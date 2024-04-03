Авторские экскурсии от местных гидов Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» на Байкале, цены от 13 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
13 часов
Водная прогулка
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Начало: У вашей гостиницы
«Что вас ждет: Ранним утром мы отправимся в авторский тур, по красивой, горной дороге к южному берегу Байкала»
Расписание: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
17 окт в 08:00
18 окт в 08:00
21 500 за всё до 4 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Джиппинг
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«Авторское путешествие на Малое море озера Байкал Из Иркутска на вместительном внедорожнике мы отправимся в увлекательное авторское путешествие на Малое море озера Байкал»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 33 000 за всё до 2 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«Авторская программа: Встреча гостей (в аэропорту, в отеле)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    3 апреля 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
  • Е
    Екатерина
    28 января 2024
    Озеро Байкал в шаговой доступности
    Были с дочкой 27 января 2024 г. на экскурсии с гидом Василием. Очень рекомендуем и экскурсию, и гида. Остались очень довольны. Впечатления от экскурсии только самые положительные.
  • Н
    Наталия
    23 января 2024
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
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    😁🙏 и огромное спасибо за совместные катания на льду Байкала на коньках!!!))) это было круто!!)) Тажеранские степи - это какой-то космос!! Через рассказ Василия об Иркутске, бурятах, шаманах, природе и т д мне удалось ещё больше раскрыть и почувствовать энергетику и атмосферу Иркутска и Байкала!!)) 🩵 и очень большое спасибо за фото и видео!)) в общем, всем рекомендую 💪👍👍👍👍👍🌠🙏💫

  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
    Экскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
  • З
    Зураб
    28 февраля 2023
    Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
    Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
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    гору шаманку и др. Отдельное спасибо хотелось выразить нашему гиду Иванову Василию! Я давно не встречал, настолько приятного умного и компанейского человека, очень пунктуален эрудирован, образован, говорить можно абсолютно на любые темы, а еще делает просто изумительные фото! Профессионал с большой буквы! Спасибо за увлекательное и познавательное приключение!

  • А
    Андрей
    15 июня 2021
    Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
    Привет Лена. Бывает так,что незнакомый человек становится родным человеком и это правда. Мы провели незабываемых 3 дня и вы стали для нас почти родным. Еще раз разрешите передать вам наилучшие пожелания. Андрей,Таня и Лена.
  • О
    Ольга
    5 июня 2021
    Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
    Огромное спасибо, Елена!!! За профессионализм, отзывчивость и внимание!!!
  • А
    Алексей
    16 сентября 2020
    Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
    Спасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
  • Ш
    Шляпугина Елена
    12 августа 2019
    Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
    От всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
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    Песчаная. Сказочный лес, чудесный воздух и ледяная вода, в которой мы всё-таки искупались! Отдельное спасибо капитану нашего корабля, который проводил альтернативную экскурсию на добровольных началах во время поездки!

  • С
    Семья Лебедевых
    18 июня 2017
    Ледотерапия на Байкале. Авторский тур
    Хотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
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    не маловажно, учитывая нашего младшего члена семьи (он даже сейчас под впечатлением и рассказывает о своей поездке в детском саду) Желаем Вам дальнейшего успешного развития, будем рекомендовать вас нашим знакомым, при планировании отдыха на Байкале.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Авторские»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
  2. Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
  3. Озеро Байкал в шаговой доступности
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Хребет Хамар-Дабан
  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в сентябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 13 800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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