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Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы

Индивидуальная экскурсия на байдарках по Байкалу и реке Ангара с гидом
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале и его обитателях.

В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, во время которой опытные экскурсоводы расскажут вам историю освоения байкальской земли.
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы

Описание экскурсии

Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока. С посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы. Начало из п. Листвянка. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале, его обитателях. В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где вы узнаете также об истории освоения байкальской земли.

В любой день и в любое время по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Байкал
  • Исток реки Ангара
  • Шаман-камень
  • Музей Тальцы
Что включено
  • Необходимое снаряжение
  • Услуги гида
  • Прогулка на байдарках с пикником
  • Входные билеты в музей Тальцы
  • Автотрансфер Тальцы - Листвянка
Что не входит в цену
  • Сувениры/nТрансфер из Иркутска и в Иркутск
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б
Завершение: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б / Иркутск (по договоренности с гидом)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Байкала

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