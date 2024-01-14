Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Индивидуальная экскурсия на Байкале

Откройте для себя величие Байкала, путешествуя к его самым живописным ледовым локациям на Ольхоне

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по зимнему Байкалу с индивидуальной экскурсией из Иркутска.

Вас ждет встреча с величественным чистым льдом, посещение сказочных гротов и пещер, а также знакомство с древними шаманскими традициями.

Поднимитесь на вершину острова Огой, где вас ожидает ступа Просветления, исследуйте священную скалу Шаманка и загадочные столбы сэргэ. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии на Байкал
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Самый красивый лёд на Байкале из Иркутска
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Остров Ольхон
  • Мыс Кобылья Голова
  • Остров Огой
  • П. Хужир
  • Скала Шаманка
  • Мыс Бурхан
  • Ступа Просветления

Описание

Маршрут экскурсии зависит от ледовой обстановки! Поднимемся на самую высокую точку острова Огой, где стоит ступа Просветления. Увидим священную скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ. Экскурсия занимает от 12 до 14 часов. Маршрут Иркутск - Ольхон - Иркутск. Могу оставить вас на острове, если вы там забронировали жилье.

Каждый день с 08:00 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Национальный парк (сбор нац. парка от 160 р / чел)
  • Питание
  • Съемка с квадрокоптера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, Листвянка и другие адреса
Завершение: Иркутск, Листвянка, Сахюрта, Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Сбор нацпарка от 200 р / чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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