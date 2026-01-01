Мои заказы

Экскурсии к озерам Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» на Байкале, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«Приглашаем вас ощутить тишину и покой поселка Большое Голоустное, расположенного на западном берегу великого озера Байкал»
16 600 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
8 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«За 6 часов мы доберемся из Иркутска до берега озера Байкал, прогуляемся по поселку Листвянка и вернемся обратно»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
На автобусе
SUP-прогулки
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Начало: У вашей гостиницы
«Интерактивный музей На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание»
Расписание: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Байкалу в январе 2026
Сейчас на Байкале в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 13 500 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
