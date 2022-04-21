Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока. С посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического музея Тальцы. Включает в себя трансфер из Иркутска и в Иркутск. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале, его обитателях. В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где вы узнаете также об истории освоения байкальской земли.