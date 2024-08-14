Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по тайным тропам Большого Каньона Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма. Увидим Тисовую рощу, Голубое озеро, Ванну Молодости и Коровий грот. Подходит для детей
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
28 мая в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир Яви и Нави Качинской долины
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности с 08:30 до 15:40
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Крымская Киммерия: Путешествие от моря к звездам в Бахчисарае
Погрузитесь в мир древних киммерийцев и скифов, исследуйте фантастические природные достопримечательности Восточного Крыма
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
18 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья14 августа 2024Надежда умничка. Любит и знает о своём крае многое. Показала нам патрясающую природу Крыма,там где ниходит никто. С детьми прошли
- ННаталья9 августа 2022Добрый день. Хотела поблагодарить Надежду, отличный гид, подобрала маршрут для нашей компании, дети были в восторге. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бахчисараю в категории «Гроты Кок-Кая»
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