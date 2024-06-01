Описание

Что вас ждет Начнем наш тур с путешествия на Южный Байкал. Это самое красивое место на Байкале, здесь вы сможете полюбоваться прекрасным видом на горы и синие воды озера. Мы отправимся в Буддийский Дацан, где вы сможете узнать больше о буддизме и монашеской жизни, и на водопад на реке Кынгырга. Затем мы заедем на кратер потухшего вулкана и к горячим источникам, где вы сможете отдохнуть и искупаться в теплой воде. Мы заедем на Мараловую ферму, где вы сможете отведать местную бурятскую кухню, и, наконец, вернемся в Иркутск, где вы сможете расслабиться после долгого и увлекательного дня. Второй день начнется с отправления на юг в сторону Байкала. В пути нас ждут остановки, в которых наш гид расскажет нам о местных традициях и бурятских обычаях, а также познакомит нас с историей Ольхона и Байкала. По прибытии на озеро Байкал, нас ждет переправа на остров Ольхон. С острова открываются удивительные виды на пролив Малое море и Хужир. Мы посетим смотровую площадку на мысе Бурхан, где увидим захватывающий закат. Наш следующий остановочный пункт — скала Шаманка, которая является одним из самых сакральных мест на Байкале и привлекает тысячи паломников каждый год. Завершит на тур день приключений и экстрима, ведь мы отправимся на автотур на колоритном местном УАЗике. Мы побываем на экскурсии по северной части Ольхона, которая богата красивыми пейзажами и невероятными видами. За время нашего автопутешествия мы посетим много интересных мест, включая мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата и север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.