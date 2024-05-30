1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
12 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час 10 минут
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ААлександр25 марта 2024Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
- ММарина24 марта 2024Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
- ММария11 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонВсе понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
- ЗЗоя10 марта 2024Увидели все, что заявлено в программе. Очень комфортное вождение, хороший тайминг, интересный гид и водитель. Группа была только из девочек, водитель был максимально внимателен к пожеланиям каждой. Ездили на экскурсию с Максимом. С удовольствием съездила бы еще. Всем рекомендую
- ММарина4 марта 2024По льду Байкала на вездеходе - едем на ОльхонПрекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
- ННаталия23 января 2024Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
- ЕЕвгения12 сентября 2023«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулкаМы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
- ССветлана23 августа 2023Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Скала Шаманка (мыс Бурхан)»
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