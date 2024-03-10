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берут на себя - супер насыщенную программу, питание, логистику, проживание - вам остаётся только наслаждаться этим невероятным и бескрайним миром Байкала. Выношу отдельным пунктом организацию фото и видео (обычно эта суета омрачает наслаждение поездкой в моменте). После этого тура у вас останутся балдёжные фото и видео на всю жизнь! А ещё, что круто, при съемке с коптера ты видишь весь масштаб картинки, в которой побывал) Безукоризненная организация, очень приятные в общении девочки, ко всем найдут индивидуальный подход) Мы в полном восторге, даже слов нет, если честно. Первый раз были в подобном туре, а теперь хочется только таких поездок. Очень надеюсь, что туризм скоро отладится и сможем поехать с вами куда-то еще)