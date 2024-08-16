Источник Савлух-Су – экскурсии в Бахчисарае

Найдено 3 экскурсии в категории «Источник Савлух-Су» в Бахчисарае, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
28 мая в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Мир Яви и Нави Качинской долины
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 08:30 до 15:40
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
12 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
  • В
    Виктор
    12 августа 2024
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2019
    Качи-Кальон и Бисерный храм
    "Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
    читать дальше

    городов, проводила по непроходимым тропам и делала наши приключения самыми увлекательными и незабываемыми. Мы, нашей большой компанией, с детьми от 6 до 14 лет, покорили Качи-Кальон, Тапи-Кермен, добрались до ванны молодости в Большом каньоне и даже дальше, посетили зоопарк, парк Викингов… В общем набрались прекрасных впечатлений от наших путешествий! В следующий раз приедем исследовать новые места, надеюсь, с гуру крыма - Надеждой"

Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Источник Савлух-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бахчисарае
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Качи-Кальон и Бисерный храм
  2. Мир Яви и Нави Качинской долины
  3. Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Какие места ещё посмотреть в Бахчисарае
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Привидений
  2. Чуфут-Кале
  3. Ай-Петри
  4. Пещерный город Эски-Кермен
  5. Тепе-Кермен
Сколько стоит экскурсия по Бахчисараю в мае 2025
Сейчас в Бахчисарае в категории "Источник Савлух-Су" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Бахчисарае на 2025 год по теме «Источник Савлух-Су», 12 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль