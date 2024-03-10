Представьте себе мир, где каждый момент наполнен красотой и величием природы.
Байкал, самое глубокое озеро на планете, откроет перед вами свои тайны во время уникального фотопутешествия.
Вас ожидает встреча с рассветом на священном острове Ольхон, обеды на льду озера и знакомство с бурятской культурой.
Запечатлите незабываемые моменты с помощью профессиональной съемки с дрона и сохраните воспоминания о великолепии Байкала на всю жизнь
Байкал, самое глубокое озеро на планете, откроет перед вами свои тайны во время уникального фотопутешествия.
Вас ожидает встреча с рассветом на священном острове Ольхон, обеды на льду озера и знакомство с бурятской культурой.
Запечатлите незабываемые моменты с помощью профессиональной съемки с дрона и сохраните воспоминания о великолепии Байкала на всю жизнь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Остров Ольхон
- Мраморный карьер
- Тажеранская степь
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Скала Трезубец
- Остров Огой (клык Дракона)
- Мыс Хобой
- Голубые торосы
Описание тура
Что вас ожидает:
- День 1: Встреча, знакомство с Байкалом.
- 09:30 — встреча в аэропорту.
- 10:00 — вкусный завтрак в уютном кафе.
- 11:00 — отправление на Байкал на остров Ольхон.
- 13:30 — пузыри во льду.
- 14:30 — Мраморный карьер.
- 15:30 — обед, попробуем национальную бурятскую кухню.
- 17:00 — Тажеранская степь.
- 18:30 — встретим закат прямо на льду Байкала.
- 19:30 — заселение в гостиницу и ужин. Включено питание: обед, ужин • День 2: Отправление на Ольхон.
- 10:00 — после завтрака посетим самое священное место на Байкале — мыс Бурхан и скалу Шаманка. Далее отправляемся делать новые крутые фотки.
- 10:30 — пикник на обрыве.
- 11:30 — фотосет с хаски.
- 12:00 — ледяные пещеры и гроты.
- 13:00 — кровать на льду Байкала.
- 14:00 — обед на природе.
- 15:00 — замёрзшие волны и наплески.
- 17:00 — скала Трезубец.
- 18:30 — закат остров Огой (клык Дракона). Включено питание: завтрак, обед, ужин Бонусом мы дарим увлекательное катание на ватрушке по льду Байкала • День 3: Мыс Хобой — самая северная точка Ольхона.
- 05:00-06:00 — встаём и едем встречать рассвет.
- 07:30 — рассвет на льду Байкала, мыс Хобой.
- 09:00 — вкусный лёгкий завтрак.
- 10:00 — голубые торосы.
- 11:30 — с коньками.
- 13:30 — обед на льду Байкала.
• 20:00 — возвращение в Иркутск. Включено питание: завтрак, обед Важная информация:Тур состоится при наборе группы от 3 человек. Максимальное число участников — 6 человек. Встреча в аэропорту в 09:30, поэтому прилететь нужно до 09:00. Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
Точное время зависит от вашего адреса
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Мраморный карьер
- Тажеранская степь
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Скала Трезубец
- Остров Огой (клык Дракона)
- Мыс Хобой
- Голубые торосы
Что включено
- Профессиональный фотограф на протяжении всей программы
- Аренда дрона во 2-й день
- 13 топовых локаций
- 26 фото в обработке
- Весь исходный материал
- Бонус - катание на ватрушке
- Все трансферы по программе
- Аренда коньков
- Разрешение в Национальный Парк
- Питание по программе
- Проживание в отеле (двухместные благоустроенные номера)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Иркутска и обратно
- Проживание в Иркутске в 3-й день
- Питание, которое не входит в программу
- Дополнительно оплачивается аренда платья, макияж и причёска при необходимости.
Место начала и завершения?
Аэропорт Иркутска
Когда и сколько длится?
Когда: Точное время зависит от вашего адреса
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ - термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 мар 2024
Я в восторге! Тур отличный, интересный, красивый, заряжающий. Организация на 5+! Гиду Игорю и фотографу Кристине отдельная благодарность. Мы радовались как дети! Мой ребенок сказал, что это лучшее путешествие, в котором он был. Огромное спасибо за эмоции!
В
Виктория
15 дек 2022
Я так скучала по этим эмоциям… Полный восторг от того места, в котором ты находишься. Каждый день наполнен таким разнообразием впечатлений, что ты не сразу вспоминаешь все, что с тобой
Е
Екатерина
18 мар 2022
Большое спасибо за организацию тура, мне все очень понравилось! Фотограф, гид, водители замечательные и ребята в группе собрались! Самое главное увидела наконец-то лед Байкала!
Я
Яна
14 мар 2022
Спасибо за открытие удивительной планеты по имени Байкал. И отдельное, отдушинское за великолепную организацию такой кайфовой программы!
А
Алина
5 мар 2022
Пишу, а меня всё ещё переполняют эмоции) и ещё долго они будут держать) Для будущих туристов Байкала: однозначно нужно брать тур, самостоятельно поехать не вариант, очень много тонкостей. Организаторы всё
I
Ikha
15 фев 2022
Would i come back? As a nature lover 100%! Perhaps during summer because i heard it was picturesque too. Hello mum, i know you are reading this, let's make it
A
Alex
14 фев 2022
Just wanted to say thank you for a perfect three days in Baikal. It was better than i imagined and i think i have enough photos and videos to browse
Р
Рита
2 дек 2021
Хочется поблагодарить Ивана! Организовал нам замечательный отдых!
Г
Гулагина
15 ноя 2021
В этой поездке все как я люблю!) встаем в 6 утра (только в отпуске люблю вставать рано, дома у меня совсем другой график), все по плану, очень много дороги и активностей) с нами еще и фотограф! Байкал волшебный, действительно бриллиант!
К
Кира
22 авг 2021
Спасибо Baikal Secrets за чудесного гида Олега и за то, что он возил нас всегда так, что мы были без кучи людей, за его терпение к нашим фото, его добрую душу и интересные рассказы!
Д
Дария
10 янв 2021
Большое спасибо за отлично организованный тур, красивые места и незабываемые впечатления!
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