Листвянка — визитная карточка Байкала и отличное место, чтобы начать знакомство с озером! Вы увидите исток Ангары и легендарный Шаман-камень, подниметесь на Камень Черского ради панорамных видов.
Вас также ждет прогулка по самому поселку и посещение музея «Тальцы» — шедевра деревянного зодчества. По желанию можно заглянуть в Байкальский музей и увидеть нерпу вблизи.
Описание экскурсииЛиствянку можно смело назвать одной из визитных карточек Байкала, ведь зачастую именно с этого поселка начинается знакомство туристов с природой Прибайкалья. Во время экскурсии вы прогуляетесь по набережной, увидите исток Ангары, посетите уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом, познакомитесь с байкальской нерпой и отведаете национальную бурятскую кухню. А также узнаете местные легенды и поближе познакомитесь с культурой бурятского народа! Программа экскурсии:• Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Прибывших днем ранее забираю из отеля.
- Далее мы отправимся по отстроенному Байкальскому тракту в музей Тальцы, где вы увидите уникальные деревянные памятники истории народов Восточной Сибири.
- Завтрак на территории музея в кафе (по желанию,оплачивается отдельно).
- Смотровая площадка у истока реки Ангары, Шаман-камень.
- Подъемная канатная дорога на Камень Черского, откуда вы увидите панораму истока реки Ангары и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
- Далее мы прогуляемся по поселку Листвянка, посетим сувенирный рынок, проедем в Свято-Никольскую церковь, а когда проголодаемся, заедем в настоящую юрту пообедать.
- Также мы посетим Байкальский музей, где вы увидите байкальскую нерпу вблизи.
- После мы вернемся в Иркутск.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Байкальский тракт
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток реки Ангары
- Камень Черского
- Байкальский музей
- Свято-Никольская церковь
- Рыбно-сувенирный рынок в Листвянке
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты: /n музей Тальцы - 350 рублей, /n Байкальский музей - 600 рублей, /n кресельный подъемник на Камень Черского - 600 рублей
- Питание
- Дополнительные активности в Листвянке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Завершение: По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Адель
17 фев 2026
Первый пункт - Тальцы. Очень понравилось, больше чем ожидал. С погодой очень повезло (возможно шаманили устроители и лично наш гид). Нашему гиду, Александру, отдельное спасибо, провез нас комфортно и безопасно и рассказал много интересного. Байкал каждый воспринимает по-своему, но есть общее - безумный восторг.
Рекомендую для выбора данных организаторов.
Виктория
28 ноя 2025
Во- первых, спасибо большое гиду Ивану, за то, что принял нас вдвоем без наличия большой группы) Было очень интересно слушать историю. Спасибо!
Дарья
28 окт 2025
Очень понравился экскурсия, отличное знакомство с островом Русский. У нас был гид Роман на комфортном автомобиле, всё время рассказывал что-то интересное. Особенно понравилось, что на маршруте в конце октября в будни было очень мало людей: ощущение дикой нетронутой природы. Кайф!
Румянцев
12 окт 2025
Очень долго собирался побывать на Байкале и не пожалел, что сделал это с экскурсией. Много интересной информации, красивейшее место, профессиональный гид-сопровождающий. Было бы не так пасмурно и холодно, было бы идеально!
Елена
12 авг 2025
Спасибо организатору за отличную работу. Все четко… Заранее сообщили о месте нашей встречи и номер машины. Экскурсовод Дмитрий, увлекательно, интересно и доступно рассказал о достопримечательностях, исторических фактах. Спасибо ему за
Дарья
11 авг 2025
Мне очень понравилась поездка. Впечатлений было много! Был очень комфортный темп, что успели всё посмотреть, насладиться прекрасным Байкалом и даже вкусно покушать. Спасибо Павлу!
Яуров
10 авг 2025
Я увидел невероятную красоту Байкала. Очень интересный рассказ о красотах края экскурсовода Аллы! Море положительных эмоций и впечатлений.
Зинаида
16 июл 2025
Поездка очень понравилась. Спасибо гиду Евгению!
Любовь
14 июл 2025
Приезжали гости из Казахстана. Впечатления их очень положительные. Как они сказали, что мы не ожидали от Иркутска такого высокого уровня организации экскурсий. Есть что посмотреть, природа супер, увидеть озеро Байкал
Марина
8 июл 2025
Отличная экскурсия! Ги, он же водитель, знаток своего дела. Прекрасно провели день. Познавательно, интересно. Спасибо!
Марк
24 июн 2025
Прошу извинить за не корректный отзыв. Бронировал экскурсию, которая не случилась в Трипстер. В итоге забронировал похожую экскурсию на Байкал в Спутник. Здесь получилось все хорошо (вовремя, насыщенно и интересно).
Елена
22 июн 2025
Моим гидом была Татьяна. Дружелюбная, знающая, интересный рассказчик, она сопровождала нас на протяжении всей поездки, отвечала на наши вопросы,экскурсия с Татьяной была очень увлекательной. Я узнала много нового, мне все понравилось. Тальцы, музей, толстенькие нерпочки). День пролетел как один миг.
Маргарита
19 июн 2025
Мы проехали с ребенком 4 000 км,чтобы один день побыть на Байкале, очень переживала))Билет купили заранее,гидом у нас была Татьяна❤️ она нас встретила и мы поехали ЭТО БЫЛО КЛАССНО интересно,насыщенно,красиво,вкусно, даже ребенку скучно не было благодаря Татьяне.
Наталья
25 мая 2025
Экскурсия просто супер! спасибо большое за организацию, особая благодарность экскурсоводу Евгению,он наикрутейший, очень грамотный, экскурсия с ним это значит,что все будет на отлично, превосходно, классно, незабываемо! спасибо большое за всё,вы лучшие
Виктория
22 мая 2025
Спасибо огромное гиду - водителю Евгению за замечательное времяпровождение. Поездка была на комфортабельном авто. Посмотрели исток Ангары, попробовали чистейшую воду из самого Байкала, подплыли на катере к Шаман-камень в истоке Ангары. Рекомендую. Не дорого и все обширно и познавательно.
