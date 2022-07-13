Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ
Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ.
По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.
И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и будем ждать, когда загорятся огни ночной Ялты.
По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.
И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и будем ждать, когда загорятся огни ночной Ялты.
Что вас ожидает 🤩
- Серпантин на Ай-Петри
- Водопад Учан-Су
- Черепашье озеро
- Смотровая над верхней станцией канатной дороги
- Зубцы Ай-Петри
- Гора Вестрон (закат, смотровая на Алупку)
- Спуск по лесу к автостоянке
- Серебряная беседка (шампанское, вид на ночную Ялту)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Романтичный закат и потрясающие виды.
- Экскурсия на закат на Ай-Петри пожалуй, самая романтичная из всех наших программ. Мы поднимемся как раз к тому времени, когда основная масса людей начнет спуск. По дороге остановимся у Черепашьего прудика, заедем к водопаду Учан-Су, прогуляемся к Серебряной беседке.
- И уже перед самым закатом поднимемся на смотровую площадку у самый короны Ай-Петри. На закате мы откроем шампанское и приготовимся ждать, когда загорятся огни ночной Ялты. Это очень красиво. Если повезет, то можно наблюдать и восход луны и потрясающую лунную дорожку. Или своими глазами увидеть, как много звезд на Крымском небе.
Важная информация:Ай-Петри — вершина, которая характеризуется очень сложными погодными условиями, поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Еда на маршруте, шампанское Новый Свет
- Фото с маршрута
- Видео с дрона (по погоде)
- Пропуска в заповедник
- Что не входит
- Трансфер за пределы указанных городов
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности 09:00 до 20:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Ай-Петри — вершина
- Которая характеризуется очень сложными погодными условиями
- Поэтому перед поездкой мы обязательно с вами свяжемся и проинструктируем по поводу одежды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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