине, в которой спрятался вход в пещеру Алима.
Разлом не простой, между останцем, отколовшемся от стены балки и стеной вы увидите натуральные распорки из острых камней. Смельчаки смогут пройти по трещине, это безопасно, но волнительно.
Чуть выше по течению находятся дольмены, или таврские ящики. Конечно, у них мы тоже задержимся, и напоследок поднимемся на смотровую площадку и познакомимся со стражем Алимовой балки
15:40 — Окончание маршрута
Обратно мы выходим той же дорогой, что и поднимались на смотровую и вернемся в Бахчисарай. Организационные детали:• Возможен выезд на рассвет или ночевка на оборудованной стоянке — в этом случае поездка оплачивается как двухдневный тур (стоимость участия *2) — при бронировании учитывайте это, а еще лучше, свяжитесь с нами для уточнения деталей;
- Трансфер из Бахчисарая, Севастополя и Балаклавы, Симферополя.