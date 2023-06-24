Индивидуальная экскурсия к богине Янжиме: зарядитесь энергией и умиротворением
Предлагаем однодневную экскурсию к Священному месту Бурятии в Баргузинском районе, где проявился лик Богини Янжимы — покровительницы женщин, детей, искусства и культуры.
Поездка к богине Янжиме дарует всем огромный заряд положительной энергии и в то же время умиротворения, а также — знания, таланты, семью и долгожданных детей!
Поездка к богине Янжиме дарует всем огромный заряд положительной энергии и в то же время умиротворения, а также — знания, таланты, семью и долгожданных детей!
Ближайшие даты:
24
июн
июн
25
июн
июн
26
июн
июн
27
июн
июн
28
июн
июн
29
июн
июн
30
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Баргузинский дацан
- Лик богини Янжима
- Маяк в селе Турка
- Природный памятник «Валун Черепаха»
- Сретенский женский монастырь в селе Батурино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Богиня Янжима – (в индийской мифологии – Сарасвати), подняв в грациозном жесте левую ногу, готова начать прекрасный танец сотворения жизни и красоты.
Каким-то чудеснейшим образом изображение танцующей богини (лик Янжимы) проявилось на огромном валуне, поросшим мхом, в мае 2005 года.
С тех пор началось паломничество к «Танцующей Богине», к ней обращаются за покровительством и защитой, и просто приходят поклониться божественной силе и красоте. В конце 2009 года рядом с местом проявления лика богини Янжимы был возведен Цогчен дуган Баргузинского дацана.
Танцующая богиня Янжима в Бурятии стала одной из самых почитаемых реликвий! Она — богиня мудрости, покровительница материнства, детей и учащихся. Также Богине Янжиме поклоняются поэты и художники, артисты и музыканты. Она дарует им тонкий ум, красноречие и всевозможные эстетические знания. Бездетные женщины обращаются к ней за помощью в зачатии детей.
Во время экскурсии вы посетите Баргузинский дацан и сделаете поклонение богине Янжима, а на обратном пути будет несколько остановок на берегу священного озера Байкал (в селе Максимиха, в селе Турка — на набережной у маяка и в местности, где находится природный памятник «Валун Черепаха»).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание в пути (в кафе)
- Личные расходы (сувениры, «хии морин» для подношения)
- Место начала и завершения?
- Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Правила поведения на экологической тропе «Большое гороо Янжимы»:
- 1. Не сходите с тропы, не затаптывайте цветы и травы, не мешайте жить обитателям тропы
- 2. Совершайте гороо (обход территории дацана) без лишнего шума (а лучше вообще молча)
- 3. Не срывайте растения, не выносите природные сувениры: камни, коряги, цветы
- 4. С тропы можно выносить знания, прекрасные впечатления, фотоснимки и видеокадры, творческий подъем, веру и вдохновение
- 5. Ленточки, хадаки, флажки «хии морин» можно развешивать на специальные шесты или подносить на столики для подношений
- 6. На тропу и на место поклонение богине Янжиме нельзя приносить молоко, конфеты, печенье. Оставленные на святом месте продукты привлекают грызунов, приводят к появлению мусора в Святом месте
- 7. Курение запрещено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Похожие туры из Байкала
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности
Иркутск. Место по согласованию
Сегодня
Завтра
25 июня
26 июня
от 11 250₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Ваш отель в Иркутске
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
от 11 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
День у «славного моря», Байкал в поселке Листвянка
Заберу Вас у отеля в Иркутске
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
от 11 500₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии