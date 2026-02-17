А Адель Первый пункт - Тальцы. Очень понравилось, больше чем ожидал. С погодой очень повезло (возможно шаманили устроители и лично наш гид). Нашему гиду, Александру, отдельное спасибо, провез нас комфортно и безопасно и рассказал много интересного. Байкал каждый воспринимает по-своему, но есть общее - безумный восторг.

Рекомендую для выбора данных организаторов.

В Виктория Во- первых, спасибо большое гиду Ивану, за то, что принял нас вдвоем без наличия большой группы) Было очень интересно слушать историю. Спасибо!

Д Дарья Очень понравился экскурсия, отличное знакомство с островом Русский. У нас был гид Роман на комфортном автомобиле, всё время рассказывал что-то интересное. Особенно понравилось, что на маршруте в конце октября в будни было очень мало людей: ощущение дикой нетронутой природы. Кайф!

Р Румянцев Очень долго собирался побывать на Байкале и не пожалел, что сделал это с экскурсией. Много интересной информации, красивейшее место, профессиональный гид-сопровождающий. Было бы не так пасмурно и холодно, было бы идеально!

Е Елена читать дальше внимательность и заботу о нас во время поездки. Помог нам с организацией водной прогулки по Байкалу, от которой мы были в восторге. Позаботился о нашем питании и о том, чтобы мы не уехали без сувениров Спасибо организатору за отличную работу. Все четко… Заранее сообщили о месте нашей встречи и номер машины. Экскурсовод Дмитрий, увлекательно, интересно и доступно рассказал о достопримечательностях, исторических фактах. Спасибо ему за

Д Дарья Мне очень понравилась поездка. Впечатлений было много! Был очень комфортный темп, что успели всё посмотреть, насладиться прекрасным Байкалом и даже вкусно покушать. Спасибо Павлу!

Я Яуров Я увидел невероятную красоту Байкала. Очень интересный рассказ о красотах края экскурсовода Аллы! Море положительных эмоций и впечатлений.

З Зинаида Поездка очень понравилась. Спасибо гиду Евгению!

Л Любовь читать дальше и даже искупаться в свежайшей воде, это ни с чем не сравнить! Экскурсия в Листвянку интересная, познавательная. Гид Евгений интересный и грамотный рассказчик, время, проведенное с ним пролетает быстро! Услышали про край Сибирский много интересных фактов. Рекомендуем, не пожалеете! Большое спасибо!!! Обещали еще вернуться. Приезжали гости из Казахстана. Впечатления их очень положительные. Как они сказали, что мы не ожидали от Иркутска такого высокого уровня организации экскурсий. Есть что посмотреть, природа супер, увидеть озеро Байкал

М Марина Отличная экскурсия! Ги, он же водитель, знаток своего дела. Прекрасно провели день. Познавательно, интересно. Спасибо!

М Марк Прошу извинить за не корректный отзыв. Бронировал экскурсию, которая не случилась в Трипстер. В итоге забронировал похожую экскурсию на Байкал в Спутник. Здесь получилось все хорошо (вовремя, насыщенно и интересно).

Е Елена Моим гидом была Татьяна. Дружелюбная, знающая, интересный рассказчик, она сопровождала нас на протяжении всей поездки, отвечала на наши вопросы,экскурсия с Татьяной была очень увлекательной. Я узнала много нового, мне все понравилось. Тальцы, музей, толстенькие нерпочки). День пролетел как один миг.

М Маргарита Мы проехали с ребенком 4 000 км,чтобы один день побыть на Байкале, очень переживала))Билет купили заранее,гидом у нас была Татьяна❤️ она нас встретила и мы поехали ЭТО БЫЛО КЛАССНО интересно,насыщенно,красиво,вкусно, даже ребенку скучно не было благодаря Татьяне.

Н Наталья Экскурсия просто супер! спасибо большое за организацию, особая благодарность экскурсоводу Евгению,он наикрутейший, очень грамотный, экскурсия с ним это значит,что все будет на отлично, превосходно, классно, незабываемо! спасибо большое за всё,вы лучшие