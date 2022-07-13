Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри

Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ

Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ.

По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.

И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и будем ждать, когда загорятся огни ночной Ялты.
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри
Романтичное путешествие: закат на Ай-Петри

Что вас ожидает 🤩

  • Серпантин на Ай-Петри
  • Водопад Учан-Су
  • Черепашье озеро
  • Смотровая над верхней станцией канатной дороги
  • Зубцы Ай-Петри
  • Гора Вестрон (закат, смотровая на Алупку)
  • Спуск по лесу к автостоянке
  • Серебряная беседка (шампанское, вид на ночную Ялту)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Романтичный закат и потрясающие виды.
  • Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ. Мы поднимемся как раз к тому времени, когда основная масса людей начнет спуск. По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.
  • И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты. Это очень красиво. Если повезет, то можно наблюдать и восход луны и потрясающую лунную дорожку. Или своими глазами увидеть, как много звезд на Крымском небе.

Важная информация:

Ай-Петри — вершина, которая характеризуется очень сложными погодными условиями, поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Еда на маршруте, шампанское Новый Свет
  • Фото с маршрута
  • Видео с дрона (по погоде)
  • Пропуска в заповедник
Что не входит
  • Трансфер за пределы указанных городов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности 09:00 до 20:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Ай-Петри — вершина
  • Которая характеризуется очень сложными погодными условиями
  • Поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бахчисарая

🎩Индивидуальные☀️На весь день🌇Вечерние

Похожие туры в Бахчисарае

«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
3 часа
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Эдем
Эдем
4
2 отзыва
«В сердце Крыма» - обзорная экскурсия Джип Тур
Проехаться по впечатляющим местам старца Бахчисарая с чувством и душой - вот наш главный план на день
Верхняя парковка парка миниатюр 44.754923, 33.859
4 800 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Эльвира
Эльвира
Нет отзывов
Авторская экскурсия «Нетуристический Бахчисарай»
Прогулка по самобытным местам с погружением в культуру, традиции и историю коренных жителей города
в районе Ханского дворца
Завтра
14 июля
15 июля
16 июля
6 500 за всё до 10 чел.
Весь Бахчисарай за сегодня
3 часа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Эдем
Эдем
4.9
41 отзыв
Весь Бахчисарай за сегодня
Средневековый Чуфут-Кале, монастырь в скале, головокружительные смотровые - путешествие на джипе
Сегодня
Завтра
14 июля
15 июля
4 000 за всё до 5 чел.
Цветочный Крым
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
Нет отзывов
Цветочный Крым
Экскурсия - фотосет в цветочных местах полуострова. С весны до осени Крым утопает в цветах
По договоренности
6 000 за всё до 15 чел.
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
3 часа
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Прогулка на Квадроцикле по пещерным городам Крыма
Вас ждет захватывающая экскурсия по пещерным городам и древним монастырям Крыма на квадроциклах
Улица Кирова, 77, село Красный Мак
4 500 за 1 человека
Крымский прованс
4 часа
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Крымский прованс
Приглашаю вас на самою ароматную фото-прогулку
Бахчисарай, автовокзал
15 июля
18 июля
20 июля
22 июля
1 500 за 1 человека
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Экскурсия-поход «Мыс Утюг и Сюйреньская крепость»
Погулять по горным тропам, посетить пещерный монастырь Челтер-Коба и увидеть руины древней крепости
по договоренности
Завтра
16 июля
20 июля
23 июля
8 000 за всё до 6 чел.
Качи-Кальон и Бисерный храм
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Качи-Кальон и Бисерный храм
Приглашаю вас в удивительное путешествие в горы
По договоренности
6 000 за всё до 15 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
5 дней
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
Аэропорт Симферополь, терминал прибытия
26 900 за 1 человека
Большой Каньон Крыма
6 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
12 отзывов
Большой Каньон Крыма
Отправляйтесь на прогулку по самому живописному каньону Крыма
По договоренности
6 000 за всё до 15 чел.
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
2 отзыва
Незабываемый день в окрестностях Бахчисарая
Дружеское путешествие к фантастическим панорамам, пещерным городам и неизведанным местам края
Сегодня
Завтра
14 июля
15 июля
6 990 за всё до 4 чел.
Треккинг по тропам Большого каньона
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
9 отзывов
Треккинг по тропам Большого каньона
Пройти по одному из самых зрелищных маршрутов Крымского полуострова в компании опытного проводника
на автостанции Бахчисарай
19 июля
20 июля
21 июля
22 июля
60005 400 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бахчисарае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бахчисарае
ХОРОШО
🧭
ТАМ