Индивидуальная
до 1 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
Проведите 5-6 часов в захватывающем путешествии по горам Бахчисарая, открывая древние тайны и красоты природы
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
28 мая в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 08:30 до 15:40
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Пеший маршрут в окрестностях Алушты, который под силу каждому. Три привала, потрясающие виды и возможность сократить маршрут при необходимости
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
10 400 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 августа 2024Очень интересная экскурсия. Надежда легко дала много информации и провела нас по всему маршруту. Дети 12лет и взрослые остались под впечатлением от увиденного. Особенно поразил Бисерный храм.
- ВВиктор12 августа 2024Всё очень понравилось, было интересно и взрослым и ребёнку. Интересный рассказ, захватывающий маршрут и прекрасные виды.
- ЕЕкатерина26 августа 2019"Безумно рада знакомству с Надеждой - проводником по любым достопримечательностям Крыма. Спасибо огромное за то, что открывала нам тайны пещерных
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Источник Савлух-Су»
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