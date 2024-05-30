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Ольхон и не пожалели. Хоть и ездили на 1 день и как назло шёл снег,но поездка нам очень понравилась. Во-первых,группа была из 7 человек и наш гид Евгений очень хорошо нам рассказывал историю про Иркутск и про Байкал. А поездка на хивусе запомнится на всю жизнь. Спасибо Евгению за маленькое путешествие на Байкал!