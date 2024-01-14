Откройте для себя величие Байкала, путешествуя к его самым живописным ледовым локациям на Ольхоне
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по зимнему Байкалу с индивидуальной экскурсией из Иркутска.
Вас ждет встреча с величественным чистым льдом, посещение сказочных гротов и пещер, а также знакомство с древними шаманскими традициями.
Поднимитесь на вершину острова Огой, где вас ожидает ступа Просветления, исследуйте священную скалу Шаманка и загадочные столбы сэргэ. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии на Байкал
Вас ждет встреча с величественным чистым льдом, посещение сказочных гротов и пещер, а также знакомство с древними шаманскими традициями.
Поднимитесь на вершину острова Огой, где вас ожидает ступа Просветления, исследуйте священную скалу Шаманка и загадочные столбы сэргэ. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии на Байкал
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Остров Ольхон
- Мыс Кобылья Голова
- Остров Огой
- П. Хужир
- Скала Шаманка
- Мыс Бурхан
- Ступа Просветления
Описание
Маршрут экскурсии зависит от ледовой обстановки! Поднимемся на самую высокую точку острова Огой, где стоит ступа Просветления. Увидим священную скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ. Экскурсия занимает от 12 до 14 часов. Маршрут Иркутск - Ольхон - Иркутск. Могу оставить вас на острове, если вы там забронировали жилье.
Каждый день с 08:00 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Национальный парк (сбор нац. парка от 160 р / чел)
- Питание
- Съемка с квадрокоптера
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, Листвянка и другие адресаЗавершение: Иркутск, Листвянка, Сахюрта, Хужир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 08:00 утраЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Сбор нацпарка от 200 р / чел
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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