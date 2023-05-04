Что вас ожидает:

День 1:

Встречаем вас в Иркутске и начинаем увлекательное мини-путешествие. Посетим уникальный архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом и остановимся у истока реки Ангары. Поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров и на лодке отправимся к Шаман-Камню, где сможем загадать желание. Далее, мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по КБЖД на 4 км. до Порта Байкала, либо вернемся обратно на лодке. Затем мы отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок, где сможем попробовать самую вкусную рыбу Байкала. Мы также посетим Свято-Никольский Храм, прежде чем вернуться в Иркутск.

День 2:

Сегодня мы отправимся в путешествие из Иркутска, на пути у нас будут остановки, где наш гид расскажет про местные традиции, бурятские обычаи, а также об Ольхоне и Байкале. Мы отведаем национальную бурятскую кухню в Еланцах, рассмотрим скульптуру Орла — священное животное для бурят. Мы также отправимся на переправу на остров Ольхон и посетим смотровую площадку на проливе Малое море и Хужире. Встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, где находится место силы на Байкале.

День 3:

Сегодня мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике —единственном транспорте, который не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть Ольхона, наслаждаясь красивыми пейзажами. Пообедаем на природе и продолжим наше путешествие, посетив мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мысы Хобой и Любви. После такого насыщенного дня мы вернемся в Иркутск.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.