Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока. С посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического музея Тальцы. Включает в себя трансфер из Иркутска и в Иркутск. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале, его обитателях. В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где вы узнаете также об истории освоения байкальской земли.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансферы (при необходимости может быть организован трансфер из Иркутска и обратно без доп. платы)
Доставка необходимого снаряжения
Услуги гида
Прогулка на байдарках с пикником
Входные билеты в музей Тальцы
Что не входит
Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Листвянка / Иркутск, по договоренности
Завершение: Листвянка / Иркутск по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Любой день по вашему запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия-прогулка рассчитана на целый день
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любой день по вашему запросу
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