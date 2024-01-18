Что вас ожидает

На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног • В стоимость стандартного билета входит размещение в 2-х местных номерах, возможна доплата за одноместное размещение 14000 руб.

Дополнительно оплачивается новогодний банкет с развлекательной программой: Взрослый — 15000 руб. /чел. Дети до 14 лет — 9000рублей (1/2 от меню и напитки на выбор) Дети до 6 лет — бесплатно (без предоставления меню).

Чтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий. На обзорной экскурсии по городу Иркутску мы осмотрим старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. Во время экскурсии к Байкалу в окрестностях поселка Листвянка поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на озеро. Сходим на экскурсию к Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой. Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии. По красивому горному серпантину отправимся на встречу с Саянами, в поселок Аршан. Насладимся тишиной священного соснового леса, посмотрим на хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга. Увидим буддистский дацан на фоне заснеженных гор. Самые отчаянные из вас смогут отметить наступление Нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом! Отведаем настоящей бурятской кухни. В Байкальском центре ездового спорта совершим ознакомительную поездку на собаках. Вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом! Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями. А вечером 31 декабря вас ждет развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане отеля Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 30.12.2023, окончание тура — 03.01.2024 • Количество туристов в группе — от 5 до 12 чел.