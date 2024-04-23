1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«По пути есть возможность посетить музей деревянного зодчества Тальцы, расположенный на живописном берегу реки Ангары»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
7 часов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
«В Листвянке вы сможете прогуляться по берегу Байкала, посетить рыбный рынок, музеи, пофотографировать и приобрести различные сувениры»
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
от 13 750₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
8 часов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала»
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий23 апреля 2024Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
- ААлина28 февраля 2024Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
- ИИрина11 февраля 2024Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
- ННаталия21 января 2024Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
- ССветлана2 октября 2023Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
- ССветлана29 августа 2023Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
- ММария6 февраля 2023Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 13 750. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Байкале на 2024 год по теме «Музеи», 52 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь