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7 часов

Индивидуальная до 6 чел.

Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей Начало: Иркутск. Место по согласованию «Авторская программа: Встреча гостей (в аэропорту, в отеле)»

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности