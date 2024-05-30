Скала Шаманка (мыс Бурхан) – экскурсии на Байкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Скала Шаманка (мыс Бурхан)» на Байкале, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Красоты Малого моря и Ольхона: уникальная поездка в мини-группе
Погрузитесь в мир природных чудес Байкала. Откройте для себя песчаные пляжи, скалы и бухты в компании опытного гида
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора 7
Расписание: Пн, вт,ср, чт, пт, сб, вс с 7.00 до 19.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
10 000 за человека
Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
Мини-группа
14 часов
19 отзывов
Тропами Ольхона: в гармонии с природой и древними легендами
Погрузитесь в атмосферу древнего шаманизма и уникальной природы, посетив остров Ольхон. Это путешествие станет вашим незабываемым приключением
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
12 500 за человека
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Экскурсия «Загадки острова Ольхон»: погружение в мир природы и шаманизма
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 33 000 за всё до 2 чел.
Вечерняя водная экскурсия на остров Чаек на Ольхоне
Групповая
1 час 10 минут
3 отзыва
Групповая вечерняя экскурсия на остров Чаек на Ольхоне - кормление чаек и виды с воды
Откройте для себя вечерний Ольхон с моря, покормите чаек и насладитесь видами, которые невозможно увидеть с берега. Экскурсия на остров Чаек ждёт вас
Начало: Пристань посёлка Хужир или нижний пляж мыса Бурхан
Расписание: Ежедневно с 19:00 до 20:10
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
2 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    На острове Ольхон нужно обязательно всем побывать. Словами это не расскажешь. Просто поверьте. Что то происходит с человеком, какое-то обновление
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    что ли. Все на Байкал!!! Нашу поездку организовал Спутник. Все очень понравилось. Спасибо большое Галине за организацию и нашему гиду Устиму.

  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • А
    Александр
    25 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Экскурсия была организована классно и познавательно, на хорошем профессиональном уровне. Во время поездки на машине к озеру Байкал,нашим экскурсоводом Евгением
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    была дана развёрнутая и познавательная информация о народах живущих и живших в далёкие времена в акватории озера, об истории возникновения озера, об интересных легендах, о фауне данного места. По приезде на Байкал мы пересели на хивус и продолжили осмотр непосредственнно самого озера, останавливаясь в интересных локациях и местах с особой непередаваемой красотой и энергетикой. Рекомендую к обязательному посещению, получите непередаваемые эмоции. Спасибо большое!!!

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Красоты Малого моря и Ольхона - поездка в мини-группе
    Здравствуйте! Мы никогда не были на Байкале и вот с мужем выбраои через Спутник поездку на Красоты Малого моря и
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    Ольхон и не пожалели. Хоть и ездили на 1 день и как назло шёл снег,но поездка нам очень понравилась. Во-первых,группа была из 7 человек и наш гид Евгений очень хорошо нам рассказывал историю про Иркутск и про Байкал. А поездка на хивусе запомнится на всю жизнь. Спасибо Евгению за маленькое путешествие на Байкал!

  • М
    Мария
    11 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Все понравилось. Организация понравилась! Байкал понравился! Обед шикарный! Уха великолепна! Песни прекрасны! Буду рекомендовать
  • З
    Зоя
    10 марта 2024
    Тропами Ольхона: точка пересечения местных путей (из Иркутска/Листвянки)
    Увидели все, что заявлено в программе. Очень комфортное вождение, хороший тайминг, интересный гид и водитель. Группа была только из девочек, водитель был максимально внимателен к пожеланиям каждой. Ездили на экскурсию с Максимом. С удовольствием съездила бы еще. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    По льду Байкала на вездеходе - едем на Ольхон
    Прекрасный лёд Байкала, ледяные скульптуры, катались на коньках (брали с собой), печеры, горы, о. Ольхон. Вкуснейшая уха на обед. Профессиональные
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    водители. +++ Свободное время то что я люблю - мало информации от гида - человеческий фактор, который к сожалению от организаторов не зависит - то что были в группе так называемые VIP, которых кормили ужином еще, а остальные 30 человек ждали их в автобусе несмотря на позднее время. В целом экскурсия очень понравилась

  • Н
    Наталия
    23 января 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
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    😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫

  • Е
    Евгения
    12 сентября 2023
    «Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
    Мы увидели и Мыс Бурхан, и Шаманку, и еще много чего интересного. Узнали ленточки каких цветов что означают и как их правильно завязывать на столбах. Узнали о самом Хужире, его жителях. Гид Даниил профессионал своего дела.
  • С
    Светлана
    23 августа 2023
    Лучшее на Байкале: однодневная экскурсия на Ольхон (из Иркутска/Листвянки)
    Экскурсия очень понравилась, гид Никита показал много красивых мест, рассказал кучу интересных историй. Вся экскурсия прошла легко и непринужденно, теперь хотим вернуться зимой)

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Скала Шаманка (мыс Бурхан)»

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  3. Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
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  5. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Скала Шаманка (мыс Бурхан)" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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