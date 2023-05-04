Тур выходного дня «Medium 1.0»

Тур выходного дня «Medium 1

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Если вы мечтаете о путешествии на Байкал, но еще не готовы потратить на это отпуск, то наш тур выходного дня — отличный вариант для вас! Откройте для себя новые грани красоты природы и перенеситесь на несколько дней в другой мир, где вы сможете насладиться прекрасными видами региона.
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Тур выходного дня «Medium 1.0»
Ближайшие даты:
4
мая
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мая
6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

День 1:

Встречаем вас в Иркутске и начинаем увлекательное мини-путешествие. Посетим уникальный архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом и остановимся у истока реки Ангары. Поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров и на лодке отправимся к Шаман-Камню, где сможем загадать желание. Далее, мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по КБЖД на 4 км. до Порта Байкала, либо вернемся обратно на лодке. Затем мы отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок, где сможем попробовать самую вкусную рыбу Байкала. Мы также посетим Свято-Никольский Храм, прежде чем вернуться в Иркутск.

День 2:

Сегодня мы отправимся в путешествие из Иркутска, на пути у нас будут остановки, где наш гид расскажет про местные традиции, бурятские обычаи, а также об Ольхоне и Байкале. Мы отведаем национальную бурятскую кухню в Еланцах, рассмотрим скульптуру Орла — священное животное для бурят. Мы также отправимся на переправу на остров Ольхон и посетим смотровую площадку на проливе Малое море и Хужире. Встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, где находится место силы на Байкале.

День 3:

Сегодня мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике —единственном транспорте, который не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть Ольхона, наслаждаясь красивыми пейзажами. Пообедаем на природе и продолжим наше путешествие, посетив мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мысы Хобой и Любви. После такого насыщенного дня мы вернемся в Иркутск.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
  • Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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