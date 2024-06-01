Поездка на Байкал: осмотр первого туннеля КБЖД и прогулка по живописной трассе
Планируете отдохнуть на выходных и ищете что-то интересное и необычное? Представляем вам наш уникальный тур, который позволит вам насладиться красотами Байкала и погрузиться в традиции и культуру местных народов.
Наши опытные гиды подготовили самые интересные маршруты и экскурсии, которые не оставят вас равнодушными.
Приготовьтесь к захватывающему приключению, которое подарит вам незабываемые впечатления и отличный отдых.
Наши опытные гиды подготовили самые интересные маршруты и экскурсии, которые не оставят вас равнодушными.
Приготовьтесь к захватывающему приключению, которое подарит вам незабываемые впечатления и отличный отдых.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- КБЖД
- Свято-Никольский храм
- Этнопарк
- Скульптура «Орёл»
- Остров Ольхон
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
- Малое море
- Тажеранская степь
Описание
Что вас ждетНаше путешествие начинается с архитектурно-этнографического музея Тальцы под открытым небом, где вы познакомитесь с уникальной культурой народов Сибири. Далее мы отправимся к истоку Ангары, откуда начинается великий Байкал. На лодке мы подплывем к Шаман-камню, где Вы сможете загадать желание и насладиться удивительной атмосферой места. Затем мы осмотрим первый туннель КБЖД и прогуляемся по живописной трассе длиной 4 км. до Порта Байкала. Завершим наш день, посетив Свято-Никольский Храм и вернувшись в Иркутск. Во второй день нас ждут несколько остановок, на которых гид расскажет нам о местных обычаях и традициях, о Тажеранских степях, о Байкале и острове Ольхон. Мы посетим этнопарк, где познакомимся с удивительной культурой бурятского народа. Но главным событием дня станет переправа на остров Ольхон, где мы встретим закат на мысе Бурхан и посетим сакральное место — скалу Шаманку, известное место силы на Байкале. Следующий день посвятим автотуру на колоритном УАЗике — единственном транспорте, который справится с бездорожьем маршрута. Нас ждут захватывающие пейзажи и путешествие по северной части Ольхона. А в заключительный день тура мы отправимся на незабываемую водную прогулку по Малому морю, где окунемся в мир удивительных островов. Затем мы посетим Тажеранскую степь, место кочевки древнего народа, предков современных якутов, сможем полюбоваться невероятными видами на Байкал с высоты птичьего полета, насладиться красотой долины каменных духов и бухты Ая. Мы также посетим панорамные точки горы Тондора, где сможем насладиться прекрасными видами и создать незабываемые фотографии. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно июнь-август
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
- Исток Ангары
- Шаман-камень
- КБЖД
- Свято-Никольский храм
- Этнопарк
- Скульптура «Орёл»
- Остров Ольхон
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
- Малое море
- Тажеранская степь
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание в Листвянке (программа Lite) / на Ольхоне в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске - можем предложить отель Тайга, цена 5400-6400 руб. /сутки за 2х местный номер с завтраком, новый отель, хорошее расположение рядом с набережной (необходимо 1-2 ночи, зависит от даты вылета)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно июнь-август
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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