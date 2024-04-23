Музеи и искусство Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» на Байкале, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Индивидуальная
до 6 чел.
7 часов
25 отзывов
Знакомство с озером Байкал за 1 день: уникальная экскурсия
Один день на Байкале: сказочные пейзажи, истории о шаманах и местные легенды. Индивидуальная экскурсия для вас и ваших близких
Начало: Ваш отель в Иркутске
«По пути есть возможность посетить музей деревянного зодчества Тальцы, расположенный на живописном берегу реки Ангары»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
от 12 990 за всё до 3 чел.
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
до 4 чел.
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
«В Листвянке вы сможете прогуляться по берегу Байкала, посетить рыбный рынок, музеи, пофотографировать и приобрести различные сувениры»
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
8 часов
19 отзывов
Сибирское гостеприимство: Байкал, Листвянка и музей Тальцы
Вас ждет незабываемое путешествие к берегам Байкала, где вы откроете для себя уникальные традиции и красоты природы
Начало: Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7 (гостиница «Ангара»)
«Листвянка — ворота Байкала, именно сюда приезжает большинство туристов, здесь находится музей Байкала»
Расписание: По субботам в 9:30 (время начала может корректироваться)
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Мы много увидели для себя нового, включая место основания самого города. Старинную архитектуру, обычаи того времени, и даже попробовали традиционной
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    кухни! Так же в первый раз своими глазами увидели знаменитое во всём мире озеро Байкал, познакомились с её фауной и достопримечательностями, были на смотровой площадке, с высоты колеса обозрения созерцали просторы озера и горы его окружающие, виды невозможно передать словами и фото снимками. Так же кактались на катерах с воздушными подушками на самом озере, где сначала летали по льду Байкала, а потом и непосредственно по самой воде! Прекрасная пора на озере - это весна, где вы можете одновременно застать и лед и воду! Ну и конечно же во всех наших мероприятиях нас сопровождал очень опытный и профессиональный гид Татьяна, за что ей большое человеческое спасибо и благодарность, что всё объясняла и показывала! Очень хочется иметь такие поездки чаще и дольше! Всем рекомендую, и советую. Не дорого, доступно и очень удобно! Спасибо за прекрасное удовольствие, которое вы доставили нам Татьяна!!!

  • А
    Алина
    28 февраля 2024
    Сибирское гостеприимство - Байкал в Листвянке и музей «Тальцы»
    Сама экскурсия интересная. Но гид оставляет желать лучшего. Не называла время возвращения в автобус и поэтому на первой локации (Камень
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    Черского) мы ждали одну компанию 40 минут!!!!! Потом сообщила, что мы не попадаем в Байкальский музей. Привезли к Байкалу. Дали свободное время. После, когда ехали в Тальцы, водитель ей кивнул мол, может остановиться у музея Байкальского, она махнула «езжай». Время встречи в автобусе на конечной точке она также не озвучила. Просто «ну после экскурсии - обратно». Так что сам маршрут и Листвянка прекрасны, а вот к гиду вопросы. Никакой заинтересованности, желания показать как можно больше туристам - нет + никакой информации. Еще вначале сказала «не буду грузить вас фактами»)))

  • И
    Ирина
    11 февраля 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Супер, все понравилось, вариативность, грамотность гида, комфорт машины
  • Н
    Наталия
    21 января 2024
    Знакомство с озером Байкал за 1 день
    Я очень рада что моё самое первое знакомство с Байкалом произошло именно под чутким руководством Ксении!!))🌠👍👍👍 рассказы Ксении об Иркутске
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    помогли мне по-другому взглянуть на город. Я волновалась перед своей, старой первой в жизни поездкой на Байкал, но Ксения чутко и уверенно провела меня по интересным достопримечательностям, с удовольствием обо всем подробно рассказала🤩👍 Особенный кайф - Ксения помогла исполнить мечту, провела к ровной площадке на ледяной глади озера, где мы с удовольствием покатались на коньках! (я брала свои). Так же с пониманием и участливо поснимала📸 Я жалею только об одном - что не забронировала себе экскурсию раньше, на начало путешествия 😮‍💨 приеду в следующий раз, исправлюсь!))

  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Провели замечательный день в компании классного и эрудированного гида. Узнали много нового и интересного об уникальных местах Байкала. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле. Приедем зимой и продолжим исследовать загадочные места Иркутского края вместе с Иваном.
  • С
    Светлана
    29 августа 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Увидели все запланированное, и даже намного больше! Все успели вовремя. Экскурсовод Иван вежлив, компетентен, внимателен, располагает к себе. Замечательная экскурсия, спасибо!
  • М
    Мария
    6 февраля 2023
    Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
    Добрый день. Экскурсия в Листвянку, очень понравилась. Нас поразили бесконечные красоты природы. Так же мы покатались на хивусе и поднимались в горы по канатной дороге. Гид Иван много рассказывал о Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Музеи»

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  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 13 750. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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