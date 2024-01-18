Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2024 год, с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!
Ближайшие даты:
18
янв
янв
23
янв
янв
2
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12
фев
фев
18
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фев
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в двухместном номере)
|43 500 ₽
|Детский (до 14 лет)
|38 200 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|57 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по городу Иркутску
- Камень Черского
- Шаман-камень
- Горнолыжный комплекс Листвянки
- Нерпинарий
- Саяны
- Поселок Аршан
- Сосновый лес
- Замерзший водопад на реке Кынгарга
- Буддистский дацан
- Тункинская долина
- Пос. Жемчуг
- Усадьба Тюрюминых
- Байкальский центр ездового спорта
- Музей под открытым небом «Тальцы»
Описание
Что вас ожидаетЧтобы встреча Нового года стала для вас поистине незабываемой, а наступающий год наполнился волшебством, мы подготовили для вас множество увлекательных мероприятий. На обзорной экскурсии по городу Иркутску мы осмотрим старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов. Во время экскурсии к Байкалу в окрестностях поселка Листвянка поднимемся на Камень Черского, откуда открывается прекрасный вид на озеро. Сходим на экскурсию к Шаман-камню, который местные жители наделяли чудодейственной силой. Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии. По красивому горному серпантину отправимся на встречу с Саянами, в поселок Аршан. Насладимся тишиной священного соснового леса, посмотрим на хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга. Увидим буддистский дацан на фоне заснеженных гор. Самые отчаянные из вас смогут отметить наступление Нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом! Отведаем настоящей бурятской кухни. В Байкальском центре ездового спорта совершим ознакомительную поездку на собаках. Вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом! Посетим музей под открытым небом «Тальцы», где попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями. А вечером 31 декабря вас ждет развлекательная программа и новогодний банкет в ресторане отеля Важная информация• Продолжительность тура — 5 дней • Начало тура — 30.12.2023, окончание тура — 03.01.2024 • Количество туристов в группе — от 5 до 12 чел.
- На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног • В стоимость стандартного билета входит размещение в 2-х местных номерах, возможна доплата за одноместное размещение 14000 руб.
- Дополнительно оплачивается новогодний банкет с развлекательной программой: Взрослый — 15000 руб. /чел. Дети до 14 лет — 9000рублей (1/2 от меню и напитки на выбор) Дети до 6 лет — бесплатно (без предоставления меню).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 2-хместное размещение в гостиницах, номера с удобствами
- 2-х разовое питание (завтрак + ужин) с ужина в день заезда по завтрак в день выезда
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Доплата за одноместное размещение 14000 руб.
- Дополнительно оплачивается новогодний банкет с развлекательной программой:
- Взрослый — 15000 руб. /чел.
- Дети до 14 лет — 9000рублей (1/2 от меню и напитки на выбор)
- Дети до 6 лет — бесплатно (без предоставления меню)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале ИркутскаЗавершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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