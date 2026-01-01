Индивидуальная
до 6 чел.
Большое Голоустное на берегу озера Байкал - вдохновение прекрасным
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске и верну обратно
«Приглашаем вас ощутить тишину и покой поселка Большое Голоустное, расположенного на западном берегу великого озера Байкал»
16 600 ₽ за всё до 6 чел.
Лучший выборОзеро Байкал в шаговой доступности
Уникальная возможность посетить Байкал за 6 часов! Погрузитесь в атмосферу Листвянки и узнайте о местных традициях
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«За 6 часов мы доберемся из Иркутска до берега озера Байкал, прогуляемся по поселку Листвянка и вернемся обратно»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Начало: У вашей гостиницы
«Интерактивный музей На вокзале мы заглянем в небольшой интерактивный музей, а потом отправимся здороваться с озером, кидать монетку на счастье и загадывать желание»
Расписание: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
