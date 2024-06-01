Тур выходного дня «Medium 2.0»
Индивидуальный тур на Байкале

Индивидуальный тур на автобусе: пейзажи Байкала и культурные впечатления

Ищете возможность убежать от повседневности и насладиться удивительными красотами Байкала, не дожидаясь долгожданного отпуска? Наш тур выходного дня — лучшее решение! В конце нашего увлекательного путешествия мы вернемся в Иркутск, наполненные впечатлениями и эмоциями от сокрушительной красоты природы и запоминающихся культурных впечатлений, которые нам довелось получить во время путешествия.
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Тур выходного дня «Medium 2.0»
Ближайшие даты:
1
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3
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июн
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Что вас ожидает:

  • Южный Байкал
  • Буддийский Дацан
  • Водопад на реке Кынгырга
  • Скульптура «Орёл»
  • Остров Ольхон
  • Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
  • Мыс Бурхан
  • Скала Шаманка
  • Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви

Описание

Что вас ждет

Начнем наш тур с путешествия на Южный Байкал. Это самое красивое место на Байкале, здесь вы сможете полюбоваться прекрасным видом на горы и синие воды озера. Мы отправимся в Буддийский Дацан, где вы сможете узнать больше о буддизме и монашеской жизни, и на водопад на реке Кынгырга. Затем мы заедем на кратер потухшего вулкана и к горячим источникам, где вы сможете отдохнуть и искупаться в теплой воде. Мы заедем на Мараловую ферму, где вы сможете отведать местную бурятскую кухню, и, наконец, вернемся в Иркутск, где вы сможете расслабиться после долгого и увлекательного дня. Второй день начнется с отправления на юг в сторону Байкала. В пути нас ждут остановки, в которых наш гид расскажет нам о местных традициях и бурятских обычаях, а также познакомит нас с историей Ольхона и Байкала. По прибытии на озеро Байкал, нас ждет переправа на остров Ольхон. С острова открываются удивительные виды на пролив Малое море и Хужир. Мы посетим смотровую площадку на мысе Бурхан, где увидим захватывающий закат. Наш следующий остановочный пункт — скала Шаманка, которая является одним из самых сакральных мест на Байкале и привлекает тысячи паломников каждый год. Завершит на тур день приключений и экстрима, ведь мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике. Мы побываем на экскурсии по северной части Ольхона, которая богата красивыми пейзажами и невероятными видами. За время нашего автопутешествия мы посетим много интересных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно июнь-август

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Южный Байкал
  • Буддийский Дацан
  • Водопад на реке Кынгырга
  • Скульптура «Орёл»
  • Остров Ольхон
  • Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
  • Мыс Бурхан
  • Скала Шаманка
  • Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Что включено
  • Гид на протяжении всей программы
  • Все трансферы и экскурсии
  • Входные билеты и сборы в Нац. Парк
  • Питание по программе
  • Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
  • Проживание в Иркутске
  • Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
  • Дополнительно к программе можно добавить:
  • Баня на берегу Байкала - от 4500 руб. /час до 4 человек, далее 600 руб с чел. в час
  • Посещение Этнопарка с фольклорной программой - 14000 руб. за группу
  • Экскурсия по Тажеранским степям - 14000 руб. за группу
  • Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
  • При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно июнь-август
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Байкала

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