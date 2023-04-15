5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 57 500₽ за человека
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка из Иркутска
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
от 62 700₽ за человека
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
80 380₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил15 апреля 2023Четыре дня на льду БайкалаС супругой были на Байкале зимой. Таких сильных эмоций мы не испытывали долго. Мощная насыщенная программа с хорошими маршрутами, влюбились в Байкал. Павел и Наталья настоящие профессионалы.
- ТТамара13 марта 2023Четыре дня на льду БайкалаТщательно организаны туры и маршруты, заботливое отношение к туристам. Спасибо за все!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит тур на Байкале в июле 2024
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