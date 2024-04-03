13 часов
Водная прогулка
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Начало: У вашей гостиницы
«Что вас ждет: Ранним утром мы отправимся в авторский тур, по красивой, горной дороге к южному берегу Байкала»
Расписание: Проводится в любой день с 8 утра. Круглогодично
17 окт в 08:00
18 окт в 08:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторский тур «Загадки острова Ольхон»
Путешествие на остров Ольхон откроет вам величие Байкала, тайны шаманизма и красоту необъятных степей
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
«Авторское путешествие на Малое море озера Байкал Из Иркутска на вместительном внедорожнике мы отправимся в увлекательное авторское путешествие на Малое море озера Байкал»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 33 000₽ за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
«Авторская программа: Встреча гостей (в аэропорту, в отеле)»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
от 13 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра3 апреля 2024Василий, спасибо большое за экскурсию!! Были приятно удивлены, на сколько ярка природа этих мест и удивительна история этих мест. Особенно с таким экскурсоводом.
- ЕЕкатерина28 января 2024Были с дочкой 27 января 2024 г. на экскурсии с гидом Василием. Очень рекомендуем и экскурсию, и гида. Остались очень довольны. Впечатления от экскурсии только самые положительные.
- ННаталия23 января 2024Огромная благодарность гиду Василию Иванову за содержательное и увлекательное путешествие!!)) спасибо за лояльность и тактичность к моему так себе состоянию
- ООльга16 августа 2023Сибирская сказка на южном побережье озера БайкалЭкскурсия прошла на отлично. По дороге Елена рассказывала обо всех достопримечательностях. А на обратном пути завезла на чудесный пляж с розовым песком. Рекомендую!
- ЗЗураб28 февраля 2023Брали этот тур с друзьями (4 чел.) 25 февраля, все очень понравилось, интересная программа, посетили все что хотели, пещеры, лед,
- ААндрей15 июня 2021Сибирская сказка на южном побережье озера БайкалПривет Лена. Бывает так,что незнакомый человек становится родным человеком и это правда. Мы провели незабываемых 3 дня и вы стали для нас почти родным. Еще раз разрешите передать вам наилучшие пожелания. Андрей,Таня и Лена.
- ООльга5 июня 2021Сибирская сказка на южном побережье озера БайкалОгромное спасибо, Елена!!! За профессионализм, отзывчивость и внимание!!!
- ААлексей16 сентября 2020Ледотерапия на Байкале. Авторский турСпасибо всем за организацию тура, все ясно, информативно и оперативно! Удачи Вам!
- ШШляпугина Елена12 августа 2019Ледотерапия на Байкале. Авторский турОт всей души благодарю вас за прекрасно проведенное время! Это была замечательная поездка по озеру Байкал и прогулка по бухте
- ССемья Лебедевых18 июня 2017Ледотерапия на Байкале. Авторский турХотим всей семьей выразить Вам огромную благодарность за организацию нашего отдыха. Программа получилась насыщенной и одновременно не утомительной, что было
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Авторские»
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