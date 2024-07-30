5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 57 500₽ за человека
9 дней
Сказка Байкала
Начало: г. Иркутск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
77 000₽ за человека
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
80 380₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «К нерпам»
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