Тур выходного дня «Medium 1
Если вы мечтаете о путешествии на Байкал, но еще не готовы потратить на это отпуск, то наш тур выходного дня — отличный вариант для вас! Откройте для себя новые грани красоты природы и перенеситесь на несколько дней в другой мир, где вы сможете насладиться прекрасными видами региона.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1:
Встречаем вас в Иркутске и начинаем увлекательное мини-путешествие. Посетим уникальный архитектурно-этнографический музей Тальцы под открытым небом и остановимся у истока реки Ангары. Поднимемся на смотровую площадку на высоту 728 метров и на лодке отправимся к Шаман-Камню, где сможем загадать желание. Далее, мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по КБЖД на 4 км. до Порта Байкала, либо вернемся обратно на лодке. Затем мы отправимся на пароме в Листвянку и заедем на рыбный рынок, где сможем попробовать самую вкусную рыбу Байкала. Мы также посетим Свято-Никольский Храм, прежде чем вернуться в Иркутск.
День 2:
Сегодня мы отправимся в путешествие из Иркутска, на пути у нас будут остановки, где наш гид расскажет про местные традиции, бурятские обычаи, а также об Ольхоне и Байкале. Мы отведаем национальную бурятскую кухню в Еланцах, рассмотрим скульптуру Орла — священное животное для бурят. Мы также отправимся на переправу на остров Ольхон и посетим смотровую площадку на проливе Малое море и Хужире. Встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, где находится место силы на Байкале.
День 3:
Сегодня мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике —единственном транспорте, который не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть Ольхона, наслаждаясь красивыми пейзажами. Пообедаем на природе и продолжим наше путешествие, посетив мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мысы Хобой и Любви. После такого насыщенного дня мы вернемся в Иркутск.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
- Что не входит
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала 4500 руб. /час до 4х чел, далее 600 руб с чел в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям — место кочевки древнего народа, предков современных якутов: виды на Байкал с высоты птичьего полета, долина каменных духов, бухта Ая и панорамные точки горы Тондора, цена: 12000 руб. за группу
- Также для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- По необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске — можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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